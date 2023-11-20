Саратов глазами Остапа Бендера
Индивидуальная экскурсия в Саратове

Индивидуальная экскурсия в Саратове: Пройдите по маршруту Великого комбинатора

4.4
5 отзывов
А вы знали, что Саратов имеет самое непосредственное отношение к Великому комбинатору? Ведь именно в Саратове жил Андрей Бендер — человек, ставший прототипом Остапа Бендера. Кроме этого, прототип водителя Адама Козлевича также жил в Саратове. Вы раньше не слышали об этом? Тогда вам обязательно нужно посетить эту экскурсию.
Саратов глазами Остапа Бендера
Саратов глазами Остапа Бендера
Саратов глазами Остапа Бендера
Ближайшие даты:
19
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даты

Что вас ожидает:

  • Часовня «Утоли моя печали»
  • Парк «Липки»
  • Бывший Дом офицеров
  • Площадь Чернышевского
  • Проспект Кирова
  • Гостиницы «Волга»

Описание

Что вас ожидает:На экскурсии вы узнаете, кем же на самом деле был саратовский Бендер и где он жил. Узнаете место нахождения «храма спаса на картошке». Поймете, как связан Бульвар Молодых Дарований из книги и наш сад Липки. Посещали ли город авторы произведения — Ильф и Петров и многое другое. Мы пройдемся по всем точкам в городе, которые так или иначе имеют отношение к Остапу. Я поделюсь с вами интересными фактами, о которых вы вряд ли слышали раньше! Итак, маршрут охватит: часовню «Утоли моя печали», парк «Липки», бывший Дом офицеров, площадь Чернышевского, проспект Кирова. И закончим прогулку возле гостиницы «Волга». Организационные детали:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Радищева, 39, Саратов
Завершение: проспект Кирова, 34, Саратов
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Важная информация
  • Для вашего же комфорта
  • На время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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1
1
Д
20 ноя 2023
Все очень понравилось! Вот еще бы погода не подвела….
Т
23 окт 2023
О
1 ноя 2022
Всё увидела и услышала по заявленной поограмме
И
20 июня 2022
Михаил высочайшего класса профессионал. Его рассказ бы интересен как взрослому так и подростку.
А
4 мая 2021
Скучно и монотонно

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