Ежедневно в 19:00 и по запросу

Знакомство с Фаролеро это спектакль-впечатление с эффектом погружения в прошлое. Чем она отличается от привычных прогулок с экскурсоводом? Музыка, захватывающие истории и персонажи, позволят вам не только узнать исторические факты, но и взглянуть на знакомый город с совершенно другой стороны. Стены домов и мостовые превратятся в декорации спектакля о великих людях, прославляющих это место. Ночные огни города, актёры в плащах и масках, неожиданные звуки, странные находки и сюрпризы. Для полного погружения вас облачат в волшебные мантии, а наушники с шумоподавлением заставят отключиться от звуков современного города. Не ждите классической программы, куда входят основные достопримечательности и памятники. Прогулка с нашими героями откроет для вас удивительные истории, о которых вы точно не услышите из уст местных гидов. Вы узнаете:Какой суперсилой наделяет людей Сергиев ПосадКакой художник не ставил подписи на своих работах, а стал знаменитымЧто такое жироплан и как он связан с историей городаКак пожарные были главными в городеГде учат на магистра матрешекА еще Мамонтов, Куприн, Роу и другие удивительные люди, наполнившие жизнью сердце Сергиева Посада