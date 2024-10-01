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классицизма, и оба этих стиля от модерна, а так же вам интересно, как рос и развивался Саратов - вы не будете разочарованы. Организатор прекрасно владеет материалом, покажет действительно необычные, а то и уникальные уголки и детали. Имейте, однако, ввиду, что экскурсия начинается и заканчивается в разных местах, весьма отдалённых друг от друга - будьте к этому готовы.