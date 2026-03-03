Встречаемся и отправляемся в Карелию. По пути вы послушаете рассказ об истории края, карельские сказания и легенды. Первой остановкой станет тренировочный центр собак — действующая база подготовки ездовых животных к полярным экспедициям, включая маршруты к Северному полюсу (за доплату). Здесь живёт более 90 собак четырёх пород — хаски, маламуты, самоеды и чукотские ездовые. Вы сможете погладить пушистых друзей и сделать фотографии, узнаете истории хвостатых. По желанию за дополнительную плату будет доступно катание на собачьих упряжках.

Затем поедем в деревню Киндасово — самопровозглашённое «суверенное государство». На въезде нас встретит тётушка Анди с шуточной проверкой «визы» и возможностью пройти обряд посвящения в киндасовцы. За чаем состоится встреча с Миеликки, а куклы Катти да Василь познакомят с традициями деревенской трапезы и местным фольклором. Здесь же запланировано чаепитие с карельскими пирогами кейтейпийрат и домашней выпечкой на родниковой воде, после чего пройдут танцы и игры под гармонь. Вам расскажут историю деревни, вы увидите реку Шуя, часовню Введения во храм Пресвятой Богородицы, традиционные постройки и уникальный памятник, возле которого проводится обряд «потирания носа». Завершением программы станет встреча с «Семейкой весельчаков», знакомство с музыкальной культурой Карелии, народными инструментами и пастушескими традициями.

Вечером — переезд в Петрозаводск, размещение в гостинице и свободное время.