Побываем в Ротонде, где проходило посвящение в масоны, побродим среди могил Смоленского кладбища и узнаем жуткие секреты дворов-колодцев. Пройдём по залам заброшенного дворца
Описание тура
Организационные детали
Можно рассчитать стоимость тура на любое количество человек.
При заказе тура, мы поможем бесплатно забронировать для вас отель, столик в ресторане, билеты в театр, проконсультируем и спланируем ваш визит в Петербург!
Проживание. Не входит в стоимость. Для полного погружения в мистическую атмосферу рекомендуем остановиться в Mysterio Hotel (от 8000 руб. за сутки с завтраком для пары с ребёнком). Возможно размещение в арт-отеле Rachmaninov (от 4000 руб. за сутки с завтраком для пары). По желанию пдберём любой иной отель на ваш вкус и кошелек.
Питание. Не входит в стоимость. Мы подобрали рестораны, дизайн которых мы считаем особенно удачным для тура: кафе «Молот Ведьм», ресторан «Северянин» и ресторан «Гоголь».
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Проведение тура возможно в любые даты.
Программа тура по дням
Экскурсия «Мистический Петербург»
Встречаемся в 11:00 и на автомобиле вместе с гидом отправимся узнавать тайны мистического Петербурга. Посетим Михайловский замок, построенный по приказу Павла I. По злой иронии именно здесь император был убит заговорщиками. Затем побываем на Смоленском кладбище, где захоронены многие известные жители города разных эпох. Покажем вам Семимостье — связку из семи мостов, вокруг которых слагают удивительные легенды.
Ещё увидим Ротонду на Гороховой, или дом Евментьева. Говорят, здесь проводился обряд посвящения в масоны, а в архитектуре сооружения имеется множество странностей: лестницы и люки, которые никуда не ведут.
Экскурсия займёт 3 часа. В 14:30 пообедаем, после чего у вас будет свободное время. Затем вас ждёт индивидуальная экскурсия в музее-квартире Григория Распутина. Осмотрим квартиру, а затем выпьем чаю, пока гид будет погружать нас в историю жизни этой незаурядной исторической личности. Экскурсия продлится 1 час. После 17:00 — свободное время.
Заброшенный дворец и гадание на картах
В 11:00 вместе с гидом отправимся осматривать дворцово-парковый ансамбль «Михайловская дача». Мы заглянем в заброшенный дворец, в котором сохранились роскошные залы с лепниной, поднимемся на башню и полюбуемся видом на залив, а ещё послушаем семейные легенды хозяев дворца. Длительность экскурсии — 3 часа.
В 14:30 пообедаем, до 18:00 у вас будет свободное время. А затем в кафе «Молот ведьм» мы встретимся с профессиональным тарологом Натальей Чёрной, которая приоткроет завесу тайны вашей судьбы. Наталья имеет диплом магистранта Российской Христианской Академии имени Ф. М. Достоевского по специальности «Западные мистические учения»! Вы получите предсказание, прочитанное по картам Таро. На этой мистической ноте завершим наш тур.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия «Мистический Петербург»
- Экскурсия «Чай с Распутиным»
- Экскурсия в заброшенный дворец «Михайловская дача»
- Гадание на картах Таро в кафе «Молот Ведьм»
- При группе от 4 человек стоимость тура рассчитывается индивидуально в зависимости от точного количества человек. Для группы из 10 человек - 55 000 руб, за тур. Можно рассчитать стоимость на любое количество человек
Что не входит в цену
- Проживание
- Питание
- Дополнительно можно заказать:
- Театральная экскурсия «Прогулка со Смертью» - 15 000 руб
- Прогулка по Смоленскому православному и Лютеранскому кладбищам - 5000 руб
- Прогулка по Богословскому кладбищу: Цой, Горшок, Пивоварова и другие рок-легенды - 5000 руб
- Экскурсия в Особняк Небылица бесплатно забронируем: 1500 руб. билет для взрослого, 1300 руб. для ребенка
- Поездка на чёрной карете с кучером в костюме - 15 000 руб
- Мистическая фотосессия с визажистом в костюмах - 20 000 руб
- Индивидуальная экскурсия в Книжную Капеллу, уникальную библиотеку - 15 000 руб