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Обзорная экскурсия и посещение Церковно-Археологического кабинета

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Сергиева Посада
Обзорная экскурсия и посещение Церковно-Археологического кабинета
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия и посещение Церковно-Археологического кабинета
Обзорная экскурсия и посещение Церковно-Археологического кабинета

Что вы увидите

  • Смотровая площадка на Блинной горе
  • Пятницкая башня
  • Келарский пруд
  • Ильинский храм
  • Пафнутьевский сад
  • Семинарский корпус
  • музейный комплекс «Конный двор»
  • Уточья башня
  • старая гостиница
  • новая гостиница
  • новые лаврские торговые ряды
  • Красногорская часовня
  • памятник Преподобному Сергию Радонежскому
  • Троицкий собор
  • Успенский собор
  • корпуса Московской Духовной Академии и Семинарии
  • Трапезная палата
  • Церковно-археологический кабинет.
Сначала вы узнаете об истории 📖 Сергиева Посада и полюбуетесь его красотами во время обзорной экскурсии 🧭. Посмотрите территорию Троице-Сергиевой Лавры, ее замечательные храмы. Ну а кульминацией этой экскурсии станет посещение Церковно-археологического кабинета Московской Духовной Академии.
Церковно-археологический кабинет Московской Духовной Академии - настоящая сокровищница, и в прямом, и в переносном смысле. Здесь собраны иконы, книги, ценности, которые приносились в дар Троице-Сергиевой Лавре и Московской Духовной Академии. Уникальная коллекция предметов русского религиозного искусства, церковных наград, богослужебной утвари и облачений. Здесь же можно посетить сохранившийся кабинет Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия I. Это поистине уникальное место вы сможете посетить, заказав эту экскурсию ⛳. Так же вас ожидает обзорная прогулка 👣 с осмотром достопримечательностей 🏛️ города, а так же осмотр основных архитектурных жемчужин Троице-Сергиевой Лавры.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в Церковно-археологический кабинет
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия и посещение Церковно-Археологического кабинета
Обзорная экскурсия и посещение Церковно-Археологического кабинета

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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