Билеты для подъема на колокольню входят в стоимость. Обед в кафе «Сергиевская Кухмистерская», мастер-класс по росписи матрешки - 500р/чел. и спуск в пещеры Черниговского монастыря - 1000р. /за группу оплачиваются отдельно.
Надевайте удобную одежду и обувь, будем много ходить.
Цены на экскурсию
Для группы 1-5 человек
Для группы 5-10 человек
Стандартное предложение
9 000 ₽
11 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Билеты для подъема на колокольню
Трансфер
Что не входит
Обед в кафе «Сергиевская Кухмистерская»
Мастер-класс по росписи матрешки - 500р/чел.
Спуск в пещеры Черниговского монастыря - 1000р. /за группу
Трансфер до места встречи
Место начала и завершения
Проспект Красной Армии,131
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.