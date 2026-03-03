Выходные в Карелии с душой: из Санкт-Петербурга в Петрозаводск и весёлую деревню
Попить чаю с калитками, познакомиться со столицей региона и местным фольклором
Едем отмечать праздники, впечатляться и развлекаться! В самобытной деревне Киндасово вас ждёт знакомство с традициями деревенской трапезы и музыкальной культурой Карелии, здесь же пройдут народные танцы и игры под гармонь.
Мы читать дальшеуменьшить
осмотрим основные достопримечательности Петрозаводска: набережную Онежского озера, здания театров и соборов. Мы посетим базу подготовки ездовых собак к полярным экспедициям (за доплату).
Вы сможете погладить пушистых друзей разных пород, сделать фотографии и послушать истории об их дальних путешествиях. А желающие смогут погостить на Вотчине карельского Деда Мороза и прокатиться на упряжке. После возвращения с вами ещё надолго останется ощущение уюта и душевности.
Рекомендуем взять с собой сменный комплект тёплой одежды, удобную обувь, сменные тёплые вещи для детей. При себе обязательно иметь паспорт РФ и полис ОМС. Обед в 1-й день тура не предусмотрен, необходимо взять с собой перекус в дорогу.
Программа тура по дням
1 день
Деревня Киндасово, размещение в Петрозаводске
Встречаемся и отправляемся в Карелию. По пути вы послушаете рассказ об истории края, карельские сказания и легенды. Первой остановкой станет тренировочный центр собак — действующая база подготовки ездовых животных к полярным экспедициям, включая маршруты к Северному полюсу (за доплату). Здесь живёт более 90 собак четырёх пород — хаски, маламуты, самоеды и чукотские ездовые. Вы сможете погладить пушистых друзей и сделать фотографии, узнаете истории хвостатых. По желанию за дополнительную плату будет доступно катание на собачьих упряжках.
Затем поедем в деревню Киндасово — самопровозглашённое «суверенное государство». На въезде нас встретит тётушка Анди с шуточной проверкой «визы» и возможностью пройти обряд посвящения в киндасовцы. За чаем состоится встреча с Миеликки, а куклы Катти да Василь познакомят с традициями деревенской трапезы и местным фольклором. Здесь же запланировано чаепитие с карельскими пирогами кейтейпийрат и домашней выпечкой на родниковой воде, после чего пройдут танцы и игры под гармонь. Вам расскажут историю деревни, вы увидите реку Шуя, часовню Введения во храм Пресвятой Богородицы, традиционные постройки и уникальный памятник, возле которого проводится обряд «потирания носа». Завершением программы станет встреча с «Семейкой весельчаков», знакомство с музыкальной культурой Карелии, народными инструментами и пастушескими традициями.
Вечером — переезд в Петрозаводск, размещение в гостинице и свободное время.
2 день
Свободное время или поездка на Вотчину Талви Укко, экскурсия по Петрозаводску, возвращение в Санкт-Петербург
После раннего завтрака — свободное время в Петрозаводске. Для желающих предусмотрен выезд на Вотчину карельского Деда Мороза. Участники посетят резиденцию Талви Укко и дворец Луммики, познакомятся с наследием саамов, прогуляются по оленьей ферме, крупнейшему питомнику ездовых собак, подворью с домашними животными и птичьим двором. По желанию после экскурсии будет доступно катание на финских санях. После возвращения в Петрозаводск состоится сбор группы и обзорная экскурсия по городу.
Во время экскурсии вы услышите историю Петрозаводска, основанного по указу Петра Великого в 1703 году у устья реки Лососинки как поселение при Петровском пушечном заводе и получившего статус города в 1777 году. Познакомитесь с современным обликом и увидите ансамбль Круглой площади, набережную Онежского озера со скульптурами городов-побратимов, Музыкальный театр, Русский театр драмы, кафедральный собор во имя Святого благоверного князя Александра Невского и другие знаковые места.
Затем запланирован карельский обед в кафе с северной выпечкой — калитками (за доплату). После отправимся обратно в Санкт-Петербург, заехав по пути в фермерскую усадьбу, где будет возможность приобрести местные продукты и выпить кофе.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
2-местное проживание
15 800 ₽
1-местное проживание
18 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание в номерах категории «стандарт»
1 завтрак и чаепитие с калитками
Переезд на комфортабельном автобусе
Сопровождение опытным гидом
Что не входит в цену
Обед во 2-й день - 800 ₽
Посещение хаски-парка - от 1000 ₽
Катание на собачьих упряжках - от 2500 ₽ за 1 круг
Прогулка по Вотчине карельского Деда Мороза
Стоимость тура при 1-местном размещении - 22 100 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, ст. метро «Улица Дыбенко», 7:00
Завершение: Санкт-Петербург, ст. метро «Улица Дыбенко», 23:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 201 туриста
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
–
2
–
1
–
Д
Даниил
Очень интересная трассовая экскурсия. Гиды знающие и увлечённые своим делом. Особенно впечатлило посещение хаски-питомника!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алина
Хотя на улице было холодно, впечатления от поездки остались очень яркие. Настолько все понравилось, что хочется вернуться сюда еще не раз. Программа была продумана отлично. Карельские пейзажи просто завораживают — читать дальшеуменьшить
точно стоит проехать столько километров. Запомнились красивые олени, ухоженные собаки, а еще карельский чай с калитками и блинчики с кашей — вкуснятина! Огромная благодарность нашему гиду Илье за хорошее настроение, дружелюбие и открытость. И ещё спасибо Михаилу, который нас возил.
Вам был полезен этот отзыв?
Ш
Шамиль
Путешествие прошло очень размеренно и без спешки, все было организовано на достойном уровне. Транспорт был комфортабельным, а гид профессиональным. Благодарен за проделанную работу.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Андрей
Мы ездили в путешествие по маршруту и остались довольны. Все гиды, которые с нами были, действительно увлечённые и знают своё дело. Особенно запомнилось посещение питомника с хаски — там было намного лучше, чем ожидали.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Программа была очень хорошо собрана, продумано до мелочей. Получила кучу положительных эмоций от общения с собаками. А Оксана, как всегда, на высоте!
Вам был полезен этот отзыв?
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие туры на «Выходные в Карелии с душой: из Санкт-Петербурга в Петрозаводск и весёлую деревню»