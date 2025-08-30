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Речные прогулки в Саратове

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Саратове, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Речное путешествие в «Чёрные воды»
На катере
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Речное путешествие в «Чёрные воды»
Проплыть на скоростном катере километры проток и десятки островов с гидом-предпринимателем
Начало: На лодочной базе «Лодка Хаус»
Завтра в 10:30
17 июн в 09:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
На катере по волжским протокам (из Усть-Курдюма)
На катере
2 часа
Индивидуальная
На катере по волжским протокам (из Усть-Курдюма)
Сабуровский заповедник, острова Примытые и дикие берега
Начало: В селе Усть-Курдюм
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
от 13 400 ₽ за человека
Закат в Энгельсе - на сапбордах по Волге за острова
2 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Закат в Энгельсе - на сапбордах по Волге за острова
Сфотографировать заходящее солнце и порелаксировать на воде
Начало: В Энгельсе
Расписание: в воскресенье в 19:30
21 июн в 19:30
28 июн в 19:30
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

В
Речное путешествие в «Чёрные воды»
Всё было восхитительно и душевно! Очень приятное, интересное и красивое плавание по Волге и её разливам.
Всё было восхитительно и душевно! Очень приятное, интересное и красивое плавание по Волге и её разливам.
Всё было восхитительно и душевно! Очень приятное, интересное и красивое плавание по Волге и её разливам.
Всё было восхитительно и душевно! Очень приятное, интересное и красивое плавание по Волге и её разливам.
Всё было восхитительно и душевно! Очень приятное, интересное и красивое плавание по Волге и её разливам.+3
Всё было восхитительно и душевно! Очень приятное, интересное и красивое плавание по Волге и её разливам.
Всё было восхитительно и душевно! Очень приятное, интересное и красивое плавание по Волге и её разливам.
Всё было восхитительно и душевно! Очень приятное, интересное и красивое плавание по Волге и её разливам.
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Инна
Речное путешествие в «Чёрные воды»
Сегодня провела чудесный день на экскурсии в заповедник Черные Воды. Волга великолепна! Огромное спасибо моему гиду Виталию за прекрасную водную
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прогулку по красивейшим местам. Увидели сокола, баклана, орла, белую цаплю, грациозную водную лилию и бегающих по воде водных курочек. Виталий чудесный эрудированный собеседник. Благодарю Вас за необычную экскурсию и возможность увидеть великолепный Волжский закат!

Сегодня провела чудесный день на экскурсии в заповедник Черные Воды. Волга великолепна! Огромное спасибо моему гиду
Сегодня провела чудесный день на экскурсии в заповедник Черные Воды. Волга великолепна! Огромное спасибо моему гиду
Сегодня провела чудесный день на экскурсии в заповедник Черные Воды. Волга великолепна! Огромное спасибо моему гиду
Сегодня провела чудесный день на экскурсии в заповедник Черные Воды. Волга великолепна! Огромное спасибо моему гиду
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Екатерина
Речное путешествие в «Чёрные воды»
Чудесное путешествие получилось у меня с Виталием по заповедникам Волги. Очень живописные места, красивая природа, птицы. Я замечательно провела время.
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И покупалась, и поела вкусной рыбы, и полюбовалась на все пейзажи вокруг, и очень интересно побеседовала с Виталием! Он разносторонний, эрудированный, с богатым жизненным опытом и чувством юмора человек. Было супер!

Чудесное путешествие получилось у меня с Виталием по заповедникам Волги. Очень живописные места, красивая природа, птицы.
Чудесное путешествие получилось у меня с Виталием по заповедникам Волги. Очень живописные места, красивая природа, птицы.
Чудесное путешествие получилось у меня с Виталием по заповедникам Волги. Очень живописные места, красивая природа, птицы.
Чудесное путешествие получилось у меня с Виталием по заповедникам Волги. Очень живописные места, красивая природа, птицы.+2
Чудесное путешествие получилось у меня с Виталием по заповедникам Волги. Очень живописные места, красивая природа, птицы.
Чудесное путешествие получилось у меня с Виталием по заповедникам Волги. Очень живописные места, красивая природа, птицы.
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Альфия
Речное путешествие в «Чёрные воды»
Прекрасная экскурсия и замечательный гид! Весело и с ветерком прокатились по протокам и реке. Наблюдала вживую кувшинки, цапель белых и серых, множество бакланов, диких уток. Такой воздух и такая природа! Ужин и пляж выше всяких похвал. Довольна на все 100%
Прекрасная экскурсия и замечательный гид! Весело и с ветерком прокатились по протокам и реке. Наблюдала вживую
Прекрасная экскурсия и замечательный гид! Весело и с ветерком прокатились по протокам и реке. Наблюдала вживую
Прекрасная экскурсия и замечательный гид! Весело и с ветерком прокатились по протокам и реке. Наблюдала вживую
Прекрасная экскурсия и замечательный гид! Весело и с ветерком прокатились по протокам и реке. Наблюдала вживую+2
Прекрасная экскурсия и замечательный гид! Весело и с ветерком прокатились по протокам и реке. Наблюдала вживую
Прекрасная экскурсия и замечательный гид! Весело и с ветерком прокатились по протокам и реке. Наблюдала вживую
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Надежда
Речное путешествие в «Чёрные воды»
Спасибо Виталию, путешествие очень понравилось. Ездили по заповедным местам, видели разнообразных птиц, купались на чистом пляже! Кушали вкусную уху и копченую рыбу! Встретили красивейший закат и довольные вернулись домой!
Спасибо Виталию, путешествие очень понравилось. Ездили по заповедным местам, видели разнообразных птиц, купались на чистом пляже!
Спасибо Виталию, путешествие очень понравилось. Ездили по заповедным местам, видели разнообразных птиц, купались на чистом пляже!
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Е
Речное путешествие в «Чёрные воды»
🌊✨ Ура! Мы только что вернулись с экскурсии «Четные воды», и эмоции зашкаливают! Это было не просто путешествие — это
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была настоящая сказка на воде! 🎉

С первых минут нас встретила атмосфера загадки и приключений. Организатор, словно мастер-иллюзионист, открыл перед нами завесу тайны Волги, показав ее с совершенно неожиданной стороны. Каждая остановка была как страница увлекательной книги, где история реки переплеталась с мифами и легендами. 📖💫

Мы смеялись, удивлялись и восхищались красотой природы вокруг. Гладь воды искрилась на солнце, а берега шептали свои секреты. 🌅💖 Особенно запомнился момент, когда мы наблюдали за закатом — это было волшебство, которое невозможно передать словами!

Спасибо за этот незабываемый опыт! Вы открыли для нас Волгу с новой стороны, и теперь мы точно знаем: «Черные воды» — это не просто экскурсия, а настоящее путешествие в мир чудес! 🚣♂️💦

Обязательно рекомендуем всем! 🌟

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К
Речное путешествие в «Чёрные воды»
Провели потрясающее речное путешествие с Виталием! Катались по протокам и небольшим рекам, отходящим от Волги — та сторона, которую редко
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видят туристы.

Виталий — отличный проводник: знает каждую излучину, с ним спокойно и интересно. Рассказывает ненавязчиво, по делу, умеет подстроиться под настроение группы. Всё было организовано комфортно и с душой. Огромное спасибо

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Р
Речное путешествие в «Чёрные воды»
Благодарю Виталия за увлекательный вечер. Нетипичная экскурсия с приятной беседой о городе, истории Волги в данной местности - то, что
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надо, чтобы отвлечься от городской суеты. Прекрасными дополнениями был вкусный ужин местной копченой рыбой и купание в Волге.
Виталий - разносторонний собеседник, с которым легко найти общие темы. Если хотите встретить закат на воде, подсчитайте время, в которое выезжать на экскурсию - солнце красиво подсвечивает гладь воды и вся растительность островов отражается как в золотом зеркале.

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М
Речное путешествие в «Чёрные воды»
Было приятно и весело, четыре часа пролетели незаметно, Виталий отличный проводник и рассказчик.
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Татьяна
Речное путешествие в «Чёрные воды»
Не типичная экскурсия, а скорее приятное и очень интересное время с местным жителем и очень интересным человеком, который прекрасно знает
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места свои.
Рекомендую для тех, кто хочет провести время в дружеской компании, кто хочет насладиться интересной беседой и потрясающими видами, ощутить запах природы, с ветерком проехать на катере и совместить приятное с полезным. Была с мужем и с 19 летним сыном, выбирала именно интересного человека, чтобы можно было беседовать и чтобы это была именно нетипичная экскурсия. Всё именно так и было. Виталию большое спасибо! Беседы о жизни, о бизнесе в перемешку с беседами об окружающей красоте и Волге и Саратове из уст человека,который любит жизнь именно в этих местах.

Не типичная экскурсия, а скорее приятное и очень интересное время с местным жителем и очень интересным человеком, который прекрасно знает места свои.
Не типичная экскурсия, а скорее приятное и очень интересное время с местным жителем и очень интересным человеком, который прекрасно знает места свои.
Не типичная экскурсия, а скорее приятное и очень интересное время с местным жителем и очень интересным человеком, который прекрасно знает места свои.
Не типичная экскурсия, а скорее приятное и очень интересное время с местным жителем и очень интересным человеком, который прекрасно знает места свои.+6
Не типичная экскурсия, а скорее приятное и очень интересное время с местным жителем и очень интересным человеком, который прекрасно знает места свои.
Не типичная экскурсия, а скорее приятное и очень интересное время с местным жителем и очень интересным человеком, который прекрасно знает места свои.
Не типичная экскурсия, а скорее приятное и очень интересное время с местным жителем и очень интересным человеком, который прекрасно знает места свои.
Не типичная экскурсия, а скорее приятное и очень интересное время с местным жителем и очень интересным человеком, который прекрасно знает места свои.
Не типичная экскурсия, а скорее приятное и очень интересное время с местным жителем и очень интересным человеком, который прекрасно знает места свои.
Не типичная экскурсия, а скорее приятное и очень интересное время с местным жителем и очень интересным человеком, который прекрасно знает места свои.
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Всего 10 отзывов в Саратове в категории "Речные прогулки"

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Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саратове
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Речное путешествие в «Чёрные воды»;
  2. На катере по волжским протокам (из Усть-Курдюма);
  3. Закат в Энгельсе - на сапбордах по Волге за острова.
Какие места ещё посмотреть в Саратове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Театральная площадь;
  2. Саратовский Мост;
  3. Проспект Кирова;
  4. Церковь «Утоли Моя Печали»;
  5. Парк «Липки»;
  6. Музейная площадь;
  7. Улица Волжская;
  8. Саратовский Лимонарий;
  9. Площадь Чернышевского;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Саратову в июне 2026
Сейчас в Саратове в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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