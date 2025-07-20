Индивидуальная
до 8 чел.
Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
Узнать историю страны через обаяние русской провинции в компании художника-урбаниста
Начало: У памятника родителям Сергия Радонежского
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
5900 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания - индивидуальная экскурсия
Необязательно ехать на Кавказ, чтобы увидеть водопады. В Сергиевом Посаде есть уникальный источник и монастырь с пещерами, который стоит посетить
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Троице-Сергиева лавра - взгляд сквозь столетия
Познакомиться с обителью через историю страны и мировую культуру
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 08:30
24 ноя в 08:00
3200 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППодорова20 июля 2025Водопад Гремячий ключ и русская ГефсиманияДата посещения: 19 июля 2025Спасибо Дмитрию за чудесную экскурсию. И познавательно, и интересно, и душевно!!!
- ЕЕлена21 ноября 2025Отличная экскурсия! Максимально понятная и интересная!
- ЕЕлена7 ноября 2025Михаил! Потрясающая, интересная и необычная информация! Очень понравилась подача, умение рассказать, заинтересовать и взрослых и ребёнка 8 лет) Когда вернулись домой, хвастались новыми знаниями и интересными фактами о городе) Теперь точно знаем, что Сергиев Посад - это не только Лавра!
Спасибо!
- ЛЛидия5 ноября 2025Михаил!
Что важно для нас всегда - был пунктуален, не опоздал и был в хорошем настроении.
Сразу говорит о том, что он
- ООксана28 октября 2025Отличная экскурсия!
- ТТатьяна27 октября 2025Спасибо Михаилу за экскурсию.
Интересные факты о городе, людях, мероприятиях.
Были семьёй в трёх поколениях, всем было интересно, познавательно.
Увидели Сергиев Посад совсем с другой стороны. Этот город не только Лавра. Он живёт, развивается.
Михаилу творческих успехов, счастья!
- ЯЯна15 октября 2025Спасибо большое за интересную и увлекательную экскурсию 🙄
- ННаталья9 октября 2025Михаил великолепный рассказчик!
Маршрут прекрасный, столько всего интересного и необычного нам показали, мы зашли и в подворотню (прям как я люблю), и подарок нам в заключение вручили!
А главное - это редкая экскурсия по Сергиеву Посаду не про Лавру!!!
- ЮЮлия27 сентября 2025Были на экскурсии с Михаилом организованной группой из 8 человек. Идеальный формат! Прогуливаясь по улочкам Сергиев Пасада, мы акцентируем внимание
- ССуторнина23 сентября 2025Добрый день! Оценка за экскурсию ОТЛИЧНО! Нас встретил Сергей у памятника Сергию Радонежскому в 10-00, как и договаривались. По дороге
- ББатурина20 сентября 2025Просто 10 из 10! Так тонко чувствовать людей, сумел вовлечь детишек и взрослых!!!!
- ЛЛюдмила16 сентября 2025Для тех, кому интересно узнать о жизни города вне стен Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в прошлом и сегодня. Немного не хватило времени.
- РРинат12 сентября 2025Все было интересно и захватывающе. Рекомендую
- ННадежда11 сентября 2025Поездка была интересной, узнали много нового. Водитель, он же экскурсовод, приятный в общении молодой человек. Рекомендую.
- ЛЛада8 сентября 2025Михаил -- интеллектуал с тонким чувством юмора, который очень любит свой город. Полутора часов явно мало, чтобы насладиться и общением, и рассказами Михаила с легким мистическим флером. Очень душевно, очень познавательно и очень интересно. Огромное спасибо!
- ССветлана31 августа 2025Очень интересная экскурсия. Красивые места, куда хочется вернуться. Спасибо Сергею, за занимательные истории и взаимодействие с 12 летним ребёнком. Внучка сказала, что Сергей "прикольный".
- оольга31 августа 2025Мы были на этой экскурсии, нам очень понравилось! И Михаил и материал))) Очень легко и интересно, максимально понятно, есть шанс, что дети (18,19, 22), запомнят общую картину. Так что 5+.
- ККирилл31 августа 2025Отличная экскурсия, остались в восторге. Понравилось все и мне и мужу и ребенку 11 лет.
- ССветлана31 августа 2025Замечательная, познавательная пешая экскурсия. Сочетание исторических фактов и городских легенд. Огромное спасибо Михаилу от нашей семьи!
- ММария