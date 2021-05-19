Полезная информация о Саранске
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Саранск
Популярные экскурсии в Саранске
3000
₽
за чел.
Культурная, любопытная и познавательная пешеходная прогулка по столице Мордовии во время которой мы с удовольствием покажем все самые красивые локации...
4450
₽
за чел.
Во время этой обзорной экскурсии мы посмотрим на город с высоты птичьего полёта — мы поднимемся на смотровую площадку МГУ им. Н. П. Огарева, которая р...
5900
₽
за чел.
Мы очень ждём Вас на это пусть непродолжительное по времени, но такое увлекательное путешествие по Саранску! Обещаем показать всё самое увлекательное ...
4.9
31 отзыв
3250
₽
за чел.
Нескучная прогулка по историческому центру и погружение в мордовскую культуру
5
9 отзывов
2800
₽
за чел.
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть городские секреты на обзорной экскурсии