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Саратов легендарный и мистический

Погрузитесь в атмосферу загадочного Саратова, где каждый уголок хранит свою тайну. Вас ждет встреча с историей и мистикой
Саратов, город с богатым историческим наследием, предлагает путешественникам уникальную возможность погрузиться в атмосферу таинственности и мистики.

Эта индивидуальная экскурсия откроет вам не только красоту классических памятников архитектуры, но и знакомство с
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темной стороной города, где привидения и легенды становятся частью реальности. Пройдитесь по старинным улицам, где каждый дом хранит свою уникальную историю. Узнайте о мистических традициях горожан, которые передаются из поколения в поколение.

Экскурсия подойдет для тех, кто хочет взглянуть на Саратов под необычным углом и ощутить его неповторимую атмосферу.

Организационные детали продуманы для вашего удобства: возможность проведения экскурсии на личном или арендованном транспорте делает путешествие максимально комфортным. Подарите себе незабываемые впечатления, исследуя мистический Саратов в компании опытного гида

5
109 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные мистические истории
  • 🏛️ Прогулка по старинным особнякам
  • 👻 Встреча с привидениями
  • 🌳 Прогулка по парку с духами
  • 🎭 Узнаете городские байки и суеверия
  • 💫 Обряды для исполнения желаний
Саратов легендарный и мистический
Саратов легендарный и мистический
Саратов легендарный и мистический

Что можно увидеть

  • Старинные особняки
  • Музеи
  • Парк
  • Памятники

Описание экскурсии

Темная сторона Саратова

Вы услышите таинственные легенды о тех особняках, что встретятся нам на маршруте. В некоторых из них даже живут привидения — если не боитесь, предлагаю заглянуть в один из домов. Осматривая здания старинных музеев, мы поговорим о тех людях, чьи личные вещи представлены на экспозиции: среди них — пугающий старик, блуждающий со свечей.

Городские байки и суеверия

Мы также прогуляемся по парку, где поселилось сразу несколько духов. Увидим памятники, к которым горожане приходят за исполнением желаний. Я расскажу об обрядах наших горожан: как защитить дом от пожара, как студенту легко сдать сессию и куда прийти влюбленным, чтобы укрепить отношения. А еще вы сможете погладить живот городовому, чтобы избежать проблем с законом.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста, которым интересно заглянуть по ту сторону истории.

Организационные детали

  • Экскурсию также можно провести на вашем автомобиле
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Саратове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 3009 туристов
Кандидат филологических наук, краевед, журналист, блогер, автор и ведущий ряда городских туристических проектов, автор более 60 тематических маршрутов по городу. Экскурсовод со стажем более 16 лет. Наша команда опытных и аккредитованных экскурсоводов всегда рада показать Вам город с самой необычной стороны. Вы сможете увидеть город таким, каким видим его мы. Экскурсии позволяют погрузиться в атмосферу старинного волжского купеческого города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 109 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
105
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2
3
2
2
1
К
Дата посещения: 11 апр 2026
Спасибо большое за интересную экскурсию! Нам очень понравилось, обязательно придём ещё!
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Ж
Мы гуляли втроём: я, моя мама и экскурсовод Галина. Галина рассказала нам много действительно интересных фактов, при этом рассказывала она легко и доступно. Рассказала бы ещё, да времени (3 часа) не хватило.
Мистические слухи подобраны действительно интересные и захватывающие. очень рекомендую эту экскурсию и экскурсовод. Мы остались в восторге!
Мы гуляли втроём: я, моя мама и экскурсовод Галина. Галина рассказала нам много действительно интересных фактов,
Мы гуляли втроём: я, моя мама и экскурсовод Галина. Галина рассказала нам много действительно интересных фактов,
Мы гуляли втроём: я, моя мама и экскурсовод Галина. Галина рассказала нам много действительно интересных фактов,
Мы гуляли втроём: я, моя мама и экскурсовод Галина. Галина рассказала нам много действительно интересных фактов,
Мы гуляли втроём: я, моя мама и экскурсовод Галина. Галина рассказала нам много действительно интересных фактов,
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Татьяна
Приехали с подругой в Саратов, кроме стандартной обзорной захотелось немного мистики. Прогулка с Марией нам очень понравилась. Она очень артистично и увлекательно поделилась с нами как историческими подтвержденными фактами так
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и разными легендами. Маршрут оказался интересным и хорошо продуманным, а истории — яркими и запоминающимися. Время пролетело незаметно. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет узнать Саратов не только с исторической, но и с загадочной стороны.

Приехали с подругой в Саратов, кроме стандартной обзорной захотелось немного мистики. Прогулка с Марией нам очень
Приехали с подругой в Саратов, кроме стандартной обзорной захотелось немного мистики. Прогулка с Марией нам очень
Приехали с подругой в Саратов, кроме стандартной обзорной захотелось немного мистики. Прогулка с Марией нам очень
Приехали с подругой в Саратов, кроме стандартной обзорной захотелось немного мистики. Прогулка с Марией нам очень
Приехали с подругой в Саратов, кроме стандартной обзорной захотелось немного мистики. Прогулка с Марией нам очень
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Елена
Искренне советую для знакомства с городом Марию. Академические знания, любовь к городу и краю гармонично сочетаются в этом человеке с юмором, музыкальным слухом и доброжелательностью. История излагалась на основе повествования жизни целых поколений саратовцев и судеб знаменитых людей, посещавших в разные годы этот купеческий город;оживали дома, скверы и улицы. Редкая удача найти столь увеличенного своей профессией экскурсовода!!!!
Искренне советую для знакомства с городом Марию. Академические знания, любовь к городу и краю гармонично сочетаются
Искренне советую для знакомства с городом Марию. Академические знания, любовь к городу и краю гармонично сочетаются
Искренне советую для знакомства с городом Марию. Академические знания, любовь к городу и краю гармонично сочетаются
Искренне советую для знакомства с городом Марию. Академические знания, любовь к городу и краю гармонично сочетаются
Искренне советую для знакомства с городом Марию. Академические знания, любовь к городу и краю гармонично сочетаются
Искренне советую для знакомства с городом Марию. Академические знания, любовь к городу и краю гармонично сочетаются
Искренне советую для знакомства с городом Марию. Академические знания, любовь к городу и краю гармонично сочетаются
Искренне советую для знакомства с городом Марию. Академические знания, любовь к городу и краю гармонично сочетаются+2
Искренне советую для знакомства с городом Марию. Академические знания, любовь к городу и краю гармонично сочетаются
Искренне советую для знакомства с городом Марию. Академические знания, любовь к городу и краю гармонично сочетаются
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Ксения
Ой какая же это была классная экскурсия!))) Галина (наш экскурсовод) на столько живо, красочно рассказывала про места, которые кажутся вроде обычными и не особо примечательными, а тут мы взглянули на
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них под другим углом!

Еще отдельно подчеркну харизму Галины, так увлечь в свой рассказ может не каждый, а она удерживала всё наше внимание на протяжении всей экскурсии! Это стоит отдельных слов благодарности! Спасибо!

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М
Были первый раз в Саратове и решили заказать экскурсию. Не пожалели. После экскурсии Саратов стал гораздо ближе и как то уютнее, появилось ощущение что бывал в нём уже не раз. Марии огромная благодарность, она за три часа смогла сделать город родным и близким.
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