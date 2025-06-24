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Экскурсии по Старому городу в Сергиевом Посаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Сергиевом Посаде, цены от 4400 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Сергиев Посад: с горки на горку
Пешая
2 часа
256 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сергиев Посад: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и наслаждаясь великолепными видами
Начало: На площади перед Лаврой возде памятника преподобно...
Завтра в 13:00
30 июн в 09:00
4400 ₽ за всё до 7 чел.
Добро пожаловать в Сергиев Посад
Пешая
3.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Сергиев Посад: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и духовные святыни в индивидуальном формате
14 июл в 11:30
15 июл в 11:30
8300 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Сергиев Посад
Пешая
1.5 часа
110 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Знакомьтесь, Сергиев Посад: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ж/д станции Сергиев Посад
30 июн в 08:30
1 июл в 12:30
4500 ₽ за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    24 июня 2025
    Сергиев Посад: с горки на горку
    Много раз были в Сергиевом Посаде и оказывается ничего не видели) Анна открыла для нас этот город, погрузила в атмосферу
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    старого города. Время пробежало незаметно. Подросток 14-ти лет остался очень доволен путешествием. Анна рассказала на языке доступном взрослым и детям об истории, архитектуре, религии и современности. А главное, Анна - очаровательна)), ее приятно слушать, с ней очень комфортно, она с любовью интересно рассказывает о своем городе.

  • А
    Анна
    22 июня 2025
    Сергиев Посад: с горки на горку
    Анна - великолепный рассказчик, получили огромное удовольствие от экскурсии, прогуливаясь по Сергиеву Посаду, узнали много нового из истории города и нашей страны!
    Анна - великолепный рассказчик, получили огромное удовольствие от экскурсии, прогуливаясь по Сергиеву Посаду, узнали много нового
  • Т
    Татьяна
    21 июня 2025
    Сергиев Посад: с горки на горку
    Мы очень рады, что знакомство с Сергиевым Посадом началось с экскурсии, которую провела для нас Анна. Она познакомила нас с
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    сердцем России. Рассказ был очень содержательным, увлекательным, живым. Не просто изложение фактов, дат и имен, а настоящее путешествие. Отдельно хочу отметить Ильинскую церковь. Очень тихое и спокойное место, в которое хочется вернуться. Там мы увидели редкие иконы и узнали несколько интересных фактов, которые раскрывать не будем, чтобы другим путешественникам тоже было интересно.

    Мы очень рады, что знакомство с Сергиевым Посадом началось с экскурсии, которую провела для нас АннаМы очень рады, что знакомство с Сергиевым Посадом началось с экскурсии, которую провела для нас АннаМы очень рады, что знакомство с Сергиевым Посадом началось с экскурсии, которую провела для нас АннаМы очень рады, что знакомство с Сергиевым Посадом началось с экскурсии, которую провела для нас АннаМы очень рады, что знакомство с Сергиевым Посадом началось с экскурсии, которую провела для нас АннаМы очень рады, что знакомство с Сергиевым Посадом началось с экскурсии, которую провела для нас АннаМы очень рады, что знакомство с Сергиевым Посадом началось с экскурсии, которую провела для нас АннаМы очень рады, что знакомство с Сергиевым Посадом началось с экскурсии, которую провела для нас АннаМы очень рады, что знакомство с Сергиевым Посадом началось с экскурсии, которую провела для нас Анна
  • О
    Орлова
    2 июня 2025
    Знакомьтесь, Сергиев Посад
    Прониклись и влюбились в этот город как любит его наш экскурсовод, отдельное спасибо за организацию мастер-класса по матрешкам для детей и огромная благодарность за эмоции, желаем всего наилучшего.
  • Е
    Елена
    7 мая 2025
    Знакомьтесь, Сергиев Посад
    Нам повезло, Марина не просто Гид с большой буквы, но и профессионал со стажем. Приятно когда тебе рассказывают о своём
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    городе с огромной любовью. Мы прониклись историей. Город нам раскрылся с другой стороны и это благодаря Марине. Профессионализм был с первой минуты знакомства, когда нам задали вопрос, что бы нам больше хотелось услышать и увидеть. Ведь история многогранна и вместить информацию за 1,5 часа очень сложно. Мы люди больше на созерцание и общее восприятие. А другим может нудна глубокая история. Поэтому сразу говорите Марине о ваших предпочтениях. Однозначно советую!

    Нам повезло, Марина не просто Гид с большой буквы, но и профессионал со стажем. Приятно когда тебе рассказывают о своём городе с огромной любовьюНам повезло, Марина не просто Гид с большой буквы, но и профессионал со стажем. Приятно когда тебе рассказывают о своём городе с огромной любовью
  • Р
    Румия
    4 марта 2025
    Знакомьтесь, Сергиев Посад
    Спасибо большое Марине! Замечательная экскурсия, остались довольны и родители и дети. Прогулялись по городу под интересные рассказы экскурсовода, узнали много
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    нового и интересного, а когда замерзли Марина нас завела в пряничную, где вкусный чай и пряники! Экскурсия подойдет и взрослым и детям!

    Спасибо большое Марине! Замечательная экскурсия, остались довольны и родители и дети. Прогулялись по городу под интересные

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Старый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  7. Памятник Петру и Февронии
  8. Гремячий ключ
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в июне 2025
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 4400 до 8300. Туристы уже оставили гидам 370 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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