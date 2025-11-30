Найдено 3 экскурсии в категории « Горы » в Сергиевом Посаде, цены от 4800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа Индивидуальная до 7 чел. Сергиев Посад. Первое свидание с городом Блинная гора, Пятницкая площадь, старинные церкви и атмосфера Золотого кольца Начало: На смотровой площадке Блинной горы «живописную панораму Троице-Сергиевой лавры с Блинной горы» ₽ за всё до 7 чел. Пешая 3.5 часа Индивидуальная до 5 чел. Город преподобного Сергия: экскурсия и подъём на колокольню Погулять по Сергиеву Посаду и увидеть панораму лавры с Блинной горы 14 500 ₽ за всё до 5 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Прогулка по Сергиеву Посаду с местной любительницей истории Лавра, Блинная гора, Ильинская церковь и забытые тропы Начало: На Красногорской площади «Подниметесь на Блинную гору и узнаете, что такое троицкие блины» 4800 ₽ за всё до 10 чел. Другие экскурсии Сергиева Посада

