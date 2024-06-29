Секреты мистического Петербурга: загадочные места, городские легенды и гадание на Таро

Получить предсказание судьбы, попить чай в квартире Распутина и узнать мрачные тайны города на Неве
Приглашаем увидеть тёмную и таинственную сторону роскошного Санкт-Петербурга.

Побываем в Ротонде, где проходило посвящение в масоны, побродим среди могил Смоленского кладбища и узнаем жуткие секреты дворов-колодцев. Пройдём по залам заброшенного дворца
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на берегу Финского залива и посетим Михайловский замок, в окнах которого до сих пор видят призрак Павла I. Заглянем на чай в музей-квартиру Распутина, обладавшего даром экстрасенса, и попытаемся разгадать тайны одной из самых загадочных персон 20 века. А ещё вас ждёт сеанс гадания от профессионального таролога.

Секреты мистического Петербурга: загадочные места, городские легенды и гадание на Таро
Секреты мистического Петербурга: загадочные места, городские легенды и гадание на Таро
Секреты мистического Петербурга: загадочные места, городские легенды и гадание на Таро
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание тура

Организационные детали

Можно рассчитать стоимость тура на любое количество человек.

При заказе тура, мы поможем бесплатно забронировать для вас отель, столик в ресторане, билеты в театр, проконсультируем и спланируем ваш визит в Петербург!

Проживание. Не входит в стоимость. Для полного погружения в мистическую атмосферу рекомендуем остановиться в Mysterio Hotel (от 8000 руб. за сутки с завтраком для пары с ребёнком). Возможно размещение в арт-отеле Rachmaninov (от 4000 руб. за сутки с завтраком для пары). По желанию пдберём любой иной отель на ваш вкус и кошелек.

Питание. Не входит в стоимость. Мы подобрали рестораны, дизайн которых мы считаем особенно удачным для тура: кафе «Молот Ведьм», ресторан «Северянин» и ресторан «Гоголь».

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Проведение тура возможно в любые даты.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия «Мистический Петербург»

Встречаемся в 11:00 и на автомобиле вместе с гидом отправимся узнавать тайны мистического Петербурга. Посетим Михайловский замок, построенный по приказу Павла I. По злой иронии именно здесь император был убит заговорщиками. Затем побываем на Смоленском кладбище, где захоронены многие известные жители города разных эпох. Покажем вам Семимостье — связку из семи мостов, вокруг которых слагают удивительные легенды.

Ещё увидим Ротонду на Гороховой, или дом Евментьева. Говорят, здесь проводился обряд посвящения в масоны, а в архитектуре сооружения имеется множество странностей: лестницы и люки, которые никуда не ведут.

Экскурсия займёт 3 часа. В 14:30 пообедаем, после чего у вас будет свободное время. Затем вас ждёт индивидуальная экскурсия в музее-квартире Григория Распутина. Осмотрим квартиру, а затем выпьем чаю, пока гид будет погружать нас в историю жизни этой незаурядной исторической личности. Экскурсия продлится 1 час. После 17:00 — свободное время.

Экскурсия «Мистический Петербург»Экскурсия «Мистический Петербург»Экскурсия «Мистический Петербург»Экскурсия «Мистический Петербург»Экскурсия «Мистический Петербург»
2 день

Заброшенный дворец и гадание на картах

В 11:00 вместе с гидом отправимся осматривать дворцово-парковый ансамбль «Михайловская дача». Мы заглянем в заброшенный дворец, в котором сохранились роскошные залы с лепниной, поднимемся на башню и полюбуемся видом на залив, а ещё послушаем семейные легенды хозяев дворца. Длительность экскурсии — 3 часа.

В 14:30 пообедаем, до 18:00 у вас будет свободное время. А затем в кафе «Молот ведьм» мы встретимся с профессиональным тарологом Натальей Чёрной, которая приоткроет завесу тайны вашей судьбы. Наталья имеет диплом магистранта Российской Христианской Академии имени Ф. М. Достоевского по специальности «Западные мистические учения»! Вы получите предсказание, прочитанное по картам Таро. На этой мистической ноте завершим наш тур.

Заброшенный дворец и гадание на картахЗаброшенный дворец и гадание на картахЗаброшенный дворец и гадание на картахЗаброшенный дворец и гадание на картахЗаброшенный дворец и гадание на картах

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсия «Мистический Петербург»
  • Экскурсия «Чай с Распутиным»
  • Экскурсия в заброшенный дворец «Михайловская дача»
  • Гадание на картах Таро в кафе «Молот Ведьм»
  • При группе от 4 человек стоимость тура рассчитывается индивидуально в зависимости от точного количества человек. Для группы из 10 человек - 55 000 руб, за тур. Можно рассчитать стоимость на любое количество человек
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание
  • Дополнительно можно заказать:
  • Театральная экскурсия «Прогулка со Смертью» - 15 000 руб
  • Прогулка по Смоленскому православному и Лютеранскому кладбищам - 5000 руб
  • Прогулка по Богословскому кладбищу: Цой, Горшок, Пивоварова и другие рок-легенды - 5000 руб
  • Экскурсия в Особняк Небылица бесплатно забронируем: 1500 руб. билет для взрослого, 1300 руб. для ребенка
  • Поездка на чёрной карете с кучером в костюме - 15 000 руб
  • Мистическая фотосессия с визажистом в костюмах - 20 000 руб
  • Индивидуальная экскурсия в Книжную Капеллу, уникальную библиотеку - 15 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, 11:00
Завершение: Санкт-Петербург, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетние2-дневные турыВсе турыМихайловский замокПопулярные местаДворцы, замки и особнякиРаспутинМифы и легенды

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