Осмотреть памятники древнерусского зодчества, зайти в храмы и часовни, отдохнуть в краю рек и озёр
Присвирье — это прекрасная земля бескрайних озёр и широких рек, по которой тут и там разбросаны шедевры деревянного зодчества. Всего их 64, а объединяющий памятники маршрут по аналогии с Золотым читать дальшеуменьшить
называют Деревянным кольцом.
Мы посетим Гоморовичи, Родионово, Важины, Согиницы и множество других деревень, в которых чудом пережили не одно столетие изящные церквушки и часовенки с луковичными главками, шатровыми колокольнями, старинными иконами.
Побеседуем об уроженце этих мест — преподобном Александре Свирском — и чудотворном образе Божьей Матери Одигитрии, а также вдоволь насладимся умиротворяющей красотой здешних пейзажей.
Необходимо иметь удобную, желательно непромокаемую обувь и одежду, чтобы ваша поездка была максимально комфортной. Указанная гостиница по независящим от компании причинам может быть заменена на гостиницу с аналогичным уровнем комфортности. При себе обязательно иметь паспорт РФ и медицинский полис. Летом в тёплую погоду рекомендуем взять купальник — есть возможность искупаться в Онежском озере. Возможно изменение последовательности осмотра объектов. В отеле «У Максимыча» нет возможности поужинать. Будет предоставлена возможность посетить магазин, купить продукты для ужина (в гостинице есть микроволновая печь) или гид вас сориентирует, где ближайшее кафе.
Программа тура по дням
1 день
Гоморовичи, Родионово, Щелейки, Вознесенье
Ранним утром выезжаем в Подпорожье. Подпорожский район — самый крупный в Ленинградской области и самый малочисленный. Его омывают Онежское озеро и десятки рек, включая Свирь и Оять. А ещё здесь сохранились уникальная культура и деревянная архитектура.
Первой посетим Гоморовичи, где осмотрим часовню Святого Николая Чудотворца 18 века. Она не имеет звонницы над крыльцом, но пропильная резьба по коньку кровли отчётливо выделяется на фоне голубого неба.
Затем направимся в Родионово. На берегу Юксовского озера увидим церковь Святого Георгия, которую с 3 сторон опоясывает трапезная, и храм Сретения Господня — подворье Александро-Свирского монастыря.
Доберёмся в Вознесенье, на пароме переправимся через реку Свирь и доедем в Щелейки на берегах Онеги. Побываем у церкви Дмитрия Солунского Мироточивого с 5 главами, крепостью, шатровой колокольней и прекрасным видом на озеро. В летний период будет свободное время для прогулки: можно поискать шунгит или насладиться травяным чаем с выпечкой.
Вернёмся в Вознесенье. Рассмотрим стелу строителям обводного Онежского канала и сам канал, используемый для маломерных судов. Увидим памятник «начитанному Ленину», возвышающийся над томами «Капитала».
Вечером прибудем в Подпорожье, где останемся ночевать.
Завтракаем и продолжаем путешествие. Проедем по новому мосту «Победа», соединяющему берега реки Свирь, и доберёмся в Важины и Курпово. Посетим Воскресенскую церковь 17 века — единственный известный деревянный храм, построенный на срубе с 10 гранями.
Движемся дальше, в Согиницы, где нашей целью будет погост с шатровым храмом Святого Николая 17 столетия. Эта редкой красоты церковь — едва ли не единственный сохранившийся пример шатрового храма прионежской школы. Рядом высится церковь Святого пророка Илии, где можно набрать чистой родниковой воды.
Далее едем в Заозерье. Уже несколько веков на высоком берегу Вачозера тут стоит часовня Петра и Павла, окружённая крохотным деревенским кладбищем. По форме она напоминает крестьянскую избу с открытым крыльцом. Только маленькая главка с кованым крестом и аккуратная звонница говорят об ином назначении постройки.
Направимся в Посад и посетим церковь-пряник со ставенками Афанасия Александрийского. Потом осмотрим Покровскую часовню на берегу озера Пидьма в Волнаволоке.
Вернёмся в Подпорожье, пообедаем и сходим в храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Почтим память павших в Великой Отечественной войне защитников города у братской могилы и стелы.
