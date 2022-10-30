Сергиев Посад с Фаролеро

Погулять по старинному городу с легендарным фонарщиком и погрузиться в атмосферу волшебства

Истории и легенды, актеры в плащах и масках, неожиданные запахи и звуки — всё это ждет вас на экскурсии! Фаролеро знает Сергиев Посад как свои пять пальцев и расскажет о нем увлекательные истории.

Познакомит вас с невероятными людьми из прошлого, расшифрует магию числа 12 и поделится тайной японского бога мудрости.
Сергиев Посад с Фаролеро
Сергиев Посад с Фаролеро
Сергиев Посад с Фаролеро
Сергиев Посад с Фаролеро
Сергиев Посад с Фаролеро
Сергиев Посад с Фаролеро
Ближайшие даты:
30
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
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ноя
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сказочный Сергиев Посад

Вы погуляете по городу в компании Фаролеро и увидите его с нестандартной стороны. Наш знаменитый фонарщик раскроет:

  • Какой суперсилой наделяет людей Сергиев Посад
  • Что такое жироплан и как он связан с историей города
  • Какой художник не ставил подписи на работах, но стал знаменитым
  • Где учат на магистра матрешек
  • Как пожарные стали главными людьми в городе

И это далеко не всё!

Организационные детали

  • На время экскурсии на вас будут надеты фирменные плащи-накидки и шумоподавляющие наушники
  • По запросу мы можем организовать экскурсию в индивидуальном формате
  • Маршрут позволяет принять участие в экскурсии гостям с детскими и взрослыми колясками

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Белого пруда
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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