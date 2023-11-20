Индивидуальная экскурсия в Саратове: Пройдите по маршруту Великого комбинатора
А вы знали, что Саратов имеет самое непосредственное отношение к Великому комбинатору? Ведь именно в Саратове жил Андрей Бендер — человек, ставший прототипом Остапа Бендера. Кроме этого, прототип водителя Адама Козлевича также жил в Саратове. Вы раньше не слышали об этом? Тогда вам обязательно нужно посетить эту экскурсию.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Часовня «Утоли моя печали»
- Парк «Липки»
- Бывший Дом офицеров
- Площадь Чернышевского
- Проспект Кирова
- Гостиницы «Волга»
Описание
Что вас ожидает:На экскурсии вы узнаете, кем же на самом деле был саратовский Бендер и где он жил. Узнаете место нахождения «храма спаса на картошке». Поймете, как связан Бульвар Молодых Дарований из книги и наш сад Липки. Посещали ли город авторы произведения — Ильф и Петров и многое другое. Мы пройдемся по всем точкам в городе, которые так или иначе имеют отношение к Остапу. Я поделюсь с вами интересными фактами, о которых вы вряд ли слышали раньше! Итак, маршрут охватит: часовню «Утоли моя печали», парк «Липки», бывший Дом офицеров, площадь Чернышевского, проспект Кирова. И закончим прогулку возле гостиницы «Волга». Организационные детали:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Радищева, 39, СаратовЗавершение: проспект Кирова, 34, Саратов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
- Важная информация
- Для вашего же комфорта
- На время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
20 ноя 2023
Все очень понравилось! Вот еще бы погода не подвела….
Т
Татьяна
23 окт 2023
О
Ольга
1 ноя 2022
Всё увидела и услышала по заявленной поограмме
И
Иванов
20 июня 2022
Михаил высочайшего класса профессионал. Его рассказ бы интересен как взрослому так и подростку.
А
Анна
4 мая 2021
Скучно и монотонно
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