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Непарадный Саратов, или Прогулка по старому городу

Для любителей нестандартных маршрутов, кто может разглядеть красоту в скрытых двориках
Вы уже погуляли по проспекту Столыпина, улице Волжской, набережной Космонавтов? Тогда предлагаю окунуться в атмосферу «непарадного» Саратова, заглянуть в купеческие, дворянские усадьбы 19 века и узнать о судьбах их владельцев.

А если вы планируете посещение с детьми, то экскурсия превратится в увлекательный квест с поиском стрельцов, дракончика и призом в конце путешествия!
Непарадный Саратов, или Прогулка по старому городу
Непарадный Саратов, или Прогулка по старому городу
Непарадный Саратов, или Прогулка по старому городу

Описание экскурсии

Мы будем гулять по тихим, но совсем не скучным улочкам города — Валовой, Северной, Челюскинцев, Мичурина, — заходить в старые дворы и переулки, находить архитектурные «жемчужины», скрытые от посторонних глаз. Если вы любите нестандартные экскурсии и готовы к немного авантюрному маршруту, приглашаю вас в небольшое путешествие по исчезающему непарадному Саратову.

Темы

  • Пройдём по краю крепостного вала и самой короткой улице Саратова
  • Узнаем, почему овраг называется Глебычевым, а переулок — Песковским
  • Отыщем «дом князя» — настоящее архитектурное сокровище первой половины 19 века
  • Узнаем удивительные истории из жизни эпатажного графа
  • Услышим стихи эпатажной саратовской поэтессы

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 16 летБесплатно
Стандартный1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Музейная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Саратове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 364 туристов
Добрый день, рада знакомству! Я Юлия, гид в Саратове. Представьте, что вы приехали к хорошей подруге и она показывает вам родной город. Вот такой и будет наша экскурсия: дружеской, лёгкой, без лишних дат (вы же на отдыхе, а не на уроке), но с интересными рассказами.

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