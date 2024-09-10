скидка
12%
3 дня
Сапсёрфинг на Ладожских шхерах. Активные выходные
Начало: Санкт-Петербург
«Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Карелии с погружением в мир sup сёрфинга»
13 июн в 10:00
20 июн в 10:00
2100018 500₽ за человека
2 дня
На сапбордах по реке Оредеж
Пройти около 30 км на сапах и насладиться живописными видами природы и Сиверской и Вырицкой ГЭС
Начало: Сиверская ГЭС, 11:00 (можно добраться от станции С...
«Сплав на сапах не требует специальной подготовки»
26 апр в 10:00
10 мая в 10:00
8 000₽ за человека
3 дня
Энергия северной земли: водные и конные прогулки и знакомство с Сортавала
Покататься на сапах и лошадях, совершить треккинг с хаски и пообедать на одной из Ладожских шхер
Начало: Санкт-Петербург, 08:00
«Мы прогуляемся верхом и прокатимся на рассвете на сапах по Ладоге, полюбуемся водопадами, пожарим шашлык и сварим уху»
8 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
35 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга10 сентября 2024Организация отличная.
- ЯЯковлева9 сентября 2024Огромное спасибо организаторам, что вошли в положение и подождали, так как я сильно опаздывала к назначенному времени встречи!
- ААнастасия20 июля 2024Впервые ездила в тур от команды принимающей стороны и осталась невероятно довольна! Для начала отмечу, как заботливо всё было организовано:
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «SUP-прогулки»
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Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 3 тура от 8 000 до 35 500 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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