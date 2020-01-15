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Погрузиться в мир старинных сюжетов и разглядеть таинственную грань города

Мария
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Мария – ваш гид
Как и у любого города с древними корнями, у Саратова две стороны: официальная, с памятниками классицизма и модерна, и призрачная, порой неподдающаяся логике.

Прогуливаясь по улицам и любуясь старинными особняками, вы откроете их предания.

Узнаете о привидениях, здесь обитающих, а еще познакомитесь с мистическими традициями горожан.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Саратов легендарный и мистический
Саратов легендарный и мистический

Что вас ожидает

Темная сторона Саратова
Вы услышите таинственные легенды о тех особняках, что встретятся нам на маршруте. В некоторых из них даже живут привидения — если не боитесь, предлагаю заглянуть в один из домов. Осматривая здания старинных музеев, мы поговорим о тех людях, чьи личные вещи представлены на экспозиции: среди них — пугающий старик, блуждающий со свечей.

Городские байки и суеверия
Мы также прогуляемся по парку, где поселилось сразу несколько духов. Увидим памятники, к которым горожане приходят за исполнением желаний. Я расскажу об обрядах наших горожан: как защитить дом от пожара, как студенту легко сдать сессию и куда прийти влюбленным, чтобы укрепить отношения. А еще вы сможете погладить живот городовому, чтобы избежать проблем с законом.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста, которым интересно заглянуть по ту сторону истории.

Организационные детали

Экскурсию также можно провести на вашем автомобиле или на арендованном транспорте за дополнительную плату. Я помогу с арендой, обращайтесь в личные сообщения до бронирования.

Саратов легендарный и мистический
Саратов легендарный и мистический
Саратов легендарный и мистический
Саратов легендарный и мистический
Саратов легендарный и мистический
Саратов легендарный и мистический
Саратов легендарный и мистический

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Кандидат филологических наук, краевед, журналист, блогер, автор и ведущий ряда городских туристических проектов («Прогулки по четвергам», «Расширяем Кругозор»). Автор проектов квест-игры «Литературный Саратов», «Киносаратов», «Увидеть неувиденное: забытые храмы Саратова», а также более 60 тематических маршрутов по городу. Экскурсовод со стажем более 13 лет.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

15 января 2020
Очень приятно, когда экскурсию проводит человек, влюбленный в свой город и свое дело. Мария это именно такой экскурсовод, с феноменальными обширными знаниями истории города и его достопримечательностей. Экскурсия была очень увлекательна, маршрут проходил совсем не по туристическим местам (хотя и их мы тоже охватили) с интересными историями, которые как раз легко запоминаются нежели скучная статистика и даты ( которые экскурсовод уместно и непринужденно тоже добавлял к историям!) Очень познавательно и легко, 3 часа пролетели незаметно. Мария спасибо!

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