Затем поедем обратно в Санкт-Петербург.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
За одного при 2-местном размещении
14 150 ₽
1-местное проживание
15 150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтрак
Все трансферы по маршруту, паромная переправа
Сопровождение гидом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Проезд до/от места старта/финиша
Обеды, ужины
1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, 7:00
Завершение: Санкт-Петербург, станция метро «Дыбенко», 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 201 туриста
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Л
Лида
Хочется выразить признательность за прекрасно организованный тур и увлекательный рассказ, который погрузил в атмосферу тепла и искреннего интереса. Добраться в эти уголки самостоятельно непросто, а найти достоверные сведения – задача читать дальшеуменьшить
не из легких. Рассказчик делится не только фактами, но и глубокой эмоциональной связью с местом, что делает экскурсию особенной. Информация предоставляется в большом объеме, тщательно отобрана и наполнена чувствами, что оставляет желание вернуться и узнать больше. Это не просто стандартная экскурсия, а возможность прочувствовать красоту и любовь по-новому.
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Ю
Юрий
Поездка оставила очень приятные впечатления. Особую благодарность хочется выразить тем, кто её организовал и сопровождал, особенно гиду и водителю. Я узнал много нового о культуре, истории и архитектуре, причём информация читать дальшеуменьшить
подавалась с теплотой и уважением к месту, которое мы посещали. Атмосфера была максимально дружелюбной и комфортной — ощущалась забота о каждом участнике. Несмотря на тщательное соблюдение расписания, никто не торопил и не создавал напряжения. Гид проявил высокий профессионализм и искреннюю увлечённость своей работой, а водитель внушал чувство уверенности и одновременно поддерживал порядок без излишних строгих замечаний.
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К
Катя
Мы отправились на экскурсию по деревянным памятникам архитектуры Присвирья и смогли насладиться живописными северными ландшафтами. В один из дней, совпавший с праздником Казанской иконы Божьей Матери, гид Олеся пригласила нас читать дальшеуменьшить
посетить церковь Воскресенья Христова, расположенную на берегу реки Важинка. То, что мы там увидели, оказалось неожиданным — словно оказались в XVIII веке. Мужчины с серьезными лицами молились на одной стороне храма, а с другой — стояла очередь женщин с детьми, готовых к исповеди. По всему помещению витал аромат крупных белых лилий, принесённых прихожанами. Это место и атмосфера заставляли прочувствовать глубину веры и традиции, которые продолжают жить, несмотря на современность. Кроме того, нас впечатлила Преображенская церковь в деревне Пидьма — её изящные росписи, иконы и изысканные детали словно раскрывали душу русского народа. Хочу отметить удобство проживания — заселение прошло быстро и без лишних формальностей, что приятно отличалось от других поездок. Питание устраивали в уютном ресторане, где угощали домашними блинчиками. Также стоит похвалить водителя, который справился с воскресными пробками и позволил нам вернуться в город в хорошем настроении, наполненном яркими впечатлениями. Надеюсь, что ещё встретимся на подобных путешествиях.
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А
Адам
Мы ездили в путешествие по деревянным сооружениям Присвирья, где познакомились с памятниками архитектуры, датируемыми XVI-XIX веками. Некоторые здания сохранились в оригинальном виде, другие были тщательно восстановлены. Несмотря на то, что я уже не впервые посещаю этот маршрут, узнал много нового благодаря очень информативному и увлекательному рассказу гида. Понравилась гостиница «У Максимыча». В целом поездка прошла на позитивной ноте.
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А
Алина
Тур невероятный! Погода тоже улыбнулась - дождь так и не настиг нас. Олеся замечательная гид, она просто мастер по деревянным домам в Подпорожье, знает все подробности и даже больше. Если машины нет, этот вариант как раз для вас! Хотя и с машиной многим местам изнутри не попасть - доступ туда строго по ключам, как в прямом, так и переносном смысле.
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А
Анна
Уже третий день после поездки, а я все ещё под впечатлением от всего, что увидела. Большое спасибо за возможность познакомиться с удивительным Подпорожским районом - с его людьми, красотой природы читать дальшеуменьшить
и интересными местами. За это время мы много узнали про историю этих мест и повседневную жизнь здесь. К тому же, нам дали тематические материалы, которые не только помогут сохранить воспоминания, но и вдохновят близких и друзей поехать сюда. Очень признательна всей команде, которая сделала эту поездку такой незабываемой!
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