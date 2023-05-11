читать дальше уменьшить

рекламирует услугу, менагер гнездит её в расписание со своими интересами,а исполнитель расхлёбывает обещалки посредников.

Конкретно по данной экскурсии. Со слов менагера на часовой экскурсии мы увидим то же самое, что и на двухчасовой,только не будет остановок на чай и меньше пустого бла-бла. Обещание о перезвоне гида заранее -фейк. Не перезвонил и пока мы не позвонили менагеру, уточнений не получили. Менагер очень активно агитировал за часовую эскурсию вместо двухчасовой, пытался перенести нам время и соединить с другими людьми. Полагаю, что причиной этого является неисправность системы охлаждения автомобиля. Он закипал с нами не раз. Было более, чем необходимо остановок. Ссылок во время часовой экскурсии на эту технеисправность было почти столько же,сколько остановок. Заезжали даже на место прошлых протечек охлаждайки -видимо это тоже часть экскурсии,т. к. именно так и комментировалось.. Остановка у источника воды нас не воодушевило, но расстроило водителя, т. к. не давало остыть неисправному авто.

В целом гид знающий, но когда он больше озабочен проблемами авто, а не экскурсией,это чуствуется. Кроме того-это индивидуальная экскурсия и заехать за такие деньги за нами в 3 минутах езды от места встречи не проблема.