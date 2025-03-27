Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Сергиеву Посаду и Лавре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические и духовные сокровища в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
10 500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Исторические достопримечательности Сергиева Посада
Погрузитесь в историю Сергиева Посада, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Один день в Лавре: индивидуальная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре
Погрузитесь в историю Троице-Сергиевой Лавры, узнайте о жизни святых и архитектурных шедеврах. Посетите все храмы и соборы, включая уникальные сооружения
Начало: Красногорская площадь, памятник Сергию Рад
Расписание: Каждый день, в любое время
19 апр в 09:00
21 апр в 09:00
13 500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда27 марта 2025Спасибо за проведенную экскурсию. В целом все понравилось.
- ДДаяна18 марта 2025Очень приятная ламповая экскурсия как по городу так и внутри лавры, объяснения истории города и местных традиций ❤️
- ООльга16 марта 2025Марина Валерьевна интересно рассказывает о городе, спасибо ей большое за труд!
- ИИлья19 февраля 2025Отличный, внимательный экскурсовод. Заходили в церкви, в которых я ни разу не был. И за 3 часа составили весьма цельное представление о лавре.
- ЛЛариса5 января 2025Очень интересная,познавательная экскурсия. Узнали много новых исторических фактов, посетили несколько монастырей! Очень поразила и восхитительна архитектура храмов, их великолепие и величие!
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Введенский храм»
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Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в апреле 2025
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Введенский храм" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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