3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с древним Саратовом: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова
Завтра в 18:00
4 окт в 09:00
3 400₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По центру Саратова с историком: индивидуальная экскурсия
Узнайте о двух центрах Саратова, их истории и архитектуре. Прогулка с историком по ключевым достопримечательностям города, включая Крытый рынок и Дом книги
Начало: У фонтана «Одуванчик»
4 окт в 14:00
5 окт в 09:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Саратов: путешествие по эпохам
Погулять по району, где сохранились самые старые и знаковые постройки города
Начало: У памятника Петру I
7 окт в 12:00
9 окт в 12:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей1 октября 2024Спасибо Александру за проведенную экскурсию по городу. Было много интересной информации, интересные места,Александр хорошо знает город и его историю. Рекомендую всем!
- ЕЕлена30 сентября 2024Нас знакомил с Саратовом Евгений. Отличный рассказчик! От экскурсии остались только положительные эмоции!
- ТТатьяна24 сентября 2024Добрый день. 22.09.2024 года были на экскурсии с Александром Ваниным в Саратове. Хорошая экскурсия. С удовольствием послушали краткую историю образования
- ЕЕлена14 сентября 2024Александр - преданный Саратову и его истории человек, любящий город, тонко чувствующий людей, тактичный собеседник и прекрасный рассказчик. Экскурсия по центру Саратова была очень содержательной и увлекательной! От всей души рекомендую Александра в качестве экскурсовода всем гостям и жителям Саратова.
- ННадежда3 сентября 2024Добрый день. Спасибо за экскурсию. Мои гости остались довольны.
- ССергей2 сентября 2024Прекрасная экскурсия. Особенно рекомендую тем, кто любит архитектуру и хотя бы немного в ней разбирается. Если вы отличаете конструктивизм от
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Свято-Троицкий собор»
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