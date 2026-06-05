Всем известна Троицкая Лавра, многие знают и центр Сергиева Посада. До восточных же окраин добираются далеко не все путешественники. А ведь здесь целое созвездие святых мест! Вы посетите вырытые монахами подземные кельи Гефсиманского скита, осмотрите Преображенский храм-пещеру, отыщете руины семинарии и узнаете о митрополите Платоне.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Черниговский Гефсиманский скит

В 3,5 километрах от Лавры находится Черниговский Гефсиманский скит. Я расскажу, как в середине 19 века его основали местные монахи, уйдя в лес для особо суровых аскетических подвигов. В дальнейшем некоторые из них вырыли подземные кельи: в эти пещеры до семи метров глубиной мы сможем попасть. Покажу я и другие достопримечательности скита: роскошный собор и колокольню размером чуть меньше лаврской, святой источник и кладбище, где похоронены русские философы.

Спасо-Вифанская обитель

Мы посетим Спасо-Вифанскую обитель на юго-восточном краю Посада. Это бывшая резиденция прославленного митрополита Платона — богослова, историка и наставника императора Павла. Архитектура Преображенского храма в Вифании вас по-настоящему удивит: внутри он исполнен как пещера с живыми растениями. Кроме того, вы увидите расположенные неподалеку мрачноватые и живописные руины семинарии, огромный собор Святого Духа и самый крупный пруд в городе.

Другие интересные места

По дороге вы оцените позднесоветскую архитектуру бывшего элитного района города и живописные сады, где гуляли русские императрицы. А также деревню Глинково, где, по легенде, закопаны монастырские клады, а настоятелем храма был герой войны.

Организационные детали