Ежедневно в 19:00 и по запросу

12 чудес Сергиева Посада с фонарщиком Фаролеро

Знакомство с Фаролеро это спектакль-впечатление с эффектом погружения в прошлое

5
2 отзыва
Знакомство с Фаролеро это спектакль-впечатление с эффектом погружения в прошлое.

Ночные огни города, актёры в плащах и масках, неожиданные звуки, странные находки и сюрпризы.

Для полного погружения вас облачат в волшебные мантии, а наушники с шумоподавлением заставят отключиться от звуков современного города.

Музыка, захватывающие истории и персонажи, позволят вам не только узнать исторические факты, но и взглянуть на знакомый город с совершенно другой стороны.

Стены домов и мостовые превратятся в декорации спектакля о великих людях, прославляющих это место.
12 чудес Сергиева Посада с фонарщиком Фаролеро
12 чудес Сергиева Посада с фонарщиком Фаролеро
12 чудес Сергиева Посада с фонарщиком Фаролеро
12 чудес Сергиева Посада с фонарщиком Фаролеро
Знакомство с Фаролеро это спектакль-впечатление с эффектом погружения в прошлое. Чем она отличается от привычных прогулок с экскурсоводом? Музыка, захватывающие истории и персонажи, позволят вам не только узнать исторические факты, но и взглянуть на знакомый город с совершенно другой стороны. Стены домов и мостовые превратятся в декорации спектакля о великих людях, прославляющих это место. Ночные огни города, актёры в плащах и масках, неожиданные звуки, странные находки и сюрпризы. Для полного погружения вас облачат в волшебные мантии, а наушники с шумоподавлением заставят отключиться от звуков современного города. Не ждите классической программы, куда входят основные достопримечательности и памятники. Прогулка с нашими героями откроет для вас удивительные истории, о которых вы точно не услышите из уст местных гидов. Вы узнаете:Какой суперсилой наделяет людей Сергиев ПосадКакой художник не ставил подписи на своих работах, а стал знаменитымЧто такое жироплан и как он связан с историей городаКак пожарные были главными в городеГде учат на магистра матрешекА еще Мамонтов, Куприн, Роу и другие удивительные люди, наполнившие жизнью сердце Сергиева Посада

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человек
Взрослый билет
1 700 ₽
Детский 3-13 лет (приобретается только с взрослым)
950 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • театрализованная экскурсия
  • аренда антуражного плаща, аудиогида и наушников
  • зонт на случай дождя или снега
  • горячие напитки и угощение
  • памятный подарок
Что не входит
  • Дополнительные расходы и сборы отсутствуют
Где начинаем и завершаем
Начало: Белый пруд (скамейка между прудом и Конным двором)
Завершение: Смотровая площадка «Блинная гора»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 19:00 и по запросу
Экскурсия длится около 1 часа 19 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно в 19:00 и по запросу

Farolero W.
Farolero W.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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