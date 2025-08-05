Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Саратов: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Саратова на индивидуальной экскурсии: легенды, байки и уникальные места ждут вас
Начало: Возле памятника Петру Первому (ориентир - гостиниц...
10 дек в 09:00
11 дек в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Саратов сквозь столетия: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Саратова на рубеже XIX и XX веков, исследуйте культурное наследие и исторические достопримечательности
Начало: На ул. Лермонтова
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная прогулка по Саратову: на следах Остапа Бендера
Погрузитесь в мир приключений Остапа Бендера в Саратове. Откройте город с неожиданной стороны, следуя по следам легендарного героя
Начало: Возле кафетерия №11
10 дек в 09:00
11 дек в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММартиросян5 августа 2025Саратов сквозь столетияДата посещения: 5 августа 2025Очень понравилась экскурсия. Евгений очень приятный, знающий человек. Рассказывал внятно, ёмко и интересно. Узнали очень много про Саратов- историю, архитектуру.
Однозначно рекомендуем.
- РРуслан20 ноября 2025Евгений поразил глубокими знаниями об истории Саратова, влюбил нас в город и раскрыл его с разных сторон. Культура речи, пунктуальность,
- ННаталья3 ноября 2025Нам очень понравилась экскурсия и мы благодарны за нашего экскурсовода. Наталия великолепный рассказчик, приятная, эрудированная. Было интересно и познавательно. Мы прекрасно провели время!
Спасибо)
- ААнна31 октября 2025Мы от всего сердца благодарим Евгения!
Все очень понравилось. Прекрасное место встречи, маршрут проходит по самым впечатляющим местам города. Это говорит
- ООльга29 октября 2025Потрясающе интересный экскурсовод -Евгений. Несмотря на моросящий дождь и ветер, получили огромное удовольствие от экскурсии. Посмотрели на Саратов другими глазами.
- ВВиктор28 октября 2025Отличный экскурсовод с очень обширными знаниями Саратова и России имеет. Человек без условно на своем месте и любит свое дело. Все было информативно и доходчиво. По-моему его экскурсии подойдут для любых возрастов
- ООксана6 октября 2025Выражаем большую благодарность нашему гиду Евгению! Замечательная экскурсия! Столько всего интересного узнали о городе. Удивительные факты из истории поведал нам Евгений. Подача материала - превосходна! Буду его рекомендовать своим друзьям и знакомым.
- ААндрей24 сентября 2025Очень интересная и познавательная экскурсия. Прекрасный и очень грамотный экскурсовод. С удовольствием воспользуюсь его услугами ещё раз.
- ИИрина22 сентября 2025Великолепная экскурсия! Евгений - настоящий профессионал и любитель своего города. Исчерпывающая информация с множеством деталей из жизни выдающихся саратовцев и мостиков между городами и эпохами. Если хотите почувствовать себя хотя бы немного местным, а не просто туристом, вам сюда!
- ННина20 сентября 2025Были на экскурсии в Саратове. Красивый город. Наш замечательный экскурсовод Евгений провел нас через времена и эпохи. Мы узнали столько интересного. При этом информация была интересная и структурированная
- ЮЮлия22 августа 2025Большое спасибо Евгению за прекрасную экскурсию! Для первого знакомства с городом отличный вариант. Полюбовались и архитектурой и Волгой, узнали основные
- ЕЕлена20 августа 2025Приятная познавательная экскурсия - прогулка. Евгений прекрасно погрузил в историю города. Нам всё очень понравилось!
- ААндрей15 августа 2025Очень интересная и необычная экскурсия. Михаил - хороший рассказчик, 2,5 часа пролетели незаметно. Понравилось вплетение моментов одного из любимых произведений в историю Саратова.
- ССтанислав14 августа 2025Экскурсия замечательная!
- ЕЕлена11 августа 2025Спасибо, всё замечательно
- ГГалина6 августа 2025Огромное спасибо Евгению за познавательную экскурсию. Узнали много интересных фактов про Саратов. Информация была разнообразной и насыщенной. Рекомендую для тех, кто хочет узнать историю возникновения города.
- ААндрей23 июля 2025Отличная экскурсия! Очень понравился экскурсовод - Евгений. Неспешный спокойный рассказ, интересный, глубокий. Где нужно - с разными любопытными городскими деталями.
- ННиколай21 июля 2025Прекрасная экскурсия для первого знакомства с городом. Нам очень понравилось. Спасибо ❤️
- ААнна19 июля 2025Спасибо Евгению за познавательную и интересную экскурсию! Очень увлекательно и позитивно!
- ЕЕлисей8 июля 2025Великолепный гид, остались очень довольны! Спасибо за интересную экскурсию!
