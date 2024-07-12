Этот фото тур по Сергиеву Посаду предлагает возможность увидеть город с самых лучших обзорных точек.
Маршрут начинается с центральной площади, где можно сделать первые снимки с видом на исторические здания и
Маршрут начинается с центральной площади, где можно сделать первые снимки с видом на исторические здания и
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные фото с лучших обзорных точек
- 🏰 Посещение знаковых исторических объектов
- 🚴 Возможность выбрать способ передвижения
- 🌆 Живописные уголки города
- 📚 Узнаете интересные факты и истории
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00
Что можно увидеть
- Троице-Сергиева Лавра
- Крепостные стены
- Старинные храмы
- Колокольни
- Панорамные площадки
Описание фото-прогулки
Дорогие друзья! Этот тур предлагает вам возможность увидеть город с самых лучших обзорных точек, откуда открываются замечательные виды на главные достопримечательности и исторические объекты. Наш маршрут• Начальная точка. Мы начнем наш тур с центральной площади, где вы сможете сделать первые снимки с видом на исторические здания и памятники.
- Обзорные площадки. Мы пройдем по нескольким панорамным площадкам, откуда открываются захватывающие виды на Троице-Сергиеву Лавру, монастыри и старинные улицы города.
- Живописные уголки. Вы увидите красивые уголки города, спрятанные от туристических маршрутов, где можно сделать уникальные фотографии.
Исторические объекты. Наш маршрут включает посещение знаковых исторических объектов, таких как крепостные стены, старинные храмы и колокольни, каждый из которых обладает своим неповторимым шармом. Важная информация:.
Исторические объекты. Наш маршрут включает посещение знаковых исторических объектов, таких как крепостные стены, старинные храмы и колокольни, каждый из которых обладает своим неповторимым шармом. Важная информация:.
Экскурсия проходит пешком, но, возможно также на самокатах, велосипедах.
Каждый день, в 17.00, воскресенье 12.00, 14.00, 16.00, по желанию
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сергиев Посад
- Блинная горка
- Келарский пруд
- Троице - Сергиева Лавра
- Исторический центр, старые улочки
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Красногорская площадь, памятник Сергию Рад
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, в 17.00, воскресенье 12.00, 14.00, 16.00, по желанию
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит пешком
- Но
- Возможно также на самокатах
- Велосипедах
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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