Осенне-Зимняя обзорная экскурсия на винтажном авто «Восток»! Какие цели мы ставим:

Показать уникальность места, через роль в Истории страны.

Воспитание эстетического через красивые виды.

Напомнить основные вехи истории страны.

Создать веселое настроение через шутки и байки.

Почувствовать прошлое через аутентичность автомобиля и экспонатов.

Помочь в усвоении материала через вопросы, вовлечь в темы через призы.

Создать желание приехать снова и пригласить друзей.

Помочь в составлении плана пребывания в городе. Для людей постарше это просто единственная возможность увидеть крутые горки-переулки холмы и набережные. Наше радушие, увлекательный рассказ, интересные экспонаты, квалификация гидов, позволяют всё увидеть, проникнутся атмосферой праздника и беззаботности, обычно туристам у нас интересно, вкусно и весело! Экскурсии мы проводим аутентичном ретроавтомобиле ГАЗ 69, в авто 7 пассажирских мест с подогревом. Прозрачная крыша, огромные окна. автономный обогреватель, позволят не менять планов. Совершать комфортные прогулки по городу не смотря на дождь, мороз, гололёд или если лужи и снега по колено. Это Ваша возможность интересно провести время, в прогулке глубже понять город, его роль в истории. Важная информация:.

Помочь в составлении плана пребывания в городе. Для людей постарше это просто единственная возможность увидеть крутые горки-переулки холмы и набережные. Наше радушие, увлекательный рассказ, интересные экспонаты, квалификация гидов, позволяют всё увидеть, проникнутся атмосферой праздника и беззаботности, обычно туристам у нас интересно, вкусно и весело! Экскурсии мы проводим аутентичном ретроавтомобиле ГАЗ 69, в авто 7 пассажирских мест с подогревом. Прозрачная крыша, огромные окна. автономный обогреватель, позволят не менять планов. Совершать комфортные прогулки по городу не смотря на дождь, мороз, гололёд или если лужи и снега по колено. Это Ваша возможность интересно провести время, в прогулке глубже понять город, его роль в истории. Важная информация:.

• Помочь в составлении плана пребывания в городе. Для людей постарше это просто единственная возможность увидеть крутые горки-переулки холмы и набережные. Наше радушие, увлекательный рассказ, интересные экспонаты, квалификация гидов, позволяют всё увидеть, проникнутся атмосферой праздника и беззаботности, обычно туристам у нас интересно, вкусно и весело! Экскурсии мы проводим аутентичном ретроавтомобиле ГАЗ 69, в авто 7 пассажирских мест с подогревом. Прозрачная крыша, огромные окна. автономный обогреватель, позволят не менять планов. Совершать комфортные прогулки по городу не смотря на дождь, мороз, гололёд или если лужи и снега по колено. Это Ваша возможность интересно провести время, в прогулке глубже понять город, его роль в истории. Важная информация: