Зимняя экскурсия на винтажном авто или вечерняя прогулка по Сергиеву Посаду

Вы можете выбрать два варианта экскурсии

Вы можете выбрать два варианта экскурсии: зимняя версия нашей популярной экскурсии и вечерняя версия, она покороче. Прогулка-экскурсия на ретроавтомобиле.

Не пугайтесь зимы холодной! Наше радушие, прозрачная крыша, мощный вебасто обогреватель, чай и глинтвейн, позволяют всё увидеть, проникнуться атмосферой праздника и беззаботности. Обычно туристам у нас жарко и вкусно!
Зимняя экскурсия на винтажном авто или вечерняя прогулка по Сергиеву Посаду
Зимняя экскурсия на винтажном авто или вечерняя прогулка по Сергиеву Посаду
Зимняя экскурсия на винтажном авто или вечерняя прогулка по Сергиеву Посаду
Зимняя экскурсия на винтажном авто или вечерняя прогулка по Сергиеву Посаду
Зимняя экскурсия на винтажном авто или вечерняя прогулка по Сергиеву Посаду
Зимняя экскурсия на винтажном авто или вечерняя прогулка по Сергиеву Посаду
Зимняя экскурсия на винтажном авто или вечерняя прогулка по Сергиеву Посаду

Что вас ожидает 🤩

  • Переулки старого города
  • Набережные речек Вондиги, Кончуры и Копнинки
  • Лавру
  • Древние церкви и старинные дома
  • Главную улицу города
  • Блинную и Конюшенную горка
  • Троицкую слободу
  • Дорогу к храму
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вокруг Лавры и по переулкам старого города

В нашем ретро-авто 7 пассажирских мест, прозрачная крыша и огромные окна. У вас есть возможность глубже понять город, его роль в истории. Почувствовать ландшафт, узнать насколько он хорош, живописен и интересен. Как хороша Лавра с разных ракурсов и как она вообще выглядит, вдали от туристических маршрутов.
Мы проедем по крутым переулкам старого города, по набережным наших речек Вондиги, Кончуры и Копнинки прокатимся вокруг Лавры, мимо древних церквей и старинных домов, по главной улице города, заедем на Блиную и Конюшенную горку, Троицкую слободу, чинно покатим по дороге к храму. Вы узнаете, откуда начался город, чем он знаменит и славен, какую роль сыграл в истории и судьбе страны, что в нём есть кроме Лавры, чем интересны окрестности, где лучше поесть, где отдохнуть, в чём поучаствовать. Это ваша возможность близко познакомиться с городом, почувствовать обаяние его крутых улочек и заветных уголков. Пешком на это уйдёт целый день, да и холодно и неудобно ходить по снегу. С нами интересно!

Организационные детали:

  • Для гостей Винтажного дома скидка 50%.
  • Количество человек на экскурсии — минимум 3.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Горячий чай
Что не входит
  • Глинтвейн (150 руб., можно заказать заранее)
Место начала и завершения?
Аптекарсий переулок, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Минимум 3 человека
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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