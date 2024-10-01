Экскурсии в Свято-Троицкий собор

Найдено 3 экскурсии в категории «Свято-Троицкий собор» в Саратове, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Знакомство с древним Саратовом
Пешая
206 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с древним Саратовом: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова
Завтра в 18:00
4 окт в 09:00
3 400 за всё до 10 чел.
По центру Саратова с историком
Пешая
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По центру Саратова с историком: индивидуальная экскурсия
Узнайте о двух центрах Саратова, их истории и архитектуре. Прогулка с историком по ключевым достопримечательностям города, включая Крытый рынок и Дом книги
Начало: У фонтана «Одуванчик»
4 окт в 14:00
5 окт в 09:00
3 600 за всё до 10 чел.
Саратов: путешествие по эпохам
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Саратов: путешествие по эпохам
Погулять по району, где сохранились самые старые и знаковые постройки города
Начало: У памятника Петру I
7 окт в 12:00
9 окт в 12:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    1 октября 2024
    Знакомство с древним Саратовом
    Спасибо Александру за проведенную экскурсию по городу. Было много интересной информации, интересные места,Александр хорошо знает город и его историю. Рекомендую всем!
  • Е
    Елена
    30 сентября 2024
    Знакомство с древним Саратовом
    Нас знакомил с Саратовом Евгений. Отличный рассказчик! От экскурсии остались только положительные эмоции!
  • Т
    Татьяна
    24 сентября 2024
    По центру Саратова с историком
    Добрый день. 22.09.2024 года были на экскурсии с Александром Ваниным в Саратове. Хорошая экскурсия. С удовольствием послушали краткую историю образования
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    Саратова. Александр показал и рассказал об интересных старинных зданиях Саратова, первых владельцев этих зданий, архитекторах, которые создавали здания, архитектурных стилях зданий. Так как с нами была девушка, которая закончила архитектурный университет, ей было интересно и познавательно увидеть воплощение известных архитекторов в губернском городе. Узнали, в чем Саратов был первым в России. Александр - знающий, очень увлеченный молодой историк, который любит свой город. Спасибо ему за неравнодушное отношение к городу, профессии. Спасибо команде Трипстера.

  • Е
    Елена
    14 сентября 2024
    По центру Саратова с историком
    Александр - преданный Саратову и его истории человек, любящий город, тонко чувствующий людей, тактичный собеседник и прекрасный рассказчик. Экскурсия по центру Саратова была очень содержательной и увлекательной! От всей души рекомендую Александра в качестве экскурсовода всем гостям и жителям Саратова.
  • Н
    Надежда
    3 сентября 2024
    Знакомство с древним Саратовом
    Добрый день. Спасибо за экскурсию. Мои гости остались довольны.
  • С
    Сергей
    2 сентября 2024
    По центру Саратова с историком
    Прекрасная экскурсия. Особенно рекомендую тем, кто любит архитектуру и хотя бы немного в ней разбирается. Если вы отличаете конструктивизм от
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    классицизма, и оба этих стиля от модерна, а так же вам интересно, как рос и развивался Саратов - вы не будете разочарованы. Организатор прекрасно владеет материалом, покажет действительно необычные, а то и уникальные уголки и детали. Имейте, однако, ввиду, что экскурсия начинается и заканчивается в разных местах, весьма отдалённых друг от друга - будьте к этому готовы.

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Свято-Троицкий собор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саратове
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  1. Знакомство с древним Саратовом
  2. По центру Саратова с историком
  3. Саратов: путешествие по эпохам
Какие места ещё посмотреть в Саратове
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Проспект Кирова
  3. Набережная
  4. Театральная площадь
  5. Саратовский Мост
  6. Площадь Чернышевского
  7. Церковь «Утоли Моя Печали»
  8. Парк «Липки»
Сколько стоит экскурсия по Саратову в октябре 2024
Сейчас в Саратове в категории "Свято-Троицкий собор" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 209 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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