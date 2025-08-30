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Индивидуальная
до 4 чел.
Речное путешествие в «Чёрные воды»
Проплыть на скоростном катере километры проток и десятки островов с гидом-предпринимателем
Начало: На лодочной базе «Лодка Хаус»
Завтра в 10:30
17 июн в 09:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
На катере по волжским протокам (из Усть-Курдюма)
Сабуровский заповедник, острова Примытые и дикие берега
Начало: В селе Усть-Курдюм
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
от 13 400 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Закат в Энгельсе - на сапбордах по Волге за острова
Сфотографировать заходящее солнце и порелаксировать на воде
Начало: В Энгельсе
Расписание: в воскресенье в 19:30
21 июн в 19:30
28 июн в 19:30
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
В
Всё было восхитительно и душевно! Очень приятное, интересное и красивое плавание по Волге и её разливам.
+3
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Сегодня провела чудесный день на экскурсии в заповедник Черные Воды. Волга великолепна! Огромное спасибо моему гиду Виталию за прекрасную водную
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Чудесное путешествие получилось у меня с Виталием по заповедникам Волги. Очень живописные места, красивая природа, птицы. Я замечательно провела время.
+2
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Прекрасная экскурсия и замечательный гид! Весело и с ветерком прокатились по протокам и реке. Наблюдала вживую кувшинки, цапель белых и серых, множество бакланов, диких уток. Такой воздух и такая природа! Ужин и пляж выше всяких похвал. Довольна на все 100%
+2
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Спасибо Виталию, путешествие очень понравилось. Ездили по заповедным местам, видели разнообразных птиц, купались на чистом пляже! Кушали вкусную уху и копченую рыбу! Встретили красивейший закат и довольные вернулись домой!
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Е
🌊✨ Ура! Мы только что вернулись с экскурсии «Четные воды», и эмоции зашкаливают! Это было не просто путешествие — это
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К
Провели потрясающее речное путешествие с Виталием! Катались по протокам и небольшим рекам, отходящим от Волги — та сторона, которую редко
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Р
Благодарю Виталия за увлекательный вечер. Нетипичная экскурсия с приятной беседой о городе, истории Волги в данной местности - то, что
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М
Было приятно и весело, четыре часа пролетели незаметно, Виталий отличный проводник и рассказчик.
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Не типичная экскурсия, а скорее приятное и очень интересное время с местным жителем и очень интересным человеком, который прекрасно знает
+6
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Всего 10 отзывов в Саратове в категории "Речные прогулки"
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Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Речные прогулки»
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