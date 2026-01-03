Индивидуальная
до 10 чел.
Саранск: в поисках утраченного времени
Путешествие по Саранску раскроет перед вами его скрытые уголки и увлекательные истории. Прогулка по центру города оставит незабываемые впечатления
Начало: У Парка им. Пушкина
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Шумбрат, Саранск
Добро пожаловать в Саранск! Узнайте историю, культуру и традиции столицы Мордовии на индивидуальной экскурсии по городу
Начало: В центральной точке города или у вашего отеля, есл...
1 фев в 10:00
2 фев в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадочная мордва - кто они?
Узнайте о колоритном этносе Мордовии, его культуре и традициях. Погрузитесь в историю эрзя и мокша, посетите центральные достопримечательности Саранска
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
3800 ₽
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 января 2026Отличная экскурсия. Маршрут интересный, узнали много о городе, его жителях и исторических событиях.
- ДДаниил16 декабря 2025Спасибо за экскурсию!
- VVladimir4 ноября 2025Великолепная экскурсия с Мариной!
Очень интересная, позитивная, яркая прогулка … и совершенно не скучная.
Марина замечательный рассказчик и собеседник, кроме основного рассказать
- ММарина1 ноября 2025Нам с мамой очень понравилась экскурсия по Саранску, которую провела Юлия. Сразу видно, что она профессионал и любит свой город.
- ММоисеева5 октября 2025Отличная экскурсия с Юлией! Мы с коллегами часто ездим в путешествия по городам России, группа разновозрастная и разнохарактерных, но понравилось абсолютно всем. Интересно, познавательно, нестандартно! Большое спасибо!
- ВВладимир28 августа 2025Большое спасибо Марине за такую замечательную экскурсию. Очень интересно и познавательно. Всем рекомендую экскурсию с Мариной. Так же советую начинать экскурсию со смотровой площадки университета.
- ЕЕкатерина21 августа 2025Мы первый раз были в Саранске и благодаря Марине влюбились в этот небольшой, но очаровательный город. Интересные не банальные истории,
- ННаталья17 августа 2025Экскурсия очень понравилась! Интересный маршрут, интересный рассказ,получили представление не только о городе, но и о Республике Мордовия в целом. Марина- супер рассказчик! Экскурсия прошла легко, приятно и в непринужденной обстановке! Очень рекомендую эту экскурсию для знакомства с городом!
- ИИрина14 августа 2025Экскурсия очень понравилась. Рассказали и исторические события и факты, и современные… Понравилось и ребенку. Всё доступным языком. Очень интересно. Были в Саранске проездом, но после экскурсии решили, что здесь надо пожить недельку это точно. Очень много всего интересного.
- ООльга4 августа 2025Спасибо большое Марине за проведенную экскурсию. Замечательный экскурсовод, узнали много интересного. Сумела заинтересовать не только взрослых, но самое главное и наших внуков. Обстоятельно отвечала на наши все вопросы. Очень рекомендую
