Краеведческий музей Сергиева Посада – экскурсии в Сергиевом Посаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Краеведческий музей Сергиева Посада» в Сергиевом Посаде, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой Лавре
Пешая
3 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Сергиеву Посаду и Лавре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические и духовные сокровища в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
10 500 ₽ за экскурсию
Сергиев Посад сквозь время и пространство
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Сергиев Посад сквозь время и пространство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Сергиева Посада, узнайте о его развитии и изменениях. Посетите ключевые достопримечательности и насладитесь уникальной атмосферой города
Начало: Начало экскурсии у ж/д станции Сергиев Посад
Сегодня в 17:00
25 апр в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Обзорная прогулка по историческому центру
Пешая
2 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Исторические достопримечательности Сергиева Посада
Погрузитесь в историю Сергиева Посада, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Краеведческий музей Сергиева Посада»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой Лавре
  2. Сергиев Посад сквозь время и пространство
  3. Обзорная прогулка по историческому центру
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Троицкий собор
  3. Успенский Собор
  4. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  5. Черниговский скит
  6. Памятник Петру и Февронии
  7. Старый город
  8. Гремячий ключ
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в апреле 2025
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