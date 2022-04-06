К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов

Раскрыть тайны Черниговского Гефсиманского скита и Спасо-Вифанской обители на авторской экскурсии

5
1 отзыв
Индивидуальная
Всем известна Троицкая Лавра, многие знают и центр Сергиева Посада.

До восточных же окраин добираются далеко не все путешественники.

А ведь здесь целое созвездие святых мест! Вы посетите вырытые монахами подземные кельи Гефсиманского скита, осмотрите Преображенский храм-пещеру, отыщете руины семинарии и узнаете о митрополите Платоне.
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
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Что вас ожидает

Черниговский Гефсиманский скит

В 3,5 километрах от Лавры находится Черниговский Гефсиманский скит. Я расскажу, как в середине XIX века его основали местные монахи, уйдя в лес для особо суровых аскетических подвигов. В дальнейшем некоторые из них вырыли подземные кельи: в эти пещеры до семи метров глубиной мы сможем попасть. Покажу я и другие достопримечательности скита: роскошный собор и колокольню размером чуть меньше лаврской, святой источник и кладбище, где похоронены русские философы.

Спасо-Вифанская обитель

Мы посетим Спасо-Вифанскую обитель на юго-восточном краю Посада. Это бывшая резиденция прославленного митрополита Платона — богослова, историка и наставника императора Павла. Архитектура Преображенского храма в Вифании вас по-настоящему удивит: внутри он исполнен как пещера с живыми растениями. Кроме того, вы увидите расположенные неподалеку мрачноватые и живописные руины семинарии, огромный собор Святого Духа и самый крупный пруд в городе.

Другие интересные места

По дороге вы оцените позднесоветскую архитектуру бывшего элитного района города и живописные сады, где гуляли русские императрицы. А также деревню Глинково, где, по легенде, закопаны монастырские клады, а настоятелем храма был герой войны.

Организационные детали

  • Билет в пещеры скита не включен в стоимость — 1000 руб. за группу
  • Экскурсию можно провести пешком или на вашем автомобиле

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
Е
6 апр 2022
Спасибо за интересную экскурсию. Дорога в одном месте по маршруту не приспособлена для пешеходов. Может быть можно обойтись этот кусочек парком.

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