Обзорная экскурсия на винтажном авто «Восток»

Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада на винтажном автомобиле «Восток». Уникальные виды и уют в любую погоду ждут вас
На обзорной экскурсии в Сергиевом Посаде вас ждут потрясающие виды Лавры и старинных улиц на ретро автомобиле «Восток». Прозрачная крыша и автономный обогреватель создадут комфорт даже в дождь или мороз.
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Гиды расскажут увлекательные истории, а чай и глинтвейн согреют в пути. Это уникальная возможность проникнуться атмосферой города и его историей. Экскурсия идеально подходит для людей постарше, желающих увидеть холмы и набережные

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Уникальный ретро автомобиль
  • 🏰 Исторические виды Лавры
  • ❄️ Комфорт в любую погоду
  • 📚 Увлекательные рассказы гидов
  • ☕ Чай и глинтвейн в пути
  • 🎉 Атмосфера праздника и беззаботности
Обзорная экскурсия на винтажном авто «Восток»
Обзорная экскурсия на винтажном авто «Восток»
Обзорная экскурсия на винтажном авто «Восток»
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Что можно увидеть

  • Лавра
  • Старый город

Описание экскурсии

Осенне-Зимняя обзорная экскурсия на винтажном авто «Восток»! Какие цели мы ставим:

  • Показать уникальность места, через роль в Истории страны.
  • Воспитание эстетического через красивые виды.
  • Напомнить основные вехи истории страны.
  • Создать веселое настроение через шутки и байки.
  • Почувствовать прошлое через аутентичность автомобиля и экспонатов.
  • Помочь в усвоении материала через вопросы, вовлечь в темы через призы.
  • Создать желание приехать снова и пригласить друзей.
Помочь в составлении плана пребывания в городе. Для людей постарше это просто единственная возможность увидеть крутые горки-переулки холмы и набережные. Наше радушие, увлекательный рассказ, интересные экспонаты, квалификация гидов, позволяют всё увидеть, проникнутся атмосферой праздника и беззаботности, обычно туристам у нас интересно, вкусно и весело! Экскурсии мы проводим аутентичном ретроавтомобиле ГАЗ 69, в авто 7 пассажирских мест с подогревом. Прозрачная крыша, огромные окна. автономный обогреватель, позволят не менять планов. Совершать комфортные прогулки по городу не смотря на дождь, мороз, гололёд или если лужи и снега по колено. Это Ваша возможность интересно провести время, в прогулке глубже понять город, его роль в истории. Важная информация:.
Помочь в составлении плана пребывания в городе. Для людей постарше это просто единственная возможность увидеть крутые горки-переулки холмы и набережные. Наше радушие, увлекательный рассказ, интересные экспонаты, квалификация гидов, позволяют всё увидеть, проникнутся атмосферой праздника и беззаботности, обычно туристам у нас интересно, вкусно и весело! Экскурсии мы проводим аутентичном ретроавтомобиле ГАЗ 69, в авто 7 пассажирских мест с подогревом. Прозрачная крыша, огромные окна. автономный обогреватель, позволят не менять планов. Совершать комфортные прогулки по городу не смотря на дождь, мороз, гололёд или если лужи и снега по колено. Это Ваша возможность интересно провести время, в прогулке глубже понять город, его роль в истории. Важная информация:.
• Помочь в составлении плана пребывания в городе. Для людей постарше это просто единственная возможность увидеть крутые горки-переулки холмы и набережные. Наше радушие, увлекательный рассказ, интересные экспонаты, квалификация гидов, позволяют всё увидеть, проникнутся атмосферой праздника и беззаботности, обычно туристам у нас интересно, вкусно и весело! Экскурсии мы проводим аутентичном ретроавтомобиле ГАЗ 69, в авто 7 пассажирских мест с подогревом. Прозрачная крыша, огромные окна. автономный обогреватель, позволят не менять планов. Совершать комфортные прогулки по городу не смотря на дождь, мороз, гололёд или если лужи и снега по колено. Это Ваша возможность интересно провести время, в прогулке глубже понять город, его роль в истории. Важная информация:
  • Можем забрать Вас от гостиницы или ж/д вокзала, и оттуда начать экскурсию — 400 руб.
  • Отвезти Вас обратно — 400 рублей. Это не всегда возможно! График экскурсий плотный, обычно в будни.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Эстетика архитектурного ансамбля Лавры
  • Улочки и переулки старого города. (Кукуевка, Конюшенная Горка и Стрелецкая и Пушкарская слободы)
  • Реки Кончура, Вондюга, Копнинка и их набережные
  • Пруды Келарский, Банный и Белый и источник Саввы Сторожевского
  • Штатная слобода, дом городского главы, доходные посадские дома, дом Хрустачева
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Продление экскурсии
  • Трансфер в одну сторону (из гостиницы/ в гостиницу) - 400 р.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица 1 Ударной армии д1, Сергиев Посад
Завершение: Улица 1 Ударной Армии д1, или музей «жили были»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
1
Н
2 янв 2025
Спасибо Евгению и Татьяне за то, что они, 1 января, в этот традиционный выходной день после встречи Нового года, провели нам экскурсию по Сергиеву Посаду. Экскурсия была познавательная и интересная, узнали много интересных фактов.

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