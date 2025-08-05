Мои заказы

Площадь Чернышевского – экскурсии в Саратове

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Чернышевского» в Саратове, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Саратов
На машине
3 часа
147 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Саратов: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Саратова на индивидуальной экскурсии: легенды, байки и уникальные места ждут вас
Начало: Возле памятника Петру Первому (ориентир - гостиниц...
10 дек в 09:00
11 дек в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
Саратов сквозь столетия
Пешая
2.5 часа
205 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Саратов сквозь столетия: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Саратова на рубеже XIX и XX веков, исследуйте культурное наследие и исторические достопримечательности
Начало: На ул. Лермонтова
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Саратов глазами Остапа Бендера
Пешая
2.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная прогулка по Саратову: на следах Остапа Бендера
Погрузитесь в мир приключений Остапа Бендера в Саратове. Откройте город с неожиданной стороны, следуя по следам легендарного героя
Начало: Возле кафетерия №11
10 дек в 09:00
11 дек в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мартиросян
    5 августа 2025
    Саратов сквозь столетия
    Дата посещения: 5 августа 2025
    Очень понравилась экскурсия. Евгений очень приятный, знающий человек. Рассказывал внятно, ёмко и интересно. Узнали очень много про Саратов- историю, архитектуру.
    Однозначно рекомендуем.
  • Р
    Руслан
    20 ноября 2025
    Саратов сквозь столетия
    Евгений поразил глубокими знаниями об истории Саратова, влюбил нас в город и раскрыл его с разных сторон. Культура речи, пунктуальность,
    читать дальше

    структурированность изложения, умение сделать экскурсию интерактивной - это то, что всегда ожидаешь от гида, и всё это в полной мере относится к Евгению. Благодарим Евгения и искренне рекомендуем его экскурсии всем путешественникам.

    Евгений поразил глубокими знаниями об истории Саратова, влюбил нас в город и раскрыл его с разных сторон. Культура речи, пунктуальность, структурированность изложения, умение сделать экскурсию интерактивной - это то, что всегда ожидаешь от гида, и всё это в полной мере относится к Евгению. Благодарим Евгения и искренне рекомендуем его экскурсии всем путешественникам.
  • Н
    Наталья
    3 ноября 2025
    Саратов глазами Остапа Бендера
    Нам очень понравилась экскурсия и мы благодарны за нашего экскурсовода. Наталия великолепный рассказчик, приятная, эрудированная. Было интересно и познавательно. Мы прекрасно провели время!
    Спасибо)
  • А
    Анна
    31 октября 2025
    Саратов сквозь столетия
    Мы от всего сердца благодарим Евгения!
    Все очень понравилось. Прекрасное место встречи, маршрут проходит по самым впечатляющим местам города. Это говорит
    читать дальше

    о том, как экскурсовод любит свой город, и желает оставить у туристов самые неизгладимые впечатления о городе и желание вернуться.
    Слушать Евгения очень приятно. Красивая грамотная речь, спокойный рассказ, поэтому все понятно и легко запоминается, укладывается по полочкам, дает пищу для размышления и желание узнать больше. Ни один вопрос не остался без ответа. Мы столько прошли, столько посмотрели.
    Евгений, мы обязательно вернемся и продолжим знакомство с городом и окрестностями С ВАМИ!!!

  • О
    Ольга
    29 октября 2025
    Саратов сквозь столетия
    Потрясающе интересный экскурсовод -Евгений. Несмотря на моросящий дождь и ветер, получили огромное удовольствие от экскурсии. Посмотрели на Саратов другими глазами.
    Потрясающе интересный экскурсовод -Евгений. Несмотря на моросящий дождь и ветер, получили огромное удовольствие от экскурсии. Посмотрели на Саратов другими глазами.
  • В
    Виктор
    28 октября 2025
    Саратов сквозь столетия
    Отличный экскурсовод с очень обширными знаниями Саратова и России имеет. Человек без условно на своем месте и любит свое дело. Все было информативно и доходчиво. По-моему его экскурсии подойдут для любых возрастов
    Отличный экскурсовод с очень обширными знаниями Саратова и России имеет. Человек без условно на своем месте и любит свое дело. Все было информативно и доходчиво. По-моему его экскурсии подойдут для любых возрастов
  • О
    Оксана
    6 октября 2025
    Саратов сквозь столетия
    Выражаем большую благодарность нашему гиду Евгению! Замечательная экскурсия! Столько всего интересного узнали о городе. Удивительные факты из истории поведал нам Евгений. Подача материала - превосходна! Буду его рекомендовать своим друзьям и знакомым.
  • А
    Андрей
    24 сентября 2025
    Саратов сквозь столетия
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Прекрасный и очень грамотный экскурсовод. С удовольствием воспользуюсь его услугами ещё раз.
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Прекрасный и очень грамотный экскурсовод. С удовольствием воспользуюсь его услугами ещё раз
  • И
    Ирина
    22 сентября 2025
    Саратов сквозь столетия
    Великолепная экскурсия! Евгений - настоящий профессионал и любитель своего города. Исчерпывающая информация с множеством деталей из жизни выдающихся саратовцев и мостиков между городами и эпохами. Если хотите почувствовать себя хотя бы немного местным, а не просто туристом, вам сюда!
  • Н
    Нина
    20 сентября 2025
    Саратов сквозь столетия
    Были на экскурсии в Саратове. Красивый город. Наш замечательный экскурсовод Евгений провел нас через времена и эпохи. Мы узнали столько интересного. При этом информация была интересная и структурированная
    Были на экскурсии в Саратове. Красивый город. Наш замечательный экскурсовод Евгений провел нас через времена и эпохи. Мы узнали столько интересного. При этом информация была интересная и структурированная
  • Ю
    Юлия
    22 августа 2025
    Саратов сквозь столетия
    Большое спасибо Евгению за прекрасную экскурсию! Для первого знакомства с городом отличный вариант. Полюбовались и архитектурой и Волгой, узнали основные
    читать дальше

    факты из истории Саратова. Евгений показал несколько секретных красивых мест, в которые сами не догадались бы зайти.

    Было интересно и гостям и местным. Четкий структурированный рассказ, удобный маршрут с прогулкой по части набережной. Получили большое удовольствие.

    Большое спасибо Евгению за прекрасную экскурсию! Для первого знакомства с городом отличный вариант. Полюбовались и архитектурой и Волгой, узнали основные факты из истории Саратова. Евгений показал несколько секретных красивых мест, в которые сами не догадались бы зайти.

Было интересно и гостям и местным. Четкий структурированный рассказ, удобный маршрут с прогулкой по части набережной. Получили большое удовольствие.
  • Е
    Елена
    20 августа 2025
    Саратов сквозь столетия
    Приятная познавательная экскурсия - прогулка. Евгений прекрасно погрузил в историю города. Нам всё очень понравилось!
  • А
    Андрей
    15 августа 2025
    Саратов глазами Остапа Бендера
    Очень интересная и необычная экскурсия. Михаил - хороший рассказчик, 2,5 часа пролетели незаметно. Понравилось вплетение моментов одного из любимых произведений в историю Саратова.
  • С
    Станислав
    14 августа 2025
    Саратов сквозь столетия
    Экскурсия замечательная!
    Экскурсия замечательная!
  • Е
    Елена
    11 августа 2025
    Саратов сквозь столетия
    Спасибо, всё замечательно
  • Г
    Галина
    6 августа 2025
    Саратов сквозь столетия
    Огромное спасибо Евгению за познавательную экскурсию. Узнали много интересных фактов про Саратов. Информация была разнообразной и насыщенной. Рекомендую для тех, кто хочет узнать историю возникновения города.
  • А
    Андрей
    23 июля 2025
    Саратов сквозь столетия
    Отличная экскурсия! Очень понравился экскурсовод - Евгений. Неспешный спокойный рассказ, интересный, глубокий. Где нужно - с разными любопытными городскими деталями.
    читать дальше

    Отличный интересный маршрут. Было очень приятно ходить и слушать отличного опытного рассказчика, плюс действительно знатока истории своего города и края! Получили большое удовольствие! Огромное спасибо!

  • Н
    Николай
    21 июля 2025
    Саратов сквозь столетия
    Прекрасная экскурсия для первого знакомства с городом. Нам очень понравилось. Спасибо ❤️
  • А
    Анна
    19 июля 2025
    Саратов сквозь столетия
    Спасибо Евгению за познавательную и интересную экскурсию! Очень увлекательно и позитивно!
  • Е
    Елисей
    8 июля 2025
    Саратов сквозь столетия
    Великолепный гид, остались очень довольны! Спасибо за интересную экскурсию!

