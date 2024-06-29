Встречаемся в 11:00 и на автомобиле вместе с гидом отправимся узнавать тайны мистического Петербурга. Посетим Михайловский замок, построенный по приказу Павла I. По злой иронии именно здесь император был убит заговорщиками. Затем побываем на Смоленском кладбище, где захоронены многие известные жители города разных эпох. Покажем вам Семимостье — связку из семи мостов, вокруг которых слагают удивительные легенды.

Ещё увидим Ротонду на Гороховой, или дом Евментьева. Говорят, здесь проводился обряд посвящения в масоны, а в архитектуре сооружения имеется множество странностей: лестницы и люки, которые никуда не ведут.

Экскурсия займёт 3 часа. В 14:30 пообедаем, после чего у вас будет свободное время. Затем вас ждёт индивидуальная экскурсия в музее-квартире Григория Распутина. Осмотрим квартиру, а затем выпьем чаю, пока гид будет погружать нас в историю жизни этой незаурядной исторической личности. Экскурсия продлится 1 час. После 17:00 — свободное время.