Дорогие друзья! Этот тур предлагает вам возможность увидеть город с самых лучших обзорных точек, откуда открываются замечательные виды на главные достопримечательности и исторические объекты. Наш маршрут• Начальная точка. Мы начнем наш тур с центральной площади, где вы сможете сделать первые снимки с видом на исторические здания и памятники.

Обзорные площадки. Мы пройдем по нескольким панорамным площадкам, откуда открываются захватывающие виды на Троице-Сергиеву Лавру, монастыри и старинные улицы города.

Живописные уголки. Вы увидите красивые уголки города, спрятанные от туристических маршрутов, где можно сделать уникальные фотографии.

Исторические объекты. Наш маршрут включает посещение знаковых исторических объектов, таких как крепостные стены, старинные храмы и колокольни, каждый из которых обладает своим неповторимым шармом. Важная информация:.

Исторические объекты. Наш маршрут включает посещение знаковых исторических объектов, таких как крепостные стены, старинные храмы и колокольни, каждый из которых обладает своим неповторимым шармом. Важная информация:.

Экскурсия проходит пешком, но, возможно также на самокатах, велосипедах.