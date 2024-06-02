Л Лидия Знакомство с древним Саратовом Мария, спасибо, за интересную экскурсию по городу. Экскурсовод прислушивается к своим гостям, старается заинтересовать каждого. Мария неординарно доводит информацию, что завораживает и оставляет желание узнать больше!

О Ольга Знакомство с древним Саратовом читать дальше о городской жизни, жителях, оставивших свой след в истории города был увлекательным, с долей юмора. Три часа пролетели незаметно. Спасибо огромное организаторам!!! Отличная экскурсия. Было интересно и познавательно как для гостей города, так и для местного жителя. Евгений Евгеньевич отличный гид. Рассказ

К Катерина Прогулка по «Саратовскому Арбату» Очень интересная, содержательная экскурсия. Особенно понравилось чередовать изучение фасадов с заходами во дворы и парадные. Два часа пролетели незаметно. Спасибо большое!

А Александр Знакомство с древним Саратовом Все было просто замечательно! Экскурсия была настолько интересной и увлекательной, что эти три часа пролетели просто незаметно!

Е Елена Саратов глазами Остапа Бендера читать дальше и часть маршрута пересекалась с этой экскурсией, то Михаил предложил скорректировать маршрут и плюсом показать так называемый нетуристический Саратов, что показалось весьма интересным. Это было приятно и интересно. На экскурсию ходили 8 апреля с Михаилом. Поскольку Михаил проводил для нас экскурсию "Добро пожаловать в Саратов" двумя днями ранее

Ю Юлия Прогулка по «Саратовскому Арбату» читать дальше в блеске куполов и крестов церквей, в фасадах домов, в прохладе подъездов, в солнечных бликах на старинных фресках, в очаровании чугунной ковки ворот и лестниц, в истории жизни великих людей, которые внесли свой вклад в становление нашего чудесного и невероятно красивого города. Хочу выразить благодарность Денису за прогулку. Его любовь к Саратову, является ключом сквозь пространство и время. Город оживает на глазах

С Светлана Прогулка по «Саратовскому Арбату» читать дальше деталей. Все это сопровождалось рассказом с погружением в историю города. Уже порекомендовала прогулки с ним своим друзьям. Денис, спасибо огромное за чудесный рассказ. Очень понравилась экскурсия. Денис великолепный рассказчик, который чувствует настроение. Он легко перестроил материал под мои интересы и показал много архитектурных

Т Татьяна Саратов глазами Остапа Бендера Михаил прекрасно знает свой город и отличный гид! Наши два часа пролетели незаметно. нам очень понравилось, рекомендуем всем!