А Александр Саранск: в поисках утраченного времени Отличная экскурсия. Маршрут интересный, узнали много о городе, его жителях и исторических событиях.

Д Даниил Шумбрат, Саранск Спасибо за экскурсию!

V Vladimir Саранск: в поисках утраченного времени

Очень интересная, позитивная, яркая прогулка … и совершенно не скучная.

Марина замечательный рассказчик и собеседник, кроме основного рассказать читать дальше по теме экскурсии мы получили рассказы и рекомендации про вкусные бутики с местными специалитетами, ресторанчики и другие "тайные жемчужины", не только в Саранске, но и во всей республике. Рекомендации мы потом с успехом использовали:)

Бонусом будет то, что с Мариной вы сможете попасть в интереснейшие локации, открытые не для всех (спойлера не будет - узнайте это сами:)) Великолепная экскурсия с Мариной!Очень интересная, позитивная, яркая прогулка … и совершенно не скучная.Марина замечательный рассказчик и собеседник, кроме основного рассказать

М Марина Шумбрат, Саранск читать дальше Юлия знает множество интересных фактов и рассказывает увлекательно, логично выстраивая рассказ.



Прошло уже три с половиной месяца, а я до сих пор помню многие факты о городе и Мордовии. Очень рекомендую экскурсии с Юлией, с ней действительно интересно! Нам с мамой очень понравилась экскурсия по Саранску, которую провела Юлия. Сразу видно, что она профессионал и любит свой город.

М Моисеева Шумбрат, Саранск Отличная экскурсия с Юлией! Мы с коллегами часто ездим в путешествия по городам России, группа разновозрастная и разнохарактерных, но понравилось абсолютно всем. Интересно, познавательно, нестандартно! Большое спасибо!

В Владимир Саранск: в поисках утраченного времени Большое спасибо Марине за такую замечательную экскурсию. Очень интересно и познавательно. Всем рекомендую экскурсию с Мариной. Так же советую начинать экскурсию со смотровой площадки университета.

Е Екатерина Саранск: в поисках утраченного времени читать дальше грамотный маршрут, эмоционально окрашенный рассказ - это несомненно одна из лучших экскурсий, на которых мы были. Однозначно рекомендую гида Марину как первоклассного специалиста с бесконечными познаниями о своём любимом крае! Мы первый раз были в Саранске и благодаря Марине влюбились в этот небольшой, но очаровательный город. Интересные не банальные истории,

Н Наталья Саранск: в поисках утраченного времени Экскурсия очень понравилась! Интересный маршрут, интересный рассказ,получили представление не только о городе, но и о Республике Мордовия в целом. Марина- супер рассказчик! Экскурсия прошла легко, приятно и в непринужденной обстановке! Очень рекомендую эту экскурсию для знакомства с городом!

И Ирина Саранск: в поисках утраченного времени Экскурсия очень понравилась. Рассказали и исторические события и факты, и современные… Понравилось и ребенку. Всё доступным языком. Очень интересно. Были в Саранске проездом, но после экскурсии решили, что здесь надо пожить недельку это точно. Очень много всего интересного.