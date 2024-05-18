Памятник Сергию Радонежскому – экскурсии в Сергиевом Посаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Сергию Радонежскому» в Сергиевом Посаде, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сергиев Посад: у стен святой обители
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Сергиев Посад: путешествие в историю у стен святой обители
Исследуйте сердце Сергиева Посада в увлекательной пешеходной экскурсии. От истории лавры до знаменитых горожан - каждый шаг расскажет свою историю
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 12 чел.
Сергиев Посад: возле стен монастырских
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Сергиев Посад: историческое путешествие за стенами Лавры
Погрузитесь в удивительный мир истории Сергиева Посада, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Смотровая площадка Блинной горы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 800 за всё до 7 чел.
Книжники и писатели в Сергиевом Посаде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Книжники и писатели в Сергиевом Посаде: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в мир литературы и истории Сергиева Посада, следуя по стопам великих писателей и поэтов
Начало: Вокзальная площадь
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    18 мая 2024
    Сергиев Посад: у стен святой обители
    Огромное спасибо за экскурсию, нам очень понравилось наше первое знакомство с городом через Романа.
  • В
    Валентина
    3 мая 2024
    Сергиев Посад: у стен святой обители
    Спасибо Роману за экскурсию, 2 часа пролетели незаметно, маршрут комфортный, рассказ интересный.
    Спасибо Роману за экскурсию, 2 часа пролетели незаметно, маршрут комфортный, рассказ интересныйСпасибо Роману за экскурсию, 2 часа пролетели незаметно, маршрут комфортный, рассказ интересныйСпасибо Роману за экскурсию, 2 часа пролетели незаметно, маршрут комфортный, рассказ интересный
  • Е
    Екатерина
    17 апреля 2024
    Сергиев Посад: возле стен монастырских
    Спасибо большое Ольге за экскурсию! Было очень интересно, без нее были бы в Посаде максимум час. Отдельное спасибо, что Ольга нас дождалась, поскольку застряли в пробке и сильно опоздали
  • Е
    Екатерина
    29 марта 2024
    Сергиев Посад: у стен святой обители
    Остались довольны экскурсией. Материал хорошо подан,структурирован. Вместе с тем экскурсовод развернуто и интересно может ответить на вопросы не по теме
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    экскурсии. Прогулка не утомительна так как можно присесть на лавочку и послушать наслаждаясь окружающим видом. Спасибо за экскурсию и удачи в Вашей работе! P.s. желаю жителям города обрести фотографию архитектора А. Лоткова

  • Н
    Надежда
    16 марта 2024
    Книжники и писатели в Сергиевом Посаде
    Очень содержательная и интересная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Всем рекомендую!
  • И
    Инна
    20 августа 2023
    Книжники и писатели в Сергиевом Посаде
    Получили удовольствие:)
  • Н
    Наталья
    16 июля 2023
    Сергиев Посад: возле стен монастырских
    Ольга нам с мужем открыла новый взгляд на город. Мы были самостоятельно в городе несколько раз, посетили практически все его
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    достопримечательности. С помощью Ольги узнали много нового о тех местах, где уже бывали неоднократно. Очень было интересно познавать новую информацию об интересных точках города сквозь призму архивных фотографий этих же самых точек и отрывков из литературных произведений известных классиков, которые предусмотрительно заготовлены у Ольги для демонстрации. Экскурсия для пытливого ума и для тех, кто хотел посмотреть что-то, кроме Лавры, в городе. Мы остались очень довольны проведенным культурным досугом. Спасибо!

  • С
    Сергей
    29 мая 2023
    Книжники и писатели в Сергиевом Посаде
    Великолепная, захватывающая экскурсия. Автор глубоко в теме, масса информации, завораживающей красотой истории города и наполняющей гордостью за то, что эта история - нашей страны. Рекомендую однозначно
  • А
    Алексей
    9 мая 2023
    Сергиев Посад: возле стен монастырских
    Классическая подача материала. Даты-события-люди. Взрослым понравилось, ребенок заскучал.

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Памятник Сергию Радонежскому»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  2. Самое главное
  3. Троицкий собор
  4. Успенский Собор
  5. Черниговский скит
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в июне 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Памятник Сергию Радонежскому" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 6 800. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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