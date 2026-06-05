К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
Раскрыть тайны Черниговского Гефсиманского скита и Спасо-Вифанской обители на авторской экскурсии
Всем известна Троицкая Лавра, многие знают и центр Сергиева Посада. До восточных же окраин добираются далеко не все путешественники.
А ведь здесь целое созвездие святых мест! Вы посетите вырытые монахами подземные кельи Гефсиманского скита, осмотрите Преображенский храм-пещеру, отыщете руины семинарии и узнаете о митрополите Платоне.
В 3,5 километрах от Лавры находится Черниговский Гефсиманский скит. Я расскажу, как в середине 19 века его основали местные монахи, уйдя в лес для особо суровых аскетических подвигов. В дальнейшем некоторые из них вырыли подземные кельи: в эти пещеры до семи метров глубиной мы сможем попасть. Покажу я и другие достопримечательности скита: роскошный собор и колокольню размером чуть меньше лаврской, святой источник и кладбище, где похоронены русские философы.
Спасо-Вифанская обитель
Мы посетим Спасо-Вифанскую обитель на юго-восточном краю Посада. Это бывшая резиденция прославленного митрополита Платона — богослова, историка и наставника императора Павла. Архитектура Преображенского храма в Вифании вас по-настоящему удивит: внутри он исполнен как пещера с живыми растениями. Кроме того, вы увидите расположенные неподалеку мрачноватые и живописные руины семинарии, огромный собор Святого Духа и самый крупный пруд в городе.
Другие интересные места
По дороге вы оцените позднесоветскую архитектуру бывшего элитного района города и живописные сады, где гуляли русские императрицы. А также деревню Глинково, где, по легенде, закопаны монастырские клады, а настоятелем храма был герой войны.
Организационные детали
Билет в пещеры скита (по желанию) — 2500 руб. за группу или меньше, если пойдёт несколько групп. Можно присоединиться к другой группе 10+ человек, тогда цена — 250 руб. /чел.
Маршрут можно дополнить деревней Глинково и более обширной прогулкой по парку Скитские пруды за 4000 руб. (+2,5 часа)
Экскурсию можно провести пешком или на вашем автомобиле
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5031 туриста
Я аттестованный гид в Московской и Владимирской областям, провожу экскурсии в Сергиевом Посаде, его окрестностях и Александрове.
Начинал с преподавания истории в колледже игрушки и православном интернате. Интерес к церковной жизни, читать дальшеуменьшить
народной культуре и истории со временем привёл меня к профессии экскурсовода — сначала в Троице-Сергиеву лавру, а затем и к другим местам, каждое из которых хранит свои святыни, историю и тайны.
Буду рад познакомить с ними и воцерковлённых паломников, и любителей культурного наследия России, и тех, кто хочет интересно и с пользой отдохнуть в значимых местах страны.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ю
Юрий
это 2я экскурсия с Романом. очень интересный и знающий факты рассказчик. рекомендую для проведения экскурсий именно его.
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С
Сергей
Интересная экскурсия, не пожалели что выбрали. Роман отличный рассказчик. Глубокие знания материала.
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А
Анна
Интересная экскурсия! Роман интересно рассказывал, спасибо ему. рекомендую
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Алла
Название экскурсии с идеальной точностью отражает ее суть. Ведь Сергиев Посад - это не только Троице-Сергиева Лавра. Хочу выразить свою признательность и восхищение Роману - отличный рассказчик, хорошо знающий и читать дальшеуменьшить
чувствующий материал. Вообще экскурсии на подобную тематику - это всегда определенная доля риска, но Роману удалось найти баланс между светским и религиозным, рассказывая про святые места с должным пиететом, но без фанатизма. Лично я узнала для себя очень много нового, например, Спасо-Вифанский монастырь стал просто открытием. Кстати, даже мой муж-атеист весьма проникся увиденным и услышанным. Это даже не было похоже на экскурсию, скорее на приятную прогулку, в ходе которой в неторопливой манере обсудили массу интересных культурологических, исторических фактов с теологическим подтекстом.
+2
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Marina
Благодарим Романа за интересную и содержательную экскурсию! Благодарим за прикосновение к русским святыням! Знающий, профессиональный экскурсовод. Уезжаем домой с благодарностью в сердце.
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О
Ольга
Замечательная экскурсия с высокопрофессиональным гидом. Роман - глубокий и эрудированный знаток истории Сергиева Посада, его архитектурного и духовного развития, и рассказы о переплетениях судеб жителей надолго останутся в памяти. Два монастыря на окраине города - увлекательное путешествие в историю и современность, оно понравится как паломникам, так и светским туристам.
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