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Авторский тур
5 дней
Роскошный и непарадный Петербург: все тайны и легенды популярных и малоизвестных локаций
Посетить Казанский собор и академию Штиглица, обойти дворы-колодцы и попасть на развод мостов
Начало: Аэропорт Санкт-Петербурга, первая половина дня
«После обеда в модном и уютном кафе отправимся в самое мистическое и загадочное место Санкт-Петербурга, хранящее страшные тайны, — Михайловский замок»
10 июля в 10:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомый и незнакомый Петербург
Начало: Санкт-Петербург
«Вы посетите Петергоф, Кронштадт, Михайловский замок, знаменитый крейсер «Аврора» и отправитесь на ночную экскурсию по Неве на развод мостов»
Завтра в 10:00
17 июня в 10:00
от 26 990₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Секреты мистического Петербурга: загадочные места, городские легенды и гадание на Таро
Получить предсказание судьбы, попить чай в квартире Распутина и узнать мрачные тайны города на Неве
Начало: Санкт-Петербург, 11:00
«Пройдём по залам заброшенного дворца на берегу Финского залива и посетим Михайловский замок, в окнах которого до сих пор видят призрак Павла I»
29 июня в 11:00
6 июля в 11:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена1 апреля 2024Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
- ООльга1 апреля 2024Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
- ООльга31 марта 2024Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Михайловский замок»
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