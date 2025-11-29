Загружайте наш чат-бот, надевайте наушники — и в путь! Вы посетите три монастырских храма, услышите об архитектуре, истории и церковных обрядах.
Рассмотрите картины, старые фотографии и схемы, которые мы собрали для вас, и шаг за шагом исследуете обитель и её святыни.
Рассмотрите картины, старые фотографии и схемы, которые мы собрали для вас, и шаг за шагом исследуете обитель и её святыни.
Описание аудиогида
Вы увидите:
- Троицкий собор, иконы Андрея Рублёва.
- Трапезный храм — яркий образец архитектуры конца 17 века.
- Успенский собор — главный храм монастыря.
Вы узнаете:
- кто такой Сергий Радонежский и какова его роль в истории России и церкви.
- как создавались крепостные стены монастыря и кто их осаждал.
- зачем цари ходили на богомолье в Лавру и какие подарки дарили.
- какими блюдами угощали во время застолий в Трапезной палате.
Организационные детали
- После внесения предоплаты вы получите ссылку на доплату оставшейся суммы, после перевода вам откроется доступ к чат-боту в Телеграм.
- Вы можете отправиться на самостоятельную прогулку в любое удобное время (лучше с 10:00 до 16:30, так как позже могут быть закрыты некоторые помещения). Аудиоэкскурсия проходит без участия гида.
- Для прогулки вам понадобятся телефон и наушники.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа в монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей и Дмитрий — ваш гид в Сергиевом Посаде
Провёл экскурсии для 10034 туристов
Мы команда местных гидов, Сергей и Дмитрий, сын и отец. За много лет работы мы поняли, что дети на экскурсии — главные помощники гида, поэтому скучать они не будут. А ещё у каждого поколения свои любимые темы для разговора. Во время прогулок для каждого мы найдём интересные истории.
Входит в следующие категории Сергиева Посада
Похожие экскурсии из Сергиева Посада
Индивидуальная
до 10 чел.
Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Сергиева Посада через судьбы его выдающихся жителей. Узнайте о Сергии Радонежском, Борисе Годунове и других знаменитых личностях
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
3734 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Троице-Сергиева лавра сквозь века
Путешествие в Троице-Сергиеву лавру - это возможность погрузиться в духовную историю России, посетив её главные храмы и узнав о Сергии Радонежском
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
«Русская Палестина»: путешествие к святым местам Сергиева Посада
Погрузитесь в удивительный мир духовности и истории, посетив знаковые монастыри и скиты в окрестностях Сергиева Посада
Начало: Гефсиманский Черниговский скит
Завтра в 12:00
1 дек в 10:00
6800 ₽ за всё до 7 чел.