Ранним утром выезжаем в Подпорожье. Подпорожский район — самый крупный в Ленинградской области и самый малочисленный. Его омывают Онежское озеро и десятки рек, включая Свирь и Оять. А ещё здесь сохранились уникальная культура и деревянная архитектура.

Первой посетим Гоморовичи, где осмотрим часовню Святого Николая Чудотворца 18 века. Она не имеет звонницы над крыльцом, но пропильная резьба по коньку кровли отчётливо выделяется на фоне голубого неба.

Затем направимся в Родионово. На берегу Юксовского озера увидим церковь Святого Георгия, которую с 3 сторон опоясывает трапезная, и храм Сретения Господня — подворье Александро-Свирского монастыря.

Доберёмся в Вознесенье, на пароме переправимся через реку Свирь и доедем в Щелейки на берегах Онеги. Побываем у церкви Дмитрия Солунского Мироточивого с 5 главами, крепостью, шатровой колокольней и прекрасным видом на озеро. В летний период будет свободное время для прогулки: можно поискать шунгит или насладиться травяным чаем с выпечкой.

Вернёмся в Вознесенье. Рассмотрим стелу строителям обводного Онежского канала и сам канал, используемый для маломерных судов. Увидим памятник «начитанному Ленину», возвышающийся над томами «Капитала».

Вечером прибудем в Подпорожье, где останемся ночевать.