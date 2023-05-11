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Обзорная экскурсия Сергиев Посад на РетроАвто 1 час

Узнайте больше о Сергиевом Посаде на индивидуальной экскурсии на ретроавтомобиле
Короткое знакомство с Сергиевым Посадом на ретроавтомобиле.

Вы увидите главные достопримечательности, узнаете об истории города и получите рекомендации, куда сходить после экскурсии.
4
4 отзыва
Обзорная экскурсия Сергиев Посад на РетроАвто 1 час
Обзорная экскурсия Сергиев Посад на РетроАвто 1 час
Обзорная экскурсия Сергиев Посад на РетроАвто 1 час

Описание экскурсии

Вокруг Лавры и по переулкам старого города У Вас есть возможность увидеть и понять город, его роль в истории страны. Почувствовать ландшафт, узнать насколько он хорош, живописен и интересен. В комфорте прокатиться по городу и составить мнение о нем узнать: где можно поесть с видом на монастырь, в чём поучаствовать, куда сходить, рестораны, музеи мастер классы. Это ваша возможность близко познакомиться с городом, почувствовать обаяние его крутых улочек и заветных уголков. подходит для туристов старшего поколения, для иех кто не любит ходить пешком по жаре и шуму. Пешком на знакомство с городом уйдёт целый день, да и неудобно, так как с тротуарами у нас не везде хорошо, а осенью и зимой ходить по дождю или снегу совсем не комильфо. С нами комфортно и интересно! Организационные детали.
  • Подходит для туристов 70+ об этом нужно сказать заранее, мы подготовимся.
  • Берите удобную обувь и готовьте вопросы, их можно задать и заранее.
  • Можем забрать Вас от гостиницы или ж/д вокзала, и оттуда начать экскурсию - 400р.
  • Не берите большие сумки и рюкзаки в авто мало места, мы выходим погулять, а авто не запирается!
  • Отвезти Вас обратно так же 400р. Это не всегда возможно - график экскурсий плотный, обычно в будни это получается. Пишите согласуем. Важная информация: Мы проедем по крутым переулкам старого города, по набережным наших речек Вондиги, Кончуры и Копнинки прокатимся вокруг Лавры, мимо древних церквей и старинных домов, заедем на Конюшенную горку, в Троицкую, Стрелецкую и Пушкарскую слободы, чинно покатим по дороге к храму. Вы узнаете, откуда начался город, чем он знаменит и славен, какую роль сыграл в истории и судьбе страны, что в нём есть кроме Лавры. Количество человек на экскурсии — минимум 3, если Вас меньше, то: Минимальная цена 6000 рублей. если вас больше, то доплата 1500 рублей с человека. Наше агентство Исторических путешествий "Винтажные туры" предлагает несколько тематические экскурсии см. на сайте, например эту:"Сергиев Посад Игрушечная столица России" 35 мин. Цена от 3500. Если взять эту экскурсию как дополнительную к основной, то доплата составит 800р за человека. Удобно дополнить этой экскурсией обе обзорных наших "Запад" или "Восток".

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Переулки старого города
  • Набережные речек Вондиги, Кончуры и Копнинки
  • Лавру, Банный и Келарский пруды
  • Древние церкви и старинные дома
  • Конюшенную горка
  • Троицкую Пушкарскую и Стрелецкую слободы
  • Дорогу к храму
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Глинтвейн (1100 руб. нужно заказать заранее).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Первой ударной Армии, д. 1 или подальше д9
Завершение: Улица Первой ударной Армии, д. 1 или Музей Жили Были
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Мы проедем по крутым переулкам старого города, по набережным наших речек Вондиги, Кончуры и Копнинки прокатимся вокруг Лавры, мимо древних церквей и старинных домов, заедем на Конюшенную горку, в Троицкую, Стрелецкую и Пушкарскую слободы, чинно покатим по дороге к храму. Вы узнаете, откуда начался город, чем он знаменит и славен, какую роль сыграл в истории и судьбе страны, что в нём есть кроме Лавры. Количество человек на экскурсии - минимум 3, если Вас меньше, то:
  • Минимальная цена 6000 рублей. если вас больше, то доплата 1500 рублей с человека. Наше агентство Исторических путешествий «Винтажные туры» предлагает несколько тематические экскурсии см. на сайте, например эту:
  • «Сергиев Посад Игрушечная столица России» 35 мин. Цена от 3500. Если взять эту экскурсию как дополнительную к основной, то доплата составит 800р за человека
  • Удобно дополнить этой экскурсией обе обзорных наших "Запад" или "Восток"
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Заинтересованный, знающий свое дело человек! Даже внешний вид гида поднимает настроение!
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Н
Заинтересованный, знающий свое дело человек! Даже внешний вид гида поднимает настроение!
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С
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С
В очередной раз убеждаюсь, что посредники ухудшают сервис. В данном и других случаях Спутник является первым посредником,вторым - менджер организатор. И только через них мы попадаем к-конкретному человеку-исполнителю (гиду, аодителю,заведению,экскурсоводу)."Спутник"
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рекламирует услугу, менагер гнездит её в расписание со своими интересами,а исполнитель расхлёбывает обещалки посредников.
Конкретно по данной экскурсии. Со слов менагера на часовой экскурсии мы увидим то же самое, что и на двухчасовой,только не будет остановок на чай и меньше пустого бла-бла. Обещание о перезвоне гида заранее -фейк. Не перезвонил и пока мы не позвонили менагеру, уточнений не получили. Менагер очень активно агитировал за часовую эскурсию вместо двухчасовой, пытался перенести нам время и соединить с другими людьми. Полагаю, что причиной этого является неисправность системы охлаждения автомобиля. Он закипал с нами не раз. Было более, чем необходимо остановок. Ссылок во время часовой экскурсии на эту технеисправность было почти столько же,сколько остановок. Заезжали даже на место прошлых протечек охлаждайки -видимо это тоже часть экскурсии,т. к. именно так и комментировалось.. Остановка у источника воды нас не воодушевило, но расстроило водителя, т. к. не давало остыть неисправному авто.
В целом гид знающий, но когда он больше озабочен проблемами авто, а не экскурсией,это чуствуется. Кроме того-это индивидуальная экскурсия и заехать за такие деньги за нами в 3 минутах езды от места встречи не проблема.

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