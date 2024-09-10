Аренда и сплавы на сап-бордах в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «SUP-прогулки» в Санкт-Петербурге, цены от 8 000 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Сапсёрфинг на Ладожских шхерах. Активные выходные
Пешая
SUP-прогулки
скидка
12%
3 отзыва
3 дня
Сапсёрфинг на Ладожских шхерах. Активные выходные
Начало: Санкт-Петербург
«Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Карелии с погружением в мир sup сёрфинга»
13 июн в 10:00
20 июн в 10:00
2100018 500 за человека
На сапбордах по реке Оредеж
SUP-прогулки
2 дня
На сапбордах по реке Оредеж
Пройти около 30 км на сапах и насладиться живописными видами природы и Сиверской и Вырицкой ГЭС
Начало: Сиверская ГЭС, 11:00 (можно добраться от станции С...
«Сплав на сапах не требует специальной подготовки»
26 апр в 10:00
10 мая в 10:00
8 000 за человека
Энергия северной земли: водные и конные прогулки и знакомство с Сортавала
На машине
Конные прогулки
SUP-прогулки
3 дня
Энергия северной земли: водные и конные прогулки и знакомство с Сортавала
Покататься на сапах и лошадях, совершить треккинг с хаски и пообедать на одной из Ладожских шхер
Начало: Санкт-Петербург, 08:00
«Мы прогуляемся верхом и прокатимся на рассвете на сапах по Ладоге, полюбуемся водопадами, пожарим шашлык и сварим уху»
8 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
35 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    10 сентября 2024
    Сапсёрфинг на Ладожских шхерах. Активные выходные
    Организация отличная.
  • Я
    Яковлева
    9 сентября 2024
    Сапсёрфинг на Ладожских шхерах. Активные выходные
    Огромное спасибо организаторам, что вошли в положение и подождали, так как я сильно опаздывала к назначенному времени встречи!
  • А
    Анастасия
    20 июля 2024
    Сапсёрфинг на Ладожских шхерах. Активные выходные
    Впервые ездила в тур от команды принимающей стороны и осталась невероятно довольна! Для начала отмечу, как заботливо всё было организовано:
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    нас забирали и отвозили, по дороге из Карелии даже пару раз останавливались по нашей просьбе, когда мы сильно проголодались. Мне очень оперативно помогли решить проблему с прокатом снаряжения. Сам тур - это какая-то сказка и невероятные впечатления. Сплавы на сапах, чайные церемонии, мини-походы по островам, баня, вечера у костра. У нас были самые крутые и внимательные гиды, а также их помощники. Юля, Лёша и все ребята - просто любовь! Спасибо за ваш труд, любовь к людям и своему делу. Юля мне даже косички заплела!! Было по-домашнему тепло и уютно. А ещё очень вкусно) Мои лучшие выходные! Спасибо «Большой Стране» за такого туроператора. И спасибо вашим менеджерам за то, что всегда на связи и готовы помочь 🫶🏼

    Впервые ездила в тур от команды принимающей стороны и осталась невероятно довольна! Для начала отмечу, какВпервые ездила в тур от команды принимающей стороны и осталась невероятно довольна! Для начала отмечу, какВпервые ездила в тур от команды принимающей стороны и осталась невероятно довольна! Для начала отмечу, какВпервые ездила в тур от команды принимающей стороны и осталась невероятно довольна! Для начала отмечу, какВпервые ездила в тур от команды принимающей стороны и осталась невероятно довольна! Для начала отмечу, какВпервые ездила в тур от команды принимающей стороны и осталась невероятно довольна! Для начала отмечу, какВпервые ездила в тур от команды принимающей стороны и осталась невероятно довольна! Для начала отмечу, какВпервые ездила в тур от команды принимающей стороны и осталась невероятно довольна! Для начала отмечу, какВпервые ездила в тур от команды принимающей стороны и осталась невероятно довольна! Для начала отмечу, какВпервые ездила в тур от команды принимающей стороны и осталась невероятно довольна! Для начала отмечу, как

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «SUP-прогулки»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Сапсёрфинг на Ладожских шхерах. Активные выходные
  2. На сапбордах по реке Оредеж
  3. Энергия северной земли: водные и конные прогулки и знакомство с Сортавала
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Музей Фаберже
  4. Эрмитаж
  5. Царское село
  6. Исаакиевский собор
  7. Петропавловская крепость
  8. Петропавловский собор
  9. Набережная
  10. Ладожское озеро
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в октябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 3 тура от 8 000 до 35 500 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Прогулки на сапах в Санкт-Петербурге — хотите позаниматься или просто отдохнуть на воде на sup-бордах (досках) с инструкторами и гидами Санкт-Петербурга, рассмотрите из предложенных туров лучшую по цене, отзывам и программе, бронируйте и выбирайте день. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024
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