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городе с огромной любовью. Мы прониклись историей. Город нам раскрылся с другой стороны и это благодаря Марине. Профессионализм был с первой минуты знакомства, когда нам задали вопрос, что бы нам больше хотелось услышать и увидеть. Ведь история многогранна и вместить информацию за 1,5 часа очень сложно. Мы люди больше на созерцание и общее восприятие. А другим может нудна глубокая история. Поэтому сразу говорите Марине о ваших предпочтениях. Однозначно советую!