Автопутешествие Мураново - Абрамцево - Сергиев Посад - Гремячий Ключ

Описание
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Автопутешествие Мураново - Абрамцево - Сергиев Посад - Гремячий Ключ
Автопутешествие Мураново - Абрамцево - Сергиев Посад - Гремячий Ключ
Автопутешествие Мураново - Абрамцево - Сергиев Посад - Гремячий Ключ
Автопутешествие Мураново - Абрамцево - Сергиев Посад - Гремячий Ключ
Автопутешествие Мураново - Абрамцево - Сергиев Посад - Гремячий Ключ
Автопутешествие Мураново - Абрамцево - Сергиев Посад - Гремячий Ключ
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Музей – усадьба «Мураново»
  • Музей-заповедник «Абрамцево»
  • Монастырь Троице-Сергиева лавра
  • Святой источник Гремячий Ключ
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Необычное однодневное автопутешествие для ценителей русского искусства и почитателей православия!
Увлекательный маршрут по самым творческим и религиозным местам!
В первой части путешествия вас ждет посещение усадьбы Мураново известную как мемориально –усадебный комплекс Ф. И. Тютчева и музея-заповедника Абрамцево
Вторая часть посвящена религии и посещению святейших мест: монастырь Троице-Сергиева лавра, святой источник Гремячий Ключ.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Москвы и обратно
  • Аудиогид
Что не входит
  • Входные билеты и билета на экскурсии
  • Питание
Место начала и завершения?
г. Москва, метро Коломенское или метро ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • В автопутешествие входит посещение 3-х мест
  • На ваш выбор 1) Мураново 2) Абрамцево
  • 3) Сергиев Посад 4) Гремячий Ключ. Желание посетить все 4 места
  • Обговаривается индивидуально с гидом т. к. займет больше времени
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Необычные
На весь день
Троице-Сергиева лавра
Сергиев Посад
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