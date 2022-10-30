Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Сказочный Сергиев Посад
Вы погуляете по городу в компании Фаролеро и увидите его с нестандартной стороны. Наш знаменитый фонарщик раскроет:
Какой суперсилой наделяет людей Сергиев Посад
Что такое жироплан и как он связан с историей города
Какой художник не ставил подписи на работах, но стал знаменитым
Где учат на магистра матрешек
Как пожарные стали главными людьми в городе
И это далеко не всё!
Организационные детали
На время экскурсии на вас будут надеты фирменные плащи-накидки и шумоподавляющие наушники
По запросу мы можем организовать экскурсию в индивидуальном формате
Маршрут позволяет принять участие в экскурсии гостям с детскими и взрослыми колясками
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Белого пруда
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фаролеро — Организатор в Сергиевом Посаде
Провёл 963 экскурсии для 1741 туриста
Международный проект театрализованных экскурсий Farolero зародился в Барселоне в 2016 году и вскоре вышел далеко за пределы Испании. Наша команда знакомит с историей городов с необычного ракурса — через людей, их мечты и намерения. Наши прогулки — это сочетание образования, психологической терапии и театрального перфоманса. Приглашаем прогуляться по городу со старым фонарщиком, который осветит путь искателям приключений.