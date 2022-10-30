во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30

Истории и легенды, актеры в плащах и масках, неожиданные запахи и звуки — всё это ждет вас на экскурсии! Фаролеро знает Сергиев Посад как свои пять пальцев и расскажет о нем увлекательные истории. Познакомит вас с невероятными людьми из прошлого, расшифрует магию числа 12 и поделится тайной японского бога мудрости.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сказочный Сергиев Посад

Вы погуляете по городу в компании Фаролеро и увидите его с нестандартной стороны. Наш знаменитый фонарщик раскроет:

Какой суперсилой наделяет людей Сергиев Посад

Что такое жироплан и как он связан с историей города

Какой художник не ставил подписи на работах, но стал знаменитым

Где учат на магистра матрешек

Как пожарные стали главными людьми в городе

И это далеко не всё!

Организационные детали