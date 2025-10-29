читать дальше

экскурсию можно скорее назвать" Жизнь и быт саратовских купцов" Да уж про кого, а про купцов речь заходила на каждом шагу. В ходе экскурсии Александр рассказал множество интересных легенд и истории о быте и жизни местных купцов. Да это было интересно, хотя историями экскурсия была пересыщена.

Второе что ещё не понравилось- это сам маршрут экскурсии. Не понятна точка начала экскурсии, почему именно в этом месте. Может из-за дома Шехтеля. Но это возможно интересно для знатоков архитектуры, а для простых обывателей это имя ничего не говорит. Сам маршрут получается не большой. Много остановок. Половина экскурсии ходим по закоулка, где старинных домов много, но они в плохом состоянии. Много в экскурсии уделяется теме архитектуры домов, но это и понятно.; экскурсоводом Александр работает недавно, по профессии он архитектор. Для меня тема архитектуры была интересна, а вот муж мой заскучал под конец экскурсии.

Не получилась у Александра и концовка экскурсии: - итог: что мы посмотрели и где следует еще побывать.

И еще один сильный не достаток - у экскурсовода Александра отсутствует папка экскурсовода. Фотографии старого Саратова он показывает по телефону. Во время солнечной погоды да еще и без очков, понять что изображено почти не возможно.

Как человек для общения Александр очень приятный, имеет хорошее чувство юмора, грамотная речь.