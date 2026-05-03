Ежедневно в 19:00 и по запросу

Город в ночных огнях таит множество загадочных историй, и наши проводники уже готовы показать вам его самые таинственные закоулки! Вас ждёт полное погружение в атмосферу старины: артисты в плащах и масках, удивительные находки и сюрпризы, музыкально-звуковое сопровождение и наушники с шумоподавлением подарят вам незабываемый опыт знакомства с другой стороной Сергиева Посада.
Описание экскурсии12 чудес Сергиева Посада в компании Фаролеро Улочки нашего города помнят столько удивительных событий из прошлого! Приглашаем вас на прогулку, на которой вы узнаете, какую суперсилу можно обрести в Сергиевом Посаде, где проходят обучение магистры матрёшек, какое отношение к городу имеют жироплан и японский бог мудрости. Фаролеро знает, что происходило за фасадами старинных особняков, и расскажет вам свои самые захватывающие истории. Вы выясните, как художнику прославиться, не подписывая свои картины, и как городские пожарные получили почётный статус. Вас ждёт знакомство с Бартрамом, Рублёвым, Роу и другими знаменитостями, оставившими свой след в истории Сергиева Посада. От Белого пруда до «Блинной горы» Особенное звучание рассказу Фаролеро придаст атмосфера, которую создадут артисты в масках и плащах, загадочные звуки и запахи, а также аудиогид с профессионально записанным звуковым сопровождением. Наслаждайтесь прогулкой по историческому центру, а мы сделаем так, чтобы главные городские достопримечательности обязательно вам запомнились! Важная информация:
- Необходимо предъявить билеты на аудиопрогулку в электронном или печатном виде.
- Учитывая что променад пешеходный, главное — удобная обувь и одежда (по сезону).
- По желанию, можете взять небольшую бутылку воды, фотоаппарат, что-то необходимое для ребёнка.
Вторник, пятница в 19:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Театрализованная прогулка
- Аренда антуражного плаща, аудиогида и наушников
- Зонт на случай дождя или снега
- Горячие напитки и угощение
- Памятный подарок
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы и сборы отсутствуют
Где начинаем и завершаем?
Начало: Белый пруд
Завершение: Смотровая площадка «Блинная гора» (пересечение Вознесенской и Сергиевской улиц)
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, пятница в 19:30
Экскурсия длится около 1 часа 20 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Необходимо предъявить билеты на аудиопрогулку в электронном или печатном виде
- Учитывая что променад пешеходный, главное - удобная обувь и одежда (по сезону)
- По желанию, можете взять небольшую бутылку воды, фотоаппарат, что-то необходимое для ребёнка
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Экскурсия по вечернему Сергиевому Посаду очень хорошо организована. На нас надели чёрные плащи и выдали наушники, поэтому проезжающие машины и уличный шум не мешали слушать звучащую информацию. Вся экскурсия была
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S
Экскурсия очень понравилась. Попали в сказку. Спокойная прогулка под рассказы о истории города. Используются наушники. Костюмированые ведущие жестекулируют и из-за этого появляется ощущения,как буд то сами говорят. Выдают реквизит(плащи). Советую прогуляться с фонариком всем посетителям города.
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С
Экскурсия очень понравилась. Попали в сказку. Спокойная прогулка под рассказы о истории города. Используются наушники. Костюмированые ведущие жестекулируют и из-за этого появляется ощущения,как буд то сами говорят. Выдают реквизит(плащи). Советую прогуляться с фонариком всем посетителям города.
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Е
Отличная озвучка, новый формат, невероятные виды города!
Страшная маска фонарщика😬 предпочтение живой речи, а не пантомимы.
Страшная маска фонарщика😬 предпочтение живой речи, а не пантомимы.
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В
Экскурсия была интересной. Ожидали чуть большего. Но сама организация, атрибуты отличные
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Н
Это был замечательный и сказочный вечер! Боялась что ожидание/реальность будут как обычно, но реальность превзошла!!!!! Огромное спасибо за вечер!!!! Обязательно поеду и в другие города на ваши сказки!!!
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