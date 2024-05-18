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Индивидуальная
2 часа
Сергиев Посад: путешествие в историю у стен святой обители
Исследуйте сердце Сергиева Посада в увлекательной пешеходной экскурсии. От истории лавры до знаменитых горожан - каждый шаг расскажет свою историю
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сергиев Посад: историческое путешествие за стенами Лавры
Погрузитесь в удивительный мир истории Сергиева Посада, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Смотровая площадка Блинной горы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Книжники и писатели в Сергиевом Посаде: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в мир литературы и истории Сергиева Посада, следуя по стопам великих писателей и поэтов
Начало: Вокзальная площадь
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда18 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию, нам очень понравилось наше первое знакомство с городом через Романа.
- ВВалентина3 мая 2024Спасибо Роману за экскурсию, 2 часа пролетели незаметно, маршрут комфортный, рассказ интересный.
- ЕЕкатерина17 апреля 2024Спасибо большое Ольге за экскурсию! Было очень интересно, без нее были бы в Посаде максимум час. Отдельное спасибо, что Ольга нас дождалась, поскольку застряли в пробке и сильно опоздали
- ЕЕкатерина29 марта 2024Остались довольны экскурсией. Материал хорошо подан,структурирован. Вместе с тем экскурсовод развернуто и интересно может ответить на вопросы не по теме
- ННадежда16 марта 2024Очень содержательная и интересная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Всем рекомендую!
- ИИнна20 августа 2023Получили удовольствие:)
- ННаталья16 июля 2023Ольга нам с мужем открыла новый взгляд на город. Мы были самостоятельно в городе несколько раз, посетили практически все его
- ССергей29 мая 2023Великолепная, захватывающая экскурсия. Автор глубоко в теме, масса информации, завораживающей красотой истории города и наполняющей гордостью за то, что эта история - нашей страны. Рекомендую однозначно
- ААлексей9 мая 2023Классическая подача материала. Даты-события-люди. Взрослым понравилось, ребенок заскучал.
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Памятник Сергию Радонежскому»
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