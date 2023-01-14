Вокруг Лавры и по переулкам старого города

В нашем ретро-авто 7 пассажирских мест, прозрачная крыша и огромные окна. У вас есть возможность глубже понять город, его роль в истории. Почувствовать ландшафт, узнать насколько он хорош, живописен и интересен. Как хороша Лавра с разных ракурсов и как она вообще выглядит, вдали от туристических маршрутов.

Мы проедем по крутым переулкам старого города, по набережным наших речек Вондиги, Кончуры и Копнинки прокатимся вокруг Лавры, мимо древних церквей и старинных домов, по главной улице города, заедем на Блиную и Конюшенную горку, Троицкую слободу, чинно покатим по дороге к храму. Вы узнаете, откуда начался город, чем он знаменит и славен, какую роль сыграл в истории и судьбе страны, что в нём есть кроме Лавры, чем интересны окрестности, где лучше поесть, где отдохнуть, в чём поучаствовать. Это ваша возможность близко познакомиться с городом, почувствовать обаяние его крутых улочек и заветных уголков. Пешком на это уйдёт целый день, да и холодно и неудобно ходить по снегу. С нами интересно!

Организационные детали: