Весь Сергиев Посад за один день! Мы с Вами посетим все основные достопримечательности города.



Поднимемся на самую высокую колокольню, узнаем историю главного монастыря на Руси, пообедаем в кафе с кухней XIX в., распишем деревянную матрешку, прогуляемся по старому посаду, спустимся в монастырские подземелья и увидим уникальный алтарь в форме горы с живыми растениями.