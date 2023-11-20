А вы знали, что Саратов имеет самое непосредственное отношение к Великому комбинатору? Ведь именно в Саратове жил Андрей Бендер — человек, ставший прототипом Остапа Бендера. Кроме этого, прототип водителя Адама Козлевича также жил в Саратове. Вы раньше не слышали об этом? Тогда вам обязательно нужно посетить эту экскурсию.

Описание

Что вас ожидает:На экскурсии вы узнаете, кем же на самом деле был саратовский Бендер и где он жил. Узнаете место нахождения «храма спаса на картошке». Поймете, как связан Бульвар Молодых Дарований из книги и наш сад Липки. Посещали ли город авторы произведения — Ильф и Петров и многое другое. Мы пройдемся по всем точкам в городе, которые так или иначе имеют отношение к Остапу. Я поделюсь с вами интересными фактами, о которых вы вряд ли слышали раньше! Итак, маршрут охватит: часовню «Утоли моя печали», парк «Липки», бывший Дом офицеров, площадь Чернышевского, проспект Кирова. И закончим прогулку возле гостиницы «Волга». Организационные детали:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.