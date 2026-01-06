Описание тураЭкспедиционно-этнографический тур Мы отправляемся в одно из самых красивых и необычных мест Ленинградской области - Вепсский лес. Высокие холмы, долины рек со старинными деревушками по берегам, где живет удивительный народ - вепсы. Сколько они знают сказок и присказок! Сколько необыкновенных историй затерялось в этом краю! Мы совершим большое путешествие по вепсскому краю, чтобы познакомиться с их традициями, кухней и полюбоваться фантастическими природными пейзажами, еще более восхитительными в белоснежном убранстве! Услугу оказывает туроператор В031-00161-00/04891935
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Радоновые источники Введено-Оятского монастыря
- «Поленовские места» на реке Оять
- Алёховщина (знаменитые горшки)
- Прием в Купеческом вепсском доме
- Отдых в вепсском доме
- Большое путешествие по вепсскому краю с прогулкой по Вепсскому лесу с ведущим специалистом (Подпорожская ГЭС, священный камень и родник, часовня Николая Чудотворца в Гоморовичах - старинные дома и старинные вепские деревни - Вепсен конд - калитки и олуд - живописные виды - подвесной мост - старинный Виницкий погост, подъем на возвышенные точки и прочие красивые и интересные места)
Что включено
- - экскурсия в сопровождении автора
- - размещение в гостевом доме
- - транспортное обслуживание на программе
- - знакомство с Введено-Оятским монастырем
- - посещение Купеческого дома
- - путешествие по Вепсскому лесу с ведущим специалистом.
Что не входит в цену
- - питание: 2 обеда, завтрак и 1 ужин - 2400 руб
- - вепсские угощения (калитки и олуд) - 450 руб
- - экскурсия по территории Усадьбы Поленова в сопровождении художников Грецких - 200 руб.
- - радиооборудование - 360 руб. (устройство, позволяющее отходить от гида до 150 м, фотографировать и все слышать несмотря на посторонние шумы!)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр. Большевиков, 21 (СТ.М. Ул. Дыбенко)
Завершение: СТ.М. «Ул. Дыбенко»
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 1 дня 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Это было очень интересное и насыщенное путешествие!))
Однозначно рекомендую!) очень понравилось)
Отдельное спасибо экскурсоводу Ларисе и водителю Андрею!) Вы лучшие!!)
Однозначно рекомендую!) очень понравилось)
Отдельное спасибо экскурсоводу Ларисе и водителю Андрею!) Вы лучшие!!)
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Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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