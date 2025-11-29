Троице-Сергиева лавра — место, где живёт вера.
Мы отправимся в монастырь, чтобы поговорить о его роли в судьбе страны, о наследии Византийской империи и рождении русской нации.
Я помогу вам разобраться в смыслах и символике христианского искусства и почувствовать дух многовековых традиций.
Описание экскурсии
Стены Троице-Сергиевой лавры — они выдержали 16-месячную осаду и всё ещё скрывают множество тайн.
Некрополь монастыря — последнее пристанище Годуновых, княжеских родов и многих церковных иерархов.
Успенский собор — подробно поговорим о его иконостасе.
Трапезный храм — екатерининская роскошь.
Троицкий собор — прикосновение к вечности.
Организационные детали
Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15. Детали уточняйте в переписке.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красногорской площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Сергиевом Посаде
Много лет я провожу экскурсии по лавре, в том числе и на иностранных языках — английском и французском. Рассказываю истории в увлекательной и познавательной форме.
