М Мартиросян Саратов сквозь столетия Дата посещения: 5 августа 2025 Очень понравилась экскурсия. Евгений очень приятный, знающий человек. Рассказывал внятно, ёмко и интересно. Узнали очень много про Саратов- историю, архитектуру.

Однозначно рекомендуем.

Евгений поразил глубокими знаниями об истории Саратова, влюбил нас в город и раскрыл его с разных сторон. Культура речи, пунктуальность, структурированность изложения, умение сделать экскурсию интерактивной - это то, что всегда ожидаешь от гида, и всё это в полной мере относится к Евгению. Благодарим Евгения и искренне рекомендуем его экскурсии всем путешественникам.

Н Наталья Саратов глазами Остапа Бендера Нам очень понравилась экскурсия и мы благодарны за нашего экскурсовода. Наталия великолепный рассказчик, приятная, эрудированная. Было интересно и познавательно. Мы прекрасно провели время!

Спасибо)

А Анна Саратов сквозь столетия

Все очень понравилось. Прекрасное место встречи, маршрут проходит по самым впечатляющим местам города. Это говорит о том, как экскурсовод любит свой город, и желает оставить у туристов самые неизгладимые впечатления о городе и желание вернуться.

Слушать Евгения очень приятно. Красивая грамотная речь, спокойный рассказ, поэтому все понятно и легко запоминается, укладывается по полочкам, дает пищу для размышления и желание узнать больше. Ни один вопрос не остался без ответа. Мы столько прошли, столько посмотрели.

Евгений, мы обязательно вернемся и продолжим знакомство с городом и окрестностями С ВАМИ!!! Мы от всего сердца благодарим Евгения!

О Ольга Саратов сквозь столетия Потрясающе интересный экскурсовод -Евгений. Несмотря на моросящий дождь и ветер, получили огромное удовольствие от экскурсии. Посмотрели на Саратов другими глазами.

В Виктор Саратов сквозь столетия Отличный экскурсовод с очень обширными знаниями Саратова и России имеет. Человек без условно на своем месте и любит свое дело. Все было информативно и доходчиво. По-моему его экскурсии подойдут для любых возрастов

О Оксана Саратов сквозь столетия Выражаем большую благодарность нашему гиду Евгению! Замечательная экскурсия! Столько всего интересного узнали о городе. Удивительные факты из истории поведал нам Евгений. Подача материала - превосходна! Буду его рекомендовать своим друзьям и знакомым.

А Андрей Саратов сквозь столетия Очень интересная и познавательная экскурсия. Прекрасный и очень грамотный экскурсовод. С удовольствием воспользуюсь его услугами ещё раз.

И Ирина Саратов сквозь столетия Великолепная экскурсия! Евгений - настоящий профессионал и любитель своего города. Исчерпывающая информация с множеством деталей из жизни выдающихся саратовцев и мостиков между городами и эпохами. Если хотите почувствовать себя хотя бы немного местным, а не просто туристом, вам сюда!

Н Нина Саратов сквозь столетия Были на экскурсии в Саратове. Красивый город. Наш замечательный экскурсовод Евгений провел нас через времена и эпохи. Мы узнали столько интересного. При этом информация была интересная и структурированная

Ю Юлия Саратов сквозь столетия читать дальше факты из истории Саратова. Евгений показал несколько секретных красивых мест, в которые сами не догадались бы зайти.



Было интересно и гостям и местным. Четкий структурированный рассказ, удобный маршрут с прогулкой по части набережной. Получили большое удовольствие. Большое спасибо Евгению за прекрасную экскурсию! Для первого знакомства с городом отличный вариант. Полюбовались и архитектурой и Волгой, узнали основные

Е Елена Саратов сквозь столетия Приятная познавательная экскурсия - прогулка. Евгений прекрасно погрузил в историю города. Нам всё очень понравилось!

А Андрей Саратов глазами Остапа Бендера Очень интересная и необычная экскурсия. Михаил - хороший рассказчик, 2,5 часа пролетели незаметно. Понравилось вплетение моментов одного из любимых произведений в историю Саратова.

С Станислав Саратов сквозь столетия Экскурсия замечательная!

Е Елена Саратов сквозь столетия Спасибо, всё замечательно

Г Галина Саратов сквозь столетия Огромное спасибо Евгению за познавательную экскурсию. Узнали много интересных фактов про Саратов. Информация была разнообразной и насыщенной. Рекомендую для тех, кто хочет узнать историю возникновения города.

Огромное спасибо! Отличная экскурсия! Очень понравился экскурсовод - Евгений. Неспешный спокойный рассказ, интересный, глубокий. Где нужно - с разными любопытными городскими деталями. Отличный интересный маршрут. Было очень приятно ходить и слушать отличного опытного рассказчика, плюс действительно знатока истории своего города и края! Получили большое удовольствие!

Н Николай Саратов сквозь столетия Прекрасная экскурсия для первого знакомства с городом. Нам очень понравилось. Спасибо ❤️

А Анна Саратов сквозь столетия Спасибо Евгению за познавательную и интересную экскурсию! Очень увлекательно и позитивно!