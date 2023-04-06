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Что вас ожидает:
- Музей – усадьба «Мураново»
- Музей-заповедник «Абрамцево»
- Монастырь Троице-Сергиева лавра
- Святой источник Гремячий Ключ
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Необычное однодневное автопутешествие для ценителей русского искусства и почитателей православия!
Увлекательный маршрут по самым творческим и религиозным местам!
В первой части путешествия вас ждет посещение усадьбы Мураново известную как мемориально –усадебный комплекс Ф. И. Тютчева и музея-заповедника Абрамцево
Вторая часть посвящена религии и посещению святейших мест: монастырь Троице-Сергиева лавра, святой источник Гремячий Ключ.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из Москвы и обратно
- Аудиогид
- Что не входит
- Входные билеты и билета на экскурсии
- Питание
- Место начала и завершения?
- г. Москва, метро Коломенское или метро ВДНХ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- В автопутешествие входит посещение 3-х мест
- На ваш выбор 1) Мураново 2) Абрамцево
- 3) Сергиев Посад 4) Гремячий Ключ. Желание посетить все 4 места
- Обговаривается индивидуально с гидом т. к. займет больше времени
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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