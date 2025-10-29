Мои заказы

Саратов от основания до наших дней

Погрузитесь в историю Саратова, исследуя его архитектуру и культурное наследие. Узнайте о знаменитых жителях и купеческой жизни
Экскурсия по старому Саратову предлагает уникальную возможность изучить архитектуру от Московского барокко до модерна.

Участники узнают о купеческих домах и местном зодчестве, услышат истории о Радищеве, Чернышевском и Булгакове. Путешествие включает посещение Московской улицы, Музейной площади и Набережной Космонавтов.

В завершение прогулка по Парку «Липки» с рассказами о культурных символах города, таких как Консерватория и Радищевский музей
4.9
25 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Архитектурное разнообразие
  • 📜 Исторические факты
  • 🎭 Известные личности
  • 🏙️ Прогулка по старому городу
  • 🖼️ Культурные символы
Что можно увидеть

  • Московская улица
  • Музейная площадь
  • Набережная Космонавтов
  • Октябрьская улица
  • Волжская улица
  • Парк «Липки»

Описание экскурсии

  • Московская улица — застройка конца 18 — начала 19 века в эпоху классицизма. Вы узнаете о купеческих домах Горбунова, Корнилова, Лобанова и других.
  • Музейная площадь — Троицкий собор, Народное училище, духовная семинария. Мы отыщем место, где стоял изначальный город-крепость, и поговорим о стрельцах, их быте и роли в основании Саратова.
  • Набережная Космонавтов — расскажу о старинных взвозах, мостах и разрушенном Крестовоздвиженском женском монастыре.
  • Октябрьская улица — прогуляемся среди малых архитектурных форм и памятников Константину Федину, городовому и другим.
  • Волжская улица — особняки купцов-мукомолов Барелея, Рейнеке, Шмидтов — всё это иллюстрации богатой торговой истории города.
  • Парк «Липки» — финальная точка маршрута. Я расскажу о здании присутственных мест, часовне «Утоли Моя Печали» и утраченных храмах — католическом соборе Святого Клемента и лютеранской кирхе Святой Марии. Поговорим и о консерватории, и о Радищевском музее — культурных символах Саратова.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Саратове
Провёл экскурсии для 207 туристов
Я практикующий архитектор. Родился и живу в Саратове. Основная тема моих экскурсий — архитектура классицизма конца 18 — начала 19 веков. А также модерн и современная архитектура 1990–2020 годов. Буду рад открыть вам историю и архитектурное наследие родного города!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

Н
Надежда
29 окт 2025
Спасибо Александру за экскурсию. Готовы были слушать ещё и ещё, так воодушевленно и вдохновенно было рассказано. Интересные факты из истории Саратова и не только. Очень подробно останавливался на архитектуре и
читать дальше

архитектурных элементах, что для нас было очень интересно. Маршрут продуман очень хорошо: от центра старого города, от старейших особняков до более современных зданий. Также было рассказано про быт жителей и купцов Саратова. В конце экскурсии Александр посоветовал, что ещё можно посмотреть в Саратове помимо того, о чем он более подробно рассказывал.

О
Олег
21 окт 2025
Прекрасная экскурсия, знающий гид, специалист по архитектуре. Жаль, что маршрут не затронул набережную: Волгу увидеть удалось лишь издали.
А
Алла
10 окт 2025
Мы влюбились в Саратов благодаря нашему гиду. Спасибо огромное. Рекомендуем всем туристам. профессионализм+ обояние.
Проказина
Проказина
6 окт 2025
ЭКСКУРСИЯ БЫЛА ПОДАРКОМ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НАШЕГО ДРУГА! ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ,МЫ УЗНАЛИ ИСТОРИЮ СОЗДАНИЯ КРЕПОСТИ САРАТОВ, ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В ЦЕЛОМ, А РАССКАЗ ОБ АРХИТЕКТУРНЫХ ШЕДЕВРАХ ПОВОЛЖЬЯ ВДОХНОВИЛ НА ЗНАКОМСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ. ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ АВТОРСКАЯ ПОДАЧА МАТЕРИАЛА, ВПЕЧАТЛИЛА ДАЖЕ МОЛОДЫХ РЕБЯТ, ИМ ТОЖЕ ПОНРАВИЛАСЬ ЭКСКУРСИЯ. И МЫ ПЛАНИРУЕМ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЕЩЁ ЗАПИСАТЬСЯ НА ЭКСКУРСИЮ С АЛЕКСАНДРОМ.
Марина
Марина
29 сен 2025
Хочу сказать нашему экскурсоводу Александру спасибо.
Но за содержание и проведение экскурсии моя оченка" 3"
Какие же замечания:
Первое: Экскурсия называется" Саратов от основания до наших дней", что не соответствует содержанию экскурсии. Эту
читать дальше

экскурсию можно скорее назвать" Жизнь и быт саратовских купцов" Да уж про кого, а про купцов речь заходила на каждом шагу. В ходе экскурсии Александр рассказал множество интересных легенд и истории о быте и жизни местных купцов. Да это было интересно, хотя историями экскурсия была пересыщена.
Второе что ещё не понравилось- это сам маршрут экскурсии. Не понятна точка начала экскурсии, почему именно в этом месте. Может из-за дома Шехтеля. Но это возможно интересно для знатоков архитектуры, а для простых обывателей это имя ничего не говорит. Сам маршрут получается не большой. Много остановок. Половина экскурсии ходим по закоулка, где старинных домов много, но они в плохом состоянии. Много в экскурсии уделяется теме архитектуры домов, но это и понятно.; экскурсоводом Александр работает недавно, по профессии он архитектор. Для меня тема архитектуры была интересна, а вот муж мой заскучал под конец экскурсии.
Не получилась у Александра и концовка экскурсии: - итог: что мы посмотрели и где следует еще побывать.
И еще один сильный не достаток - у экскурсовода Александра отсутствует папка экскурсовода. Фотографии старого Саратова он показывает по телефону. Во время солнечной погоды да еще и без очков, понять что изображено почти не возможно.
Как человек для общения Александр очень приятный, имеет хорошее чувство юмора, грамотная речь.

Александр
Александр
Ответ организатора:
Здравствуйте, Марина! Спасибо за отзыв. Обязательно учту ваши замечания.
Ирина
Ирина
24 сен 2025
Экскурсия с архитектором с доступным изложением без нагромождения архитектурными терминами. Прекрасный показ. Особое спасибо за дом Шехтеля и консерваторию им. Л.В. Собинова.
Е
Елена
20 сен 2025
Забронировали экскурсию быстро, находясь в речном круизе на теплоходе. Получили огромное удовольствие от услышанного и увиденного. Александр - замечательный рассказчик - эрудированный, харизматичный и влюбленный в свой город. Среди членов
читать дальше

нашей семьи люди разных профессий (физик, программист, водитель, учитель, переводчик и домохозяйка с архитектурным образованием), и каждый признался, что услышал много интересного и познавательного для себя. Как говорится - нет показа, нет рассказа. А нам показали центр города во всей красе и оживили показ увлекательными историями из жизни известных горожан: градостроителей, купцов, писателей, общественных деятелей. Благодарим Александра за интереснейшую экскурсию. *Мы много путешествуем, но это второй экскурсовод за последние пять лет, рассказ которого нас реально впечатлил.

Г
Галина
10 сен 2025
Хорошая экскурсия. Александр рассказывает вещи которые не найдешь. Единственный момент не соответствие расстояний, например Казахстана от Саратова
К
Капитонова
3 сен 2025
Большое спасибо Александру за интересную экскурсию. Мы много путешествуем по России, многих экскурсоводов слышали, есть с чем сравнивать. Александр - прекрасный рассказчик, искренне любящий свой город и помогающий полюбить его
читать дальше

и гостям Саратова. Прекрасная подача материала, без избытка скучных цифр и обилия незапоминаемых имен, и при этом мы много узнали о самых главных событиях и людях, оставивших свой след в истории города. Однозначно рекомендуем и гостям, и жителям Саратова побывать на экскурсии с Александром. Спасибо большое за доставленное удовольствие от общения с Вами.

К
Ксения
1 сен 2025
Александр изложил историю города очень чётко интересно и доступно. Подробно, но без излишней детализации коснулся истории архитектуры города, обычаях и нравах. Информация была доступна для понимания и подросткам и взрослым. Прекрасный собеседник. Нам очень понравилось. Огромное спасибо. Всем рекомендую. Один из лучших экскурсоводов, с которым приходилось встречаться
Т
Тимур
28 авг 2025
Очень крутой мужик, не зависимый, разумный, очень располагает к себе, всем советую этого гида. Профессионал своего дела.
Мария
Мария
25 авг 2025
Александр полностью поменял наше первое негативное впечатление от города. Узнали много интересных фактов о людях и архитектуре Саратова.
Анастасия
Анастасия
24 авг 2025
Прекрасная экскурсия! Гулять с Александром - сплошное удовольствие: в какую бы сторону не пошли - обязательно покажет что-нибудь красивое и расскажет интересную историю. В любом городе меня в первую очередь
читать дальше

интересует архитектура. Александр - архитектор, и это тоже очень порадовало, но перекоса только в архитектуру нет, программа сбалансированная. Объем знаний впечатляет, при этом нет перегруженности информацией. Ощущение, что со старым знакомым по городу гуляешь.
Спасибо. Знакомство с городом удалось)

Спасибо команде Трипстера за отзывчивость!

А
Анна
19 авг 2025
Спасибо большое Александру, все понравилось, узнали много о городе, посмотрели основные локации, на следующий день по рекомендации Александра посетили несколько интересных мест в городе, спасибо большое, город нам очень понравился!
Надежда
Надежда
1 авг 2025
Большое спасибо за нашу прогулку по замечательному Саратову! благодарим всей нашей дружной компанией!

Особенно спасибо за адаптацию материала и маршрута и терпение к нашим неспокойным подросткам!

