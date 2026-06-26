Вы уже погуляли по проспекту Столыпина, улице Волжской, набережной Космонавтов? Тогда предлагаю окунуться в атмосферу «непарадного» Саратова, заглянуть в купеческие, дворянские усадьбы 19 века и узнать о судьбах их владельцев.
А если вы планируете посещение с детьми, то экскурсия превратится в увлекательный квест с поиском стрельцов, дракончика и призом в конце путешествия!
А если вы планируете посещение с детьми, то экскурсия превратится в увлекательный квест с поиском стрельцов, дракончика и призом в конце путешествия!
Описание экскурсии
Мы будем гулять по тихим, но совсем не скучным улочкам города — Валовой, Северной, Челюскинцев, Мичурина, — заходить в старые дворы и переулки, находить архитектурные «жемчужины», скрытые от посторонних глаз. Если вы любите нестандартные экскурсии и готовы к немного авантюрному маршруту, приглашаю вас в небольшое путешествие по исчезающему непарадному Саратову.
Темы
- Пройдём по краю крепостного вала и самой короткой улице Саратова
- Узнаем, почему овраг называется Глебычевым, а переулок — Песковским
- Отыщем «дом князя» — настоящее архитектурное сокровище первой половины 19 века
- Узнаем удивительные истории из жизни эпатажного графа
- Услышим стихи эпатажной саратовской поэтессы
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 16 лет
|Бесплатно
|Стандартный
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Музейная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Саратове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 364 туристов
Добрый день, рада знакомству! Я Юлия, гид в Саратове. Представьте, что вы приехали к хорошей подруге и она показывает вам родной город. Вот такой и будет наша экскурсия: дружеской, лёгкой, без лишних дат (вы же на отдыхе, а не на уроке), но с интересными рассказами.
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