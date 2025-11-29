В Сергиев-Посад на протяжении сотен лет стекались паломники со всех уголков земли русской, чтобы посетить Свято-Троицкую Лавру — святое место, основанное преподобным Сергием Радонежским. Мы побываем в нескольких храмах, я расскажу вам об этой обители, а ещё — о городе и его прошлом.
Блинная гора — отсюда открывается очень красивый вид на монастырь.
Келарские пруды — любимое место отдыха горожан.
Конюшенный двор — одно из старейших зданий города.
Свято-Троицкая Лавра — зайдём в Троицкий, Трапезный и Успенский храмы и Царские чертоги.
Истории — о ключевых событиях в жизни Сергиева Посада, крепостных стенах, лавре и многом другом.
Экскурсия для взрослых, но можно адаптировать информацию для путешественников с детьми.
Место начала и завершения?
На Красногорской площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Сергиевом Посаде
Провела экскурсии для 152 туристов
Я аккредитованный гид Москвы и Московской области. Умею адаптировать экскурсии под ваши интересы. Работаю как с индивидуальными путешественниками, так и с группами.
