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Местное время в Саранске
00:2513
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаСаранск
По-английскиSaransk
Столица регионаСаранск является столицей региона
Население города303 394 чел.
АэропортСаранск SKX
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота173 м. от уровня моря

Где находится Саранск на карте

Саранск фото города
Саранск

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