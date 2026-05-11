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Экскурсии по Старому городу в Саратове

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Саратове, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Сказки и мистика старого города
Пешая
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказки и мистика старого города
Погрузитесь в атмосферу загадок и легенд Саратова. Узнайте о привидениях и местах, исполняющих желания, в увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: Трамвай "Семён" у входа в парк "Липки"
«Такие заманчивые тайны и легенды Старый город со своими старинными улицами и особняками таит в себе не только красоту классицизма и модерна, но и влечёт своими тайнами и преданьями, которые скрывают местные жители»
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4100 ₽ за всё до 10 чел.
Сказки саратовского фонарщика - иммерсивная экскурсия
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
Сказки саратовского фонарщика - иммерсивная экскурсия
Саратовский фонарщик проведет вас по ночным улицам, расскажет о местных легендах и покажет, как зажигать фонари. Уникальная прогулка по старинному городу
Начало: У музея имени Радищева
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от 6500 ₽ за человека
Непарадный Саратов, или Прогулка по старому городу
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Непарадный Саратов, или Прогулка по старому городу
Для любителей нестандартных маршрутов, кто может разглядеть красоту в скрытых двориках
Начало: Музейная площадь
21 июн в 20:00
26 июн в 20:00
от 4000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Н
Сказки и мистика старого города
Прекрасная экскурсия! Три часа пролетели на одном дыхании, узнали очень много нового (если не всё!) о родном городе! Мария -
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Профессионал с большой буквы, очень эмоционально и доходчиво рассказывает, не просто дает информацию, в рисует образы! Отдельная благодарность за индивидуальный подход и корректировке плана мероприятий в зависимости от обстоятельств 🙏 Большое спасибо! Ждём новых встреч!

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П
Сказки и мистика старого города
Были на экскурсии втроём, я с родителями. 👍Экскурсовод Мария энергичная и позитивная женщина, очень много знает. Экскурсия прошла интересно и весело, благодарим! ❤️
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А
Сказки саратовского фонарщика - иммерсивная экскурсия
Мы были на экскурсии в конце октября - один взрослый и два ребенка 9 и 10 лет. Рассказ и маршрут
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были адаптированы под детей, это было важно для нас. Нам все понравилось, и то, что экскурсия вечером, придало рассказу определенный флер, неожиданный реквизит и костюм экскурсовода - выше всех похвал, мы чувствовали себя особенными в толпе гуляющих жителей)))

Мы были на экскурсии в конце октября - один взрослый и два ребенка 9 и 10
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Е
Сказки саратовского фонарщика - иммерсивная экскурсия
Отзыв на экскурсию «Сказки саратовского фонарщика»:

🌟 Недавно побывали на экскурсии «Сказки саратовского фонарщика», и это было просто невероятно! ✨ Мы
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открыли для себя массу интересных мест, о которых даже не подозревали. Город засиял новыми красками, и теперь Саратов выглядит совершенно иначе! 🏙️💖

Экскурсовод с увлечением делился историями и легендами, которые наполнили наш маршрут атмосферой волшебства. Каждый фонарь, каждая улица стали живыми героями сказки, и мы с удовольствием следовали за их историями. 🌌🔦

Благодарим организаторов за этот увлекательный опыт! Теперь мы будем смотреть на наш любимый город по-новому. Рекомендуем всем, кто хочет увидеть Саратов с другой стороны! 🎉🌈

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А
Сказки саратовского фонарщика - иммерсивная экскурсия
Сыну (12 лет) очень понравилось!
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А
Сказки и мистика старого города
Очень интересно, позновательно, экскурсия прошла на одном дыхании.
Хочется вернуться вновь.
Рекомендуем
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В
Сказки и мистика старого города
Экскурсия очень понравилась, всю жизнь живем в Саратове и даже не знали о мистических историях некоторых зданий, очень понравилось, хотим на другие теперь сходить)
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О
Сказки и мистика старого города
Экскурсия интересная увлекательная. Гид преподносит информацию в виде пересказывпния страшных сказок. Очень необычно. Параллельно историю самих старых зданий
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Н
Сказки саратовского фонарщика - иммерсивная экскурсия
Михаил, огромное спасибо, мы прекрасно провели вечер, не смотря на мороз -16. Вам удалось пронести образ Фонарщика через все время
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нашей прогулки 2,5 часа и ни разу не потерять нашего внимания. Вся экскурсия на одном дыхании, даже жалко было расставаться. Для первого знакомства с Саратовом, то что нужно. Экскурсия не перенасыщена знаковыми датами (для нас это важно), уделено много внимания облику города. Подача исторического материала очень доступна, понятна и на долго останется в памяти.
Еще раз с благодарностью к Вам и Вашей работе!

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А
Сказки и мистика старого города
Евгений Евгеньевич отличный экскурсовод, все понравилось. Советую всем жителям.
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Всего 38 отзывов в Саратове в категории "Старый город"

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Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Старый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саратове
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Сказки и мистика старого города;
  2. Сказки саратовского фонарщика - иммерсивная экскурсия;
  3. Непарадный Саратов, или Прогулка по старому городу.
Какие места ещё посмотреть в Саратове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Театральная площадь;
  2. Музейная площадь;
  3. Саратовский Мост;
  4. Проспект Кирова;
  5. Церковь «Утоли Моя Печали»;
  6. Парк «Липки»;
  7. Улица Волжская;
  8. Площадь Чернышевского;
  9. Саратовский Лимонарий;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Саратову в июне 2026
Сейчас в Саратове в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 6500. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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