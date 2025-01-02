На обзорной экскурсии в Сергиевом Посаде вас ждут потрясающие виды Лавры и старинных улиц на ретро автомобиле «Восток». Прозрачная крыша и автономный обогреватель создадут комфорт даже в дождь или мороз.
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Уникальный ретро автомобиль
- 🏰 Исторические виды Лавры
- ❄️ Комфорт в любую погоду
- 📚 Увлекательные рассказы гидов
- ☕ Чай и глинтвейн в пути
- 🎉 Атмосфера праздника и беззаботности
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Что можно увидеть
- Лавра
- Старый город
Описание экскурсии
Осенне-Зимняя обзорная экскурсия на винтажном авто «Восток»! Какие цели мы ставим:
- Показать уникальность места, через роль в Истории страны.
- Воспитание эстетического через красивые виды.
- Напомнить основные вехи истории страны.
- Создать веселое настроение через шутки и байки.
- Почувствовать прошлое через аутентичность автомобиля и экспонатов.
- Помочь в усвоении материала через вопросы, вовлечь в темы через призы.
- Создать желание приехать снова и пригласить друзей.
Помочь в составлении плана пребывания в городе. Для людей постарше это просто единственная возможность увидеть крутые горки-переулки холмы и набережные. Наше радушие, увлекательный рассказ, интересные экспонаты, квалификация гидов, позволяют всё увидеть, проникнутся атмосферой праздника и беззаботности, обычно туристам у нас интересно, вкусно и весело! Экскурсии мы проводим аутентичном ретроавтомобиле ГАЗ 69, в авто 7 пассажирских мест с подогревом. Прозрачная крыша, огромные окна. автономный обогреватель, позволят не менять планов. Совершать комфортные прогулки по городу не смотря на дождь, мороз, гололёд или если лужи и снега по колено. Это Ваша возможность интересно провести время, в прогулке глубже понять город, его роль в истории. Важная информация:.
Помочь в составлении плана пребывания в городе. Для людей постарше это просто единственная возможность увидеть крутые горки-переулки холмы и набережные. Наше радушие, увлекательный рассказ, интересные экспонаты, квалификация гидов, позволяют всё увидеть, проникнутся атмосферой праздника и беззаботности, обычно туристам у нас интересно, вкусно и весело! Экскурсии мы проводим аутентичном ретроавтомобиле ГАЗ 69, в авто 7 пассажирских мест с подогревом. Прозрачная крыша, огромные окна. автономный обогреватель, позволят не менять планов. Совершать комфортные прогулки по городу не смотря на дождь, мороз, гололёд или если лужи и снега по колено. Это Ваша возможность интересно провести время, в прогулке глубже понять город, его роль в истории. Важная информация:.
• Помочь в составлении плана пребывания в городе. Для людей постарше это просто единственная возможность увидеть крутые горки-переулки холмы и набережные. Наше радушие, увлекательный рассказ, интересные экспонаты, квалификация гидов, позволяют всё увидеть, проникнутся атмосферой праздника и беззаботности, обычно туристам у нас интересно, вкусно и весело! Экскурсии мы проводим аутентичном ретроавтомобиле ГАЗ 69, в авто 7 пассажирских мест с подогревом. Прозрачная крыша, огромные окна. автономный обогреватель, позволят не менять планов. Совершать комфортные прогулки по городу не смотря на дождь, мороз, гололёд или если лужи и снега по колено. Это Ваша возможность интересно провести время, в прогулке глубже понять город, его роль в истории. Важная информация:
- Можем забрать Вас от гостиницы или ж/д вокзала, и оттуда начать экскурсию — 400 руб.
- Отвезти Вас обратно — 400 рублей. Это не всегда возможно! График экскурсий плотный, обычно в будни.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эстетика архитектурного ансамбля Лавры
- Улочки и переулки старого города. (Кукуевка, Конюшенная Горка и Стрелецкая и Пушкарская слободы)
- Реки Кончура, Вондюга, Копнинка и их набережные
- Пруды Келарский, Банный и Белый и источник Саввы Сторожевского
- Штатная слобода, дом городского главы, доходные посадские дома, дом Хрустачева
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Продление экскурсии
- Трансфер в одну сторону (из гостиницы/ в гостиницу) - 400 р.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица 1 Ударной армии д1, Сергиев Посад
Завершение: Улица 1 Ударной Армии д1, или музей «жили были»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
2 янв 2025
Спасибо Евгению и Татьяне за то, что они, 1 января, в этот традиционный выходной день после встречи Нового года, провели нам экскурсию по Сергиеву Посаду. Экскурсия была познавательная и интересная, узнали много интересных фактов.
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