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был в городе Арбатове не так много времени, но свидетельства его "пребывания" мы встречали почти на каждом шагу: дом Бендера (правда, не Остапа), Бульвара Молодых Дарований, Исполком, где встретились "дети лейтенанта Шмидта", базарную площадь, по которой мчался Паниковский, столовую "Бывший друг желудка" и другие. Два часа пролетели незаметно. По дороге встречались объекты, не относящиеся напрямую к теме нашей экскурсии, но не обратить на них наше внимание влюбленный в город гид, конечно, не мог."Да, это не Рио-де-Жанейро", но благодаря Наталье мы поняли, что с товарищем Бендером точно не согласимся!