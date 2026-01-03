Мои заказы

Познавательные экскурсии на природе в Саранске

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Саранске, цены от 3800 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Саранск: в поисках утраченного времени
Пешая
2.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Саранск: в поисках утраченного времени
Путешествие по Саранску раскроет перед вами его скрытые уголки и увлекательные истории. Прогулка по центру города оставит незабываемые впечатления
Начало: У Парка им. Пушкина
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Шумбрат, Саранск
Пешая
2 часа
90 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Шумбрат, Саранск
Добро пожаловать в Саранск! Узнайте историю, культуру и традиции столицы Мордовии на индивидуальной экскурсии по городу
Начало: В центральной точке города или у вашего отеля, есл...
1 фев в 10:00
2 фев в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Загадочная мордва - кто они?
Пешая
1.5 часа
-
5%
158 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадочная мордва - кто они?
Узнайте о колоритном этносе Мордовии, его культуре и традициях. Погрузитесь в историю эрзя и мокша, посетите центральные достопримечательности Саранска
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
3800 ₽4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    3 января 2026
    Саранск: в поисках утраченного времени
    Отличная экскурсия. Маршрут интересный, узнали много о городе, его жителях и исторических событиях.
  • Д
    Даниил
    16 декабря 2025
    Шумбрат, Саранск
    Спасибо за экскурсию!
  • V
    Vladimir
    4 ноября 2025
    Саранск: в поисках утраченного времени
    Великолепная экскурсия с Мариной!
    Очень интересная, позитивная, яркая прогулка … и совершенно не скучная.
    Марина замечательный рассказчик и собеседник, кроме основного рассказать
    по теме экскурсии мы получили рассказы и рекомендации про вкусные бутики с местными специалитетами, ресторанчики и другие "тайные жемчужины", не только в Саранске, но и во всей республике. Рекомендации мы потом с успехом использовали:)
    Бонусом будет то, что с Мариной вы сможете попасть в интереснейшие локации, открытые не для всех (спойлера не будет - узнайте это сами:))

    Великолепная экскурсия с Мариной!
  • М
    Марина
    1 ноября 2025
    Шумбрат, Саранск
    Нам с мамой очень понравилась экскурсия по Саранску, которую провела Юлия. Сразу видно, что она профессионал и любит свой город.
    Юлия знает множество интересных фактов и рассказывает увлекательно, логично выстраивая рассказ.

    Прошло уже три с половиной месяца, а я до сих пор помню многие факты о городе и Мордовии. Очень рекомендую экскурсии с Юлией, с ней действительно интересно!

  • М
    Моисеева
    5 октября 2025
    Шумбрат, Саранск
    Отличная экскурсия с Юлией! Мы с коллегами часто ездим в путешествия по городам России, группа разновозрастная и разнохарактерных, но понравилось абсолютно всем. Интересно, познавательно, нестандартно! Большое спасибо!
  • В
    Владимир
    28 августа 2025
    Саранск: в поисках утраченного времени
    Большое спасибо Марине за такую замечательную экскурсию. Очень интересно и познавательно. Всем рекомендую экскурсию с Мариной. Так же советую начинать экскурсию со смотровой площадки университета.
    Большое спасибо Марине за такую замечательную экскурсию. Очень интересно и познавательно. Всем рекомендую экскурсию с Мариной. Так же советую начинать экскурсию со смотровой площадки университета.
  • Е
    Екатерина
    21 августа 2025
    Саранск: в поисках утраченного времени
    Мы первый раз были в Саранске и благодаря Марине влюбились в этот небольшой, но очаровательный город. Интересные не банальные истории,
    грамотный маршрут, эмоционально окрашенный рассказ - это несомненно одна из лучших экскурсий, на которых мы были. Однозначно рекомендую гида Марину как первоклассного специалиста с бесконечными познаниями о своём любимом крае!

  • Н
    Наталья
    17 августа 2025
    Саранск: в поисках утраченного времени
    Экскурсия очень понравилась! Интересный маршрут, интересный рассказ,получили представление не только о городе, но и о Республике Мордовия в целом. Марина- супер рассказчик! Экскурсия прошла легко, приятно и в непринужденной обстановке! Очень рекомендую эту экскурсию для знакомства с городом!
  • И
    Ирина
    14 августа 2025
    Саранск: в поисках утраченного времени
    Экскурсия очень понравилась. Рассказали и исторические события и факты, и современные… Понравилось и ребенку. Всё доступным языком. Очень интересно. Были в Саранске проездом, но после экскурсии решили, что здесь надо пожить недельку это точно. Очень много всего интересного.
    Экскурсия очень понравилась. Рассказали и исторические события и факты, и современные… Понравилось и ребенку. Всё доступным языком. Очень интересно. Были в Саранске проездом, но после экскурсии решили, что здесь надо пожить недельку это точно. Очень много всего интересного.
  • О
    Ольга
    4 августа 2025
    Саранск: в поисках утраченного времени
    Спасибо большое Марине за проведенную экскурсию. Замечательный экскурсовод, узнали много интересного. Сумела заинтересовать не только взрослых, но самое главное и наших внуков. Обстоятельно отвечала на наши все вопросы. Очень рекомендую

