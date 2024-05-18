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достопримечательности. С помощью Ольги узнали много нового о тех местах, где уже бывали неоднократно. Очень было интересно познавать новую информацию об интересных точках города сквозь призму архивных фотографий этих же самых точек и отрывков из литературных произведений известных классиков, которые предусмотрительно заготовлены у Ольги для демонстрации. Экскурсия для пытливого ума и для тех, кто хотел посмотреть что-то, кроме Лавры, в городе. Мы остались очень довольны проведенным культурным досугом. Спасибо!