Экскурсия по старому Саратову предлагает уникальную возможность изучить архитектуру от Московского барокко до модерна.
Участники узнают о купеческих домах и местном зодчестве, услышат истории о Радищеве, Чернышевском и Булгакове. Путешествие включает посещение Московской улицы, Музейной площади и Набережной Космонавтов.
В завершение прогулка по Парку «Липки» с рассказами о культурных символах города, таких как Консерватория и Радищевский музей
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Архитектурное разнообразие
- 📜 Исторические факты
- 🎭 Известные личности
- 🏙️ Прогулка по старому городу
- 🖼️ Культурные символы
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Московская улица
- Музейная площадь
- Набережная Космонавтов
- Октябрьская улица
- Волжская улица
- Парк «Липки»
Описание экскурсии
- Московская улица — застройка конца 18 — начала 19 века в эпоху классицизма. Вы узнаете о купеческих домах Горбунова, Корнилова, Лобанова и других.
- Музейная площадь — Троицкий собор, Народное училище, духовная семинария. Мы отыщем место, где стоял изначальный город-крепость, и поговорим о стрельцах, их быте и роли в основании Саратова.
- Набережная Космонавтов — расскажу о старинных взвозах, мостах и разрушенном Крестовоздвиженском женском монастыре.
- Октябрьская улица — прогуляемся среди малых архитектурных форм и памятников Константину Федину, городовому и другим.
- Волжская улица — особняки купцов-мукомолов Барелея, Рейнеке, Шмидтов — всё это иллюстрации богатой торговой истории города.
- Парк «Липки» — финальная точка маршрута. Я расскажу о здании присутственных мест, часовне «Утоли Моя Печали» и утраченных храмах — католическом соборе Святого Клемента и лютеранской кирхе Святой Марии. Поговорим и о консерватории, и о Радищевском музее — культурных символах Саратова.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр — ваш гид в Саратове
Провёл экскурсии для 207 туристов
Я практикующий архитектор. Родился и живу в Саратове. Основная тема моих экскурсий — архитектура классицизма конца 18 — начала 19 веков. А также модерн и современная архитектура 1990–2020 годов. Буду рад открыть вам историю и архитектурное наследие родного города!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Надежда
29 окт 2025
Спасибо Александру за экскурсию. Готовы были слушать ещё и ещё, так воодушевленно и вдохновенно было рассказано. Интересные факты из истории Саратова и не только. Очень подробно останавливался на архитектуре и
О
Олег
21 окт 2025
Прекрасная экскурсия, знающий гид, специалист по архитектуре. Жаль, что маршрут не затронул набережную: Волгу увидеть удалось лишь издали.
А
Алла
10 окт 2025
Мы влюбились в Саратов благодаря нашему гиду. Спасибо огромное. Рекомендуем всем туристам. профессионализм+ обояние.
Проказина
6 окт 2025
ЭКСКУРСИЯ БЫЛА ПОДАРКОМ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НАШЕГО ДРУГА! ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ,МЫ УЗНАЛИ ИСТОРИЮ СОЗДАНИЯ КРЕПОСТИ САРАТОВ, ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В ЦЕЛОМ, А РАССКАЗ ОБ АРХИТЕКТУРНЫХ ШЕДЕВРАХ ПОВОЛЖЬЯ ВДОХНОВИЛ НА ЗНАКОМСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ. ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ АВТОРСКАЯ ПОДАЧА МАТЕРИАЛА, ВПЕЧАТЛИЛА ДАЖЕ МОЛОДЫХ РЕБЯТ, ИМ ТОЖЕ ПОНРАВИЛАСЬ ЭКСКУРСИЯ. И МЫ ПЛАНИРУЕМ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЕЩЁ ЗАПИСАТЬСЯ НА ЭКСКУРСИЮ С АЛЕКСАНДРОМ.
Марина
29 сен 2025
Хочу сказать нашему экскурсоводу Александру спасибо.
Но за содержание и проведение экскурсии моя оченка" 3"
Какие же замечания:
Первое: Экскурсия называется" Саратов от основания до наших дней", что не соответствует содержанию экскурсии. Эту
Александр
Ответ организатора:
Здравствуйте, Марина! Спасибо за отзыв. Обязательно учту ваши замечания.
Ирина
24 сен 2025
Экскурсия с архитектором с доступным изложением без нагромождения архитектурными терминами. Прекрасный показ. Особое спасибо за дом Шехтеля и консерваторию им. Л.В. Собинова.
Е
Елена
20 сен 2025
Забронировали экскурсию быстро, находясь в речном круизе на теплоходе. Получили огромное удовольствие от услышанного и увиденного. Александр - замечательный рассказчик - эрудированный, харизматичный и влюбленный в свой город. Среди членов
Г
Галина
10 сен 2025
Хорошая экскурсия. Александр рассказывает вещи которые не найдешь. Единственный момент не соответствие расстояний, например Казахстана от Саратова
К
Капитонова
3 сен 2025
Большое спасибо Александру за интересную экскурсию. Мы много путешествуем по России, многих экскурсоводов слышали, есть с чем сравнивать. Александр - прекрасный рассказчик, искренне любящий свой город и помогающий полюбить его
К
Ксения
1 сен 2025
Александр изложил историю города очень чётко интересно и доступно. Подробно, но без излишней детализации коснулся истории архитектуры города, обычаях и нравах. Информация была доступна для понимания и подросткам и взрослым. Прекрасный собеседник. Нам очень понравилось. Огромное спасибо. Всем рекомендую. Один из лучших экскурсоводов, с которым приходилось встречаться
Т
Тимур
28 авг 2025
Очень крутой мужик, не зависимый, разумный, очень располагает к себе, всем советую этого гида. Профессионал своего дела.
Мария
25 авг 2025
Александр полностью поменял наше первое негативное впечатление от города. Узнали много интересных фактов о людях и архитектуре Саратова.
Анастасия
24 авг 2025
Прекрасная экскурсия! Гулять с Александром - сплошное удовольствие: в какую бы сторону не пошли - обязательно покажет что-нибудь красивое и расскажет интересную историю. В любом городе меня в первую очередь
А
Анна
19 авг 2025
Спасибо большое Александру, все понравилось, узнали много о городе, посмотрели основные локации, на следующий день по рекомендации Александра посетили несколько интересных мест в городе, спасибо большое, город нам очень понравился!
Надежда
1 авг 2025
Большое спасибо за нашу прогулку по замечательному Саратову! благодарим всей нашей дружной компанией!
Особенно спасибо за адаптацию материала и маршрута и терпение к нашим неспокойным подросткам!
