Весь Сергиев Посад за один день! Мы с Вами посетим все основные достопримечательности города

Весь Сергиев Посад за один день! Мы с Вами посетим все основные достопримечательности города.

Поднимемся на самую высокую колокольню, узнаем историю главного монастыря на Руси, пообедаем в кафе с кухней XIX в., распишем деревянную матрешку, прогуляемся по старому посаду, спустимся в монастырские подземелья и увидим уникальный алтарь в форме горы с живыми растениями.
Один день в городе Сергия
Один день в городе Сергия
Один день в городе Сергия
Один день в городе Сергия
Один день в городе Сергия
Один день в городе Сергия

Важно знать:

  • Билеты для подъема на колокольню входят в стоимость. Обед в кафе «Сергиевская Кухмистерская», мастер-класс по росписи матрешки - 500р/чел. и спуск в пещеры Черниговского монастыря - 1000р. /за группу оплачиваются отдельно.
  • Надевайте удобную одежду и обувь, будем много ходить.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человекДля группы 5-10 человек
Стандартное предложение
9 000 ₽
11 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Билеты для подъема на колокольню
  • Трансфер
Что не входит
  • Обед в кафе «Сергиевская Кухмистерская»
  • Мастер-класс по росписи матрешки - 500р/чел.
  • Спуск в пещеры Черниговского монастыря - 1000р. /за группу
  • Трансфер до места встречи
Место начала и завершения
Проспект Красной Армии,131
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Сергей Ш.
Сергей Ш.
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