Показать всёКраеведческий музей Сергиева ПосадаСергиев ПосадСвято-Троицкая Сергиева ЛавраТроице-Сергиева лавра
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Сергиеву Посаду и Лавре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические и духовные сокровища в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
10 500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Сергиев Посад сквозь время и пространство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Сергиева Посада, узнайте о его развитии и изменениях. Посетите ключевые достопримечательности и насладитесь уникальной атмосферой города
Начало: Начало экскурсии у ж/д станции Сергиев Посад
Сегодня в 17:00
25 апр в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Исторические достопримечательности Сергиева Посада
Погрузитесь в историю Сергиева Посада, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда27 марта 2025Спасибо за проведенную экскурсию. В целом все понравилось.
- HHi+7926224 марта 2025Хотелось интересной и непринужденной прогулки по городу. Так все и вышло. Наталья обаятельная и легкая в общении, а самое главное любящая свой город. Тот случай, когда ненавязчиво и доступно для всех возрастов вам расскажут историю города и не только.
- ООльга21 марта 2025Спасибо! Вся компания в восторге! Было интересно! Микрофон супер!
- ДДаяна18 марта 2025Очень приятная ламповая экскурсия как по городу так и внутри лавры, объяснения истории города и местных традиций ❤️
- ООльга16 марта 2025Марина Валерьевна интересно рассказывает о городе, спасибо ей большое за труд!
- ЛЛариса5 января 2025Очень интересная,познавательная экскурсия. Узнали много новых исторических фактов, посетили несколько монастырей! Очень поразила и восхитительна архитектура храмов, их великолепие и величие!
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Краеведческий музей Сергиева Посада»
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