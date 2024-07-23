Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Саратове, цены от 3 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Саратов глазами Остапа Бендера
Пешая
19 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная прогулка по Саратову: на следах Остапа Бендера
Погрузитесь в мир приключений Остапа Бендера в Саратове. Откройте город с неожиданной стороны, следуя по следам легендарного героя
Начало: Возле кафетерия №11
Завтра в 09:00
12 авг в 14:00
от 3 600 за всё до 4 чел.
Саратовские мельницы
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Саратовские мельницы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Саратова на индивидуальной экскурсии по мельницам. Узнайте о мукомольном производстве и судьбах предпринимателей
Начало: На пересечении 2-го Мельничного проезда и улицы Че...
Завтра в 19:00
12 авг в 12:00
4 000 за всё до 8 чел.
Саратовский модерн: красота и функциональность
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Саратовский модерн: красота и функциональность
Прогулка по центральной части Саратова с посещением уникальных зданий в стиле модерн. Узнайте о функциях и инновациях архитектуры начала 20 века
Начало: На проспекте Столыпина
Завтра в 19:00
12 авг в 12:00
4 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    23 июля 2024
    Саратов глазами Остапа Бендера
    Экскурсию с интригующим названием "Саратов глазами Остапа Бендера" провела для нас Наталья, увлеченный человек и умелый рассказчик. Казалось бы,"великий комбинатор"
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    был в городе Арбатове не так много времени, но свидетельства его "пребывания" мы встречали почти на каждом шагу: дом Бендера (правда, не Остапа), Бульвара Молодых Дарований, Исполком, где встретились "дети лейтенанта Шмидта", базарную площадь, по которой мчался Паниковский, столовую "Бывший друг желудка" и другие. Два часа пролетели незаметно. По дороге встречались объекты, не относящиеся напрямую к теме нашей экскурсии, но не обратить на них наше внимание влюбленный в город гид, конечно, не мог."Да, это не Рио-де-Жанейро", но благодаря Наталье мы поняли, что с товарищем Бендером точно не согласимся!

    Экскурсию с интригующим названием "Саратов глазами Остапа Бендера" провела для нас Наталья, увлеченный человек и умелыйЭкскурсию с интригующим названием "Саратов глазами Остапа Бендера" провела для нас Наталья, увлеченный человек и умелыйЭкскурсию с интригующим названием "Саратов глазами Остапа Бендера" провела для нас Наталья, увлеченный человек и умелый
  • Е
    Елена
    21 июля 2024
    Саратовские мельницы
    Узнать историю целого района, найти все мельницы и погрузиться в реальность более чем вековой давности с Денисом - этот день
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    вам точно запомнится как самый содержательный в вашей поездке в Саратов, а потом вы почувствуете азарт первооткрывателя и уже сами начнёте искать приметы ушедших эпох и кирпичных свидетелей прошлого. Денис - прекрасный рассказчик, переживающий за сохранение исторического облика города и очень внимательный к деталям. Не упустите шанс увидеть прекрасные кирпичные замки, обеспечивавшие Россию первосортной мукой! А Денису огромное спасибо

  • А
    Анна
    23 июня 2024
    Саратов глазами Остапа Бендера
    Отличный организатор, пошёл на встречу при мелких путаницах во времени (оно здесь локальное!). Маршрут интересный, гид подстроился под интересы и
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    возможности нашей группы, не перегружено датами/терминами/персонами - всё про жизнь, литературу, людей. Гид подготовлен и текстами, и фотоматериалами. 2 часа и город стал ближе. Рекомендую

    Отличный организатор, пошёл на встречу при мелких путаницах во времени (оно здесь локальное!). Маршрут интересный, гид
  • Т
    Татьяна
    13 июня 2024
    Саратов глазами Остапа Бендера
    Наш экскурсовод Наталья. Получили много интересного материала о городе, экскурсия сопровождалась фотографиями и моментами из фильма. Было легко и интересно. Спасибо
    Наш экскурсовод Наталья. Получили много интересного материала о городе, экскурсия сопровождалась фотографиями и моментами из фильмаНаш экскурсовод Наталья. Получили много интересного материала о городе, экскурсия сопровождалась фотографиями и моментами из фильмаНаш экскурсовод Наталья. Получили много интересного материала о городе, экскурсия сопровождалась фотографиями и моментами из фильмаНаш экскурсовод Наталья. Получили много интересного материала о городе, экскурсия сопровождалась фотографиями и моментами из фильма

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Нескучные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Саратов глазами Остапа Бендера
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  3. Саратовский модерн: красота и функциональность
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  1. Самое главное
  2. Проспект Кирова
  3. Набережная
  4. Театральная площадь
  5. Саратовский Мост
  6. Площадь Чернышевского
  7. Церковь «Утоли Моя Печали»
Сколько стоит экскурсия по Саратову в августе 2024
Сейчас в Саратове в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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