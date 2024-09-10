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нас забирали и отвозили, по дороге из Карелии даже пару раз останавливались по нашей просьбе, когда мы сильно проголодались. Мне очень оперативно помогли решить проблему с прокатом снаряжения. Сам тур - это какая-то сказка и невероятные впечатления. Сплавы на сапах, чайные церемонии, мини-походы по островам, баня, вечера у костра. У нас были самые крутые и внимательные гиды, а также их помощники. Юля, Лёша и все ребята - просто любовь! Спасибо за ваш труд, любовь к людям и своему делу. Юля мне даже косички заплела!! Было по-домашнему тепло и уютно. А ещё очень вкусно) Мои лучшие выходные! Спасибо «Большой Стране» за такого туроператора. И спасибо вашим менеджерам за то, что всегда на связи и готовы помочь 🫶🏼