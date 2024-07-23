2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная прогулка по Саратову: на следах Остапа Бендера
Погрузитесь в мир приключений Остапа Бендера в Саратове. Откройте город с неожиданной стороны, следуя по следам легендарного героя
Начало: Возле кафетерия №11
Завтра в 09:00
12 авг в 14:00
от 3 600₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Саратовские мельницы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Саратова на индивидуальной экскурсии по мельницам. Узнайте о мукомольном производстве и судьбах предпринимателей
Начало: На пересечении 2-го Мельничного проезда и улицы Че...
Завтра в 19:00
12 авг в 12:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Саратовский модерн: красота и функциональность
Прогулка по центральной части Саратова с посещением уникальных зданий в стиле модерн. Узнайте о функциях и инновациях архитектуры начала 20 века
Начало: На проспекте Столыпина
Завтра в 19:00
12 авг в 12:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана23 июля 2024Экскурсию с интригующим названием "Саратов глазами Остапа Бендера" провела для нас Наталья, увлеченный человек и умелый рассказчик. Казалось бы,"великий комбинатор"
- ЕЕлена21 июля 2024Узнать историю целого района, найти все мельницы и погрузиться в реальность более чем вековой давности с Денисом - этот день
- ААнна23 июня 2024Отличный организатор, пошёл на встречу при мелких путаницах во времени (оно здесь локальное!). Маршрут интересный, гид подстроился под интересы и
- ТТатьяна13 июня 2024Наш экскурсовод Наталья. Получили много интересного материала о городе, экскурсия сопровождалась фотографиями и моментами из фильма. Было легко и интересно. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саратове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Саратове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Саратову в августе 2024
Сейчас в Саратове в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Саратове на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 20 ⭐ отзывов, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь