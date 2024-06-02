Проспект Кирова – экскурсии в Саратове

Найдено 3 экскурсии в категории «Проспект Кирова» в Саратове, цены от 3 339 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с древним Саратовом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
180 отзывов
Знакомство с древним Саратовом: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
3 400 за всё до 10 чел.
Саратов глазами Остапа Бендера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Увлекательная прогулка по Саратову: на следах Остапа Бендера
Погрузитесь в мир приключений Остапа Бендера в Саратове. Откройте город с неожиданной стороны, следуя по следам легендарного героя
Начало: Возле кафетерия №11
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 600 за всё до 10 чел.
Прогулка по «Саратовскому Арбату»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Прогулка по «Саратовскому Арбату»: Индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому проспекту Кирова и узнайте, как Саратов стал столицей Поволжья. Посетите архитектурные сокровища и тайные дворики
Начало: У входа в цирк
12 июня в 12:00
14 июня в 12:30
3 339 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    2 июня 2024
    Знакомство с древним Саратовом
    Мария, спасибо, за интересную экскурсию по городу. Экскурсовод прислушивается к своим гостям, старается заинтересовать каждого. Мария неординарно доводит информацию, что завораживает и оставляет желание узнать больше!
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Знакомство с древним Саратовом
    Отличная экскурсия. Было интересно и познавательно как для гостей города, так и для местного жителя. Евгений Евгеньевич отличный гид. Рассказ
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    о городской жизни, жителях, оставивших свой след в истории города был увлекательным, с долей юмора. Три часа пролетели незаметно. Спасибо огромное организаторам!!!

  • К
    Катерина
    30 мая 2024
    Прогулка по «Саратовскому Арбату»
    Очень интересная, содержательная экскурсия. Особенно понравилось чередовать изучение фасадов с заходами во дворы и парадные. Два часа пролетели незаметно. Спасибо большое!
  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Знакомство с древним Саратовом
    Все было просто замечательно! Экскурсия была настолько интересной и увлекательной, что эти три часа пролетели просто незаметно!
  • Е
    Елена
    14 апреля 2024
    Саратов глазами Остапа Бендера
    На экскурсию ходили 8 апреля с Михаилом. Поскольку Михаил проводил для нас экскурсию "Добро пожаловать в Саратов" двумя днями ранее
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    и часть маршрута пересекалась с этой экскурсией, то Михаил предложил скорректировать маршрут и плюсом показать так называемый нетуристический Саратов, что показалось весьма интересным. Это было приятно и интересно.

  • Ю
    Юлия
    12 апреля 2024
    Прогулка по «Саратовскому Арбату»
    Хочу выразить благодарность Денису за прогулку. Его любовь к Саратову, является ключом сквозь пространство и время. Город оживает на глазах
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    в блеске куполов и крестов церквей, в фасадах домов, в прохладе подъездов, в солнечных бликах на старинных фресках, в очаровании чугунной ковки ворот и лестниц, в истории жизни великих людей, которые внесли свой вклад в становление нашего чудесного и невероятно красивого города.

    Хочу выразить благодарность Денису за прогулку. Его любовь к Саратову, является ключом сквозь пространство и времяХочу выразить благодарность Денису за прогулку. Его любовь к Саратову, является ключом сквозь пространство и времяХочу выразить благодарность Денису за прогулку. Его любовь к Саратову, является ключом сквозь пространство и времяХочу выразить благодарность Денису за прогулку. Его любовь к Саратову, является ключом сквозь пространство и времяХочу выразить благодарность Денису за прогулку. Его любовь к Саратову, является ключом сквозь пространство и времяХочу выразить благодарность Денису за прогулку. Его любовь к Саратову, является ключом сквозь пространство и время
  • С
    Светлана
    22 марта 2024
    Прогулка по «Саратовскому Арбату»
    Очень понравилась экскурсия. Денис великолепный рассказчик, который чувствует настроение. Он легко перестроил материал под мои интересы и показал много архитектурных
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    деталей. Все это сопровождалось рассказом с погружением в историю города. Уже порекомендовала прогулки с ним своим друзьям. Денис, спасибо огромное за чудесный рассказ.

  • Т
    Татьяна
    4 марта 2024
    Саратов глазами Остапа Бендера
    Михаил прекрасно знает свой город и отличный гид! Наши два часа пролетели незаметно. нам очень понравилось, рекомендуем всем!
  • С
    Светлана
    19 ноября 2023
    Саратов глазами Остапа Бендера
    Михаилу огромное спасибо за знакомство с городом! Очень довольна экскурсией, даже не смотря на холод и позднее время. Обязательно вернемся летом и обратимся к Михаилу еще.

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Проспект Кирова»

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  2. Проспект Кирова
  3. Набережная
  4. Театральная площадь
  5. Церковь «Утоли Моя Печали»
  6. Площадь Чернышевского
  7. Саратовский Мост
Сколько стоит экскурсия по Саратову в июне 2024
Сейчас в Саратове в категории "Проспект Кирова" можно забронировать 3 экскурсии от 3 339 до 3 600. Туристы уже оставили гидам 215 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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