3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
Полюбоваться водными каналами Вышнего Волочка, прогуляться по древним городам и заглянуть в музеи
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 7:00
6 дек в 07:00
20 дек в 07:00
10 450 ₽ за человека
В первый раз в Санкт-Петербург: автобусный тур
Влюбиться в архитектуру Северной столицы, посетить Петергоф и увидеть уникальные экспонаты Эрмитажа
Начало: Санкт-Петербург, холл гостиницы «Москва», с 9:00 д...
1 дек в 09:00
8 дек в 09:00
19 990 ₽ за человека
Семейный Новый год: резиденция Талви Укко, отдых на Ладоге, «Рускеала» и интерактивы
Повеселиться в деревне Киндасово, поучаствовать в программе с оленями и хаски, посетить топ-места
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00. Допол...
30 дек в 08:00
36 290 ₽ за человека
Новый год в Великом Новгороде: экскурсии с гидом-историком, мастер-класс и праздничная программа
Сделать ёлочную игрушку, поучаствовать в забавах с Дедом Морозом, увидеть кремль, посетить Валдай
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 10:00
31 дек в 10:00
25 450 ₽ за человека
Новогодняя сказка в Карелии: вотчина Талви Укко, заповедник «Кивач» и Старая Ладога
Принять участие в праздничном интерактиве, погулять по Петрозаводску, встретиться с Дедом Морозом
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 9:00, станц...
31 дек в 09:00
21 950 ₽ за человека
На Новый год в Карелию из Петербурга: отдых у Ладоги, развлечения для всех возрастов, знаковые места
Понаблюдать за животными, пообщаться в Дедом Морозом и погулять по «Рускеала» в вечерней подсветке
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 9:00. Также...
31 дек в 09:00
26 450 ₽ за человека
В гости к Деду Морозу: Новый год в Карелии с выездом из Санкт-Петербурга
Погулять по заповеднику «Кивач» и Петрозаводску, заглянуть в музеи и посетить атмосферные деревни
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 10:00. Авто...
31 дек в 09:00
25 950 ₽ за человека
На Новый год в Великий Новгород из Санкт-Петербурга
Поучаствовать в театрализованной экскурсии по кремлю, посетить Валдай и фабрику ёлочных игрушек
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 10:00 (пода...
31 дек в 10:00
25 450 ₽ за человека
Отмечаем Новый год в Карелии: встреча с Дедом Морозом, «Рускеала», Сортвала и дегустации
Увидеть водопады Ахвенкоски, отведать чая, рыбы и настоек, полюбоваться финской архитектурой
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 10:00, стан...
31 дек в 10:00
25 950 ₽ за человека
Новогодняя история: Сортавала, интерактив с Дедом Морозом, парк «Рускеала» и водопады
Пообщаться с главным новогодним волшебником, попробовать чаи и бальзамы и насладиться природой
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 10:00. Такж...
31 дек в 10:00
25 950 ₽ за человека
Новый год по-карельски с посещением резиденций Талви Укко и Морозца Паккайне
Узнать о волшебниках северных народов, полюбоваться деревянным зодчеством, погулять по Петрозаводску
Начало: Казанская площадь, 2, 9:00
23 950 ₽ за человека
В Карелию - на Новый год с гидом-историком: Дед Мороз, «Рускеала», дегустации и интерактивы
Встретиться с хаски и оленями, посетить «Долину водопадов», отведать настоек, погулять по Сортвале
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 9:00, станц...
31 дек в 09:00
26 450 ₽ за человека
Встреча Нового года и знакомство с достопримечательностями Карелии
Побывать в гостях у Деда Мороза и музеях, погулять по «Рускеале», Петрозаводску и у водопадов
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00
30 дек в 08:00
30 950 ₽ за человека
Новогоднее путешествие по Карелии из Петербурга: горный парк и Петрозаводск, музеи и дегустации
Погулять по Онежской набережной, полюбоваться «Рускеалой» в огнях и пообщаться с Дедом Морозом
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00
30 дек в 08:00
30 950 ₽ за человека
Новогодний тур из Петербурга в Старую Руссу с театрализованными программами и дегустацией сладостей
Погулять по Новгородскому детинцу и «Витославлицам», посетить дом Достоевских и усадьбу рушанина
Начало: Санкт-Петербург - Казанский собор, 9:00 / станция ...
31 дек в 09:00
23 450 ₽ за человека
Из Петербурга в заснеженную Карелию на выходные: комфорт-тур в формате «всё включено»
Полюбоваться «Рускеалой», обнять хаски и оленей, насладиться кухней, отдохнуть в бассейне и спа
Начало: Станция метро «Парнас», 7:00
20 дек в 07:00
35 900 ₽ за человека
Январский тур из Петербурга с походами в гости к Бабе-Яге, Снегурочке и кацкарям
Проехать по Золотому кольцу, обойти музеи Мышкина, попробовать молодильное зелье и наливки
Начало: Станция метро «Московская», Демонстрационный проез...
2 янв в 06:30
41 100 ₽ за человека
