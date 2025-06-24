Индивидуальная
до 7 чел.
Сергиев Посад: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и наслаждаясь великолепными видами
Начало: На площади перед Лаврой возде памятника преподобно...
Завтра в 13:00
30 июн в 09:00
4400 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Сергиев Посад: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и духовные святыни в индивидуальном формате
14 июл в 11:30
15 июл в 11:30
8300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Знакомьтесь, Сергиев Посад: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ж/д станции Сергиев Посад
30 июн в 08:30
1 июл в 12:30
4500 ₽ за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна24 июня 2025Много раз были в Сергиевом Посаде и оказывается ничего не видели) Анна открыла для нас этот город, погрузила в атмосферу
- ААнна22 июня 2025Анна - великолепный рассказчик, получили огромное удовольствие от экскурсии, прогуливаясь по Сергиеву Посаду, узнали много нового из истории города и нашей страны!
- ТТатьяна21 июня 2025Мы очень рады, что знакомство с Сергиевым Посадом началось с экскурсии, которую провела для нас Анна. Она познакомила нас с
- ООрлова2 июня 2025Прониклись и влюбились в этот город как любит его наш экскурсовод, отдельное спасибо за организацию мастер-класса по матрешкам для детей и огромная благодарность за эмоции, желаем всего наилучшего.
- ЕЕлена7 мая 2025Нам повезло, Марина не просто Гид с большой буквы, но и профессионал со стажем. Приятно когда тебе рассказывают о своём
- РРумия4 марта 2025Спасибо большое Марине! Замечательная экскурсия, остались довольны и родители и дети. Прогулялись по городу под интересные рассказы экскурсовода, узнали много
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Старый город»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в июне 2025
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 4400 до 8300. Туристы уже оставили гидам 370 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Мы предлагаем посетить экскурсию по Старому городу в Сергиевом Посаде с профессиональным гидом в 2025 году. Вас ждут интересные истории и познавательные прогулки, а также выгодные цены. Закажите у нас экскурсию уже сегодня!. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август