Сначала вы узнаете об истории 📖 Сергиева Посада и полюбуетесь его красотами во время обзорной экскурсии 🧭. Посмотрите территорию Троице-Сергиевой Лавры, ее замечательные храмы. Ну а кульминацией этой экскурсии станет посещение Церковно-археологического кабинета Московской Духовной Академии.

Церковно-археологический кабинет Московской Духовной Академии - настоящая сокровищница, и в прямом, и в переносном смысле. Здесь собраны иконы, книги, ценности, которые приносились в дар Троице-Сергиевой Лавре и Московской Духовной Академии. Уникальная коллекция предметов русского религиозного искусства, церковных наград, богослужебной утвари и облачений. Здесь же можно посетить сохранившийся кабинет Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия I. Это поистине уникальное место вы сможете посетить, заказав эту экскурсию ⛳. Так же вас ожидает обзорная прогулка 👣 с осмотром достопримечательностей 🏛️ города, а так же осмотр основных архитектурных жемчужин Троице-Сергиевой Лавры.