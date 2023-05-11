Короткое знакомство с Сергиевым Посадом на ретроавтомобиле.
Вы увидите главные достопримечательности, узнаете об истории города и получите рекомендации, куда сходить после экскурсии.
Вы увидите главные достопримечательности, узнаете об истории города и получите рекомендации, куда сходить после экскурсии.
Описание экскурсииВокруг Лавры и по переулкам старого города У Вас есть возможность увидеть и понять город, его роль в истории страны. Почувствовать ландшафт, узнать насколько он хорош, живописен и интересен. В комфорте прокатиться по городу и составить мнение о нем узнать: где можно поесть с видом на монастырь, в чём поучаствовать, куда сходить, рестораны, музеи мастер классы. Это ваша возможность близко познакомиться с городом, почувствовать обаяние его крутых улочек и заветных уголков. подходит для туристов старшего поколения, для иех кто не любит ходить пешком по жаре и шуму. Пешком на знакомство с городом уйдёт целый день, да и неудобно, так как с тротуарами у нас не везде хорошо, а осенью и зимой ходить по дождю или снегу совсем не комильфо. С нами комфортно и интересно! Организационные детали.
- Подходит для туристов 70+ об этом нужно сказать заранее, мы подготовимся.
- Берите удобную обувь и готовьте вопросы, их можно задать и заранее.
- Можем забрать Вас от гостиницы или ж/д вокзала, и оттуда начать экскурсию - 400р.
- Не берите большие сумки и рюкзаки в авто мало места, мы выходим погулять, а авто не запирается!
- Отвезти Вас обратно так же 400р. Это не всегда возможно - график экскурсий плотный, обычно в будни это получается. Пишите согласуем. Важная информация: Мы проедем по крутым переулкам старого города, по набережным наших речек Вондиги, Кончуры и Копнинки прокатимся вокруг Лавры, мимо древних церквей и старинных домов, заедем на Конюшенную горку, в Троицкую, Стрелецкую и Пушкарскую слободы, чинно покатим по дороге к храму. Вы узнаете, откуда начался город, чем он знаменит и славен, какую роль сыграл в истории и судьбе страны, что в нём есть кроме Лавры. Количество человек на экскурсии — минимум 3, если Вас меньше, то: Минимальная цена 6000 рублей. если вас больше, то доплата 1500 рублей с человека. Наше агентство Исторических путешествий "Винтажные туры" предлагает несколько тематические экскурсии см. на сайте, например эту:"Сергиев Посад Игрушечная столица России" 35 мин. Цена от 3500. Если взять эту экскурсию как дополнительную к основной, то доплата составит 800р за человека. Удобно дополнить этой экскурсией обе обзорных наших "Запад" или "Восток".
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Переулки старого города
- Набережные речек Вондиги, Кончуры и Копнинки
- Лавру, Банный и Келарский пруды
- Древние церкви и старинные дома
- Конюшенную горка
- Троицкую Пушкарскую и Стрелецкую слободы
- Дорогу к храму
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Глинтвейн (1100 руб. нужно заказать заранее).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Первой ударной Армии, д. 1 или подальше д9
Завершение: Улица Первой ударной Армии, д. 1 или Музей Жили Были
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Мы проедем по крутым переулкам старого города, по набережным наших речек Вондиги, Кончуры и Копнинки прокатимся вокруг Лавры, мимо древних церквей и старинных домов, заедем на Конюшенную горку, в Троицкую, Стрелецкую и Пушкарскую слободы, чинно покатим по дороге к храму. Вы узнаете, откуда начался город, чем он знаменит и славен, какую роль сыграл в истории и судьбе страны, что в нём есть кроме Лавры. Количество человек на экскурсии - минимум 3, если Вас меньше, то:
- Минимальная цена 6000 рублей. если вас больше, то доплата 1500 рублей с человека. Наше агентство Исторических путешествий «Винтажные туры» предлагает несколько тематические экскурсии см. на сайте, например эту:
- «Сергиев Посад Игрушечная столица России» 35 мин. Цена от 3500. Если взять эту экскурсию как дополнительную к основной, то доплата составит 800р за человека
- Удобно дополнить этой экскурсией обе обзорных наших "Запад" или "Восток"
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Заинтересованный, знающий свое дело человек! Даже внешний вид гида поднимает настроение!
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Н
Заинтересованный, знающий свое дело человек! Даже внешний вид гида поднимает настроение!
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С
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С
В очередной раз убеждаюсь, что посредники ухудшают сервис. В данном и других случаях Спутник является первым посредником,вторым - менджер организатор. И только через них мы попадаем к-конкретному человеку-исполнителю (гиду, аодителю,заведению,экскурсоводу)."Спутник"
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