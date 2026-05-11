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Индивидуальная
до 10 чел.
Сказки и мистика старого города
Погрузитесь в атмосферу загадок и легенд Саратова. Узнайте о привидениях и местах, исполняющих желания, в увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: Трамвай "Семён" у входа в парк "Липки"
«Такие заманчивые тайны и легенды Старый город со своими старинными улицами и особняками таит в себе не только красоту классицизма и модерна, но и влечёт своими тайнами и преданьями, которые скрывают местные жители»
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4100 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Сказки саратовского фонарщика - иммерсивная экскурсия
Саратовский фонарщик проведет вас по ночным улицам, расскажет о местных легендах и покажет, как зажигать фонари. Уникальная прогулка по старинному городу
Начало: У музея имени Радищева
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от 6500 ₽ за человека
Индивидуальная
Непарадный Саратов, или Прогулка по старому городу
Для любителей нестандартных маршрутов, кто может разглядеть красоту в скрытых двориках
Начало: Музейная площадь
21 июн в 20:00
26 июн в 20:00
от 4000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Н
Прекрасная экскурсия! Три часа пролетели на одном дыхании, узнали очень много нового (если не всё!) о родном городе! Мария -
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П
Были на экскурсии втроём, я с родителями. 👍Экскурсовод Мария энергичная и позитивная женщина, очень много знает. Экскурсия прошла интересно и весело, благодарим! ❤️
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А
Мы были на экскурсии в конце октября - один взрослый и два ребенка 9 и 10 лет. Рассказ и маршрут
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Е
Отзыв на экскурсию «Сказки саратовского фонарщика»:
🌟 Недавно побывали на экскурсии «Сказки саратовского фонарщика», и это было просто невероятно! ✨ Мы
🌟 Недавно побывали на экскурсии «Сказки саратовского фонарщика», и это было просто невероятно! ✨ Мы
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А
Сыну (12 лет) очень понравилось!
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А
Очень интересно, позновательно, экскурсия прошла на одном дыхании.
Хочется вернуться вновь.
Рекомендуем
Хочется вернуться вновь.
Рекомендуем
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В
Экскурсия очень понравилась, всю жизнь живем в Саратове и даже не знали о мистических историях некоторых зданий, очень понравилось, хотим на другие теперь сходить)
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О
Экскурсия интересная увлекательная. Гид преподносит информацию в виде пересказывпния страшных сказок. Очень необычно. Параллельно историю самих старых зданий
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Н
Михаил, огромное спасибо, мы прекрасно провели вечер, не смотря на мороз -16. Вам удалось пронести образ Фонарщика через все время
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А
Евгений Евгеньевич отличный экскурсовод, все понравилось. Советую всем жителям.
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Всего 38 отзывов в Саратове в категории "Старый город"
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Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Старый город»
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Сейчас в Саратове в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 6500. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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