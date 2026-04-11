Погрузитесь в атмосферу загадочного Саратова, где каждый уголок хранит свою тайну. Вас ждет встреча с историей и мистикой
Саратов, город с богатым историческим наследием, предлагает путешественникам уникальную возможность погрузиться в атмосферу таинственности и мистики.
Эта индивидуальная экскурсия откроет вам не только красоту классических памятников архитектуры, но и знакомство с читать дальшеуменьшить
темной стороной города, где привидения и легенды становятся частью реальности. Пройдитесь по старинным улицам, где каждый дом хранит свою уникальную историю. Узнайте о мистических традициях горожан, которые передаются из поколения в поколение.
Экскурсия подойдет для тех, кто хочет взглянуть на Саратов под необычным углом и ощутить его неповторимую атмосферу.
Организационные детали продуманы для вашего удобства: возможность проведения экскурсии на личном или арендованном транспорте делает путешествие максимально комфортным. Подарите себе незабываемые впечатления, исследуя мистический Саратов в компании опытного гида
Вы услышите таинственные легенды о тех особняках, что встретятся нам на маршруте. В некоторых из них даже живут привидения — если не боитесь, предлагаю заглянуть в один из домов. Осматривая здания старинных музеев, мы поговорим о тех людях, чьи личные вещи представлены на экспозиции: среди них — пугающий старик, блуждающий со свечей.
Городские байки и суеверия
Мы также прогуляемся по парку, где поселилось сразу несколько духов. Увидим памятники, к которым горожане приходят за исполнением желаний. Я расскажу об обрядах наших горожан: как защитить дом от пожара, как студенту легко сдать сессию и куда прийти влюбленным, чтобы укрепить отношения. А еще вы сможете погладить живот городовому, чтобы избежать проблем с законом.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам любого возраста, которым интересно заглянуть по ту сторону истории.
Организационные детали
Экскурсию также можно провести на вашем автомобиле
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Саратове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 3009 туристов
Кандидат филологических наук, краевед, журналист, блогер, автор и ведущий ряда городских туристических проектов, автор более 60 тематических маршрутов по городу. Экскурсовод со стажем более 16 лет. Наша команда опытных и аккредитованных экскурсоводов всегда рада показать Вам город с самой необычной стороны. Вы сможете увидеть город таким, каким видим его мы. Экскурсии позволяют погрузиться в атмосферу старинного волжского купеческого города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 109 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Клочкова
Дата посещения: 11 апр 2026
Спасибо большое за интересную экскурсию! Нам очень понравилось, обязательно придём ещё!
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Ж
Жанна
Мы гуляли втроём: я, моя мама и экскурсовод Галина. Галина рассказала нам много действительно интересных фактов, при этом рассказывала она легко и доступно. Рассказала бы ещё, да времени (3 часа) не хватило. Мистические слухи подобраны действительно интересные и захватывающие. очень рекомендую эту экскурсию и экскурсовод. Мы остались в восторге!
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Татьяна
Приехали с подругой в Саратов, кроме стандартной обзорной захотелось немного мистики. Прогулка с Марией нам очень понравилась. Она очень артистично и увлекательно поделилась с нами как историческими подтвержденными фактами так читать дальшеуменьшить
и разными легендами. Маршрут оказался интересным и хорошо продуманным, а истории — яркими и запоминающимися. Время пролетело незаметно. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет узнать Саратов не только с исторической, но и с загадочной стороны.
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Елена
Искренне советую для знакомства с городом Марию. Академические знания, любовь к городу и краю гармонично сочетаются в этом человеке с юмором, музыкальным слухом и доброжелательностью. История излагалась на основе повествования жизни целых поколений саратовцев и судеб знаменитых людей, посещавших в разные годы этот купеческий город;оживали дома, скверы и улицы. Редкая удача найти столь увеличенного своей профессией экскурсовода!!!!
+2
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Ксения
Ой какая же это была классная экскурсия!))) Галина (наш экскурсовод) на столько живо, красочно рассказывала про места, которые кажутся вроде обычными и не особо примечательными, а тут мы взглянули на читать дальшеуменьшить
них под другим углом!
Еще отдельно подчеркну харизму Галины, так увлечь в свой рассказ может не каждый, а она удерживала всё наше внимание на протяжении всей экскурсии! Это стоит отдельных слов благодарности! Спасибо!
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М
Михаил
Были первый раз в Саратове и решили заказать экскурсию. Не пожалели. После экскурсии Саратов стал гораздо ближе и как то уютнее, появилось ощущение что бывал в нём уже не раз. Марии огромная благодарность, она за три часа смогла сделать город родным и близким.
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