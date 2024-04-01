Туры в Михайловский замок

Найдено 3 тура в категории «Михайловский замок» в Санкт-Петербурге, цены от 26 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Роскошный и непарадный Петербург: все тайны и легенды популярных и малоизвестных локаций
Авторский тур
5 дней
Роскошный и непарадный Петербург: все тайны и легенды популярных и малоизвестных локаций
Посетить Казанский собор и академию Штиглица, обойти дворы-колодцы и попасть на развод мостов
Начало: Аэропорт Санкт-Петербурга, первая половина дня
«После обеда в модном и уютном кафе отправимся в самое мистическое и загадочное место Санкт-Петербурга, хранящее страшные тайны, — Михайловский замок»
10 июля в 10:00
69 000 за человека
Знакомый и незнакомый Петербург
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомый и незнакомый Петербург
Начало: Санкт-Петербург
«Вы посетите Петергоф, Кронштадт, Михайловский замок, знаменитый крейсер «Аврора» и отправитесь на ночную экскурсию по Неве на развод мостов»
Завтра в 10:00
17 июня в 10:00
от 26 990 за человека
Секреты мистического Петербурга: загадочные места, городские легенды и гадание на Таро
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Секреты мистического Петербурга: загадочные места, городские легенды и гадание на Таро
Получить предсказание судьбы, попить чай в квартире Распутина и узнать мрачные тайны города на Неве
Начало: Санкт-Петербург, 11:00
«Пройдём по залам заброшенного дворца на берегу Финского залива и посетим Михайловский замок, в окнах которого до сих пор видят призрак Павла I»
29 июня в 11:00
6 июля в 11:00
30 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    1 апреля 2024
    Знакомый и незнакомый Петербург
    Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
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    между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули. Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).

  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Знакомый и незнакомый Петербург
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
  • О
    Ольга
    31 марта 2024
    Знакомый и незнакомый Петербург
    Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Михайловский замок»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  3. Секреты мистического Петербурга: загадочные места, городские легенды и гадание на Таро
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  2. Петергоф
  3. Набережная
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Михайловский замок" можно забронировать 3 тура от 26 990 до 69 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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