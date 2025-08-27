Вас ждёт увлекательный квест по Саратову, где предстоит разгадывать загадки и искать мистических существ.
Без гида, только вы и ваш смартфон! Прогулка проходит по историческому центру, включая улицы Горького и Большую
6 причин купить этот квест
- 🧩 Увлекательные загадки
- 📱 Самостоятельное прохождение
- 🏛 Исторический центр Саратова
- 🎭 Посещение знаковых мест
- 🕒 Гибкий график
- 👥 Подходит для компаний
Что можно увидеть
- Улицы Горького
- Большая Казачья
- Соборная
- Дом с русалками
- Театральная площадь
- Консерватория
- Усадьба Рейнеке
- Особняк Елены Керн
- Особняк Скворцова
Описание квеста
Решая задания квеста, вы прогуляетесь по историческому центру Саратова и узнаете много нового о городе. А также проявите логику и смекалку — некоторые задания полны сюрпризов.
Вы увидите:
- Улицы Горького, Большую Казачью и Соборную
- Дом с русалками
- Театральную площадь
- Консерваторию
- Усадьбу Рейнеке
- Особняк Елены Керн («Замок Елены Прекрасной»)
- Особняк Скворцова
Организационные детали
- Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Саратове
Провела экскурсии для 3438 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Маргарита
27 авг 2025
Квест очень симпатичный. Получили массу приятных впечатлений и новой информации.
Маршрут составлен удобно, по пути посмотрели другие здания, которые нас заинтересовали.
Рекомендую!
Входит в следующие категории Саратова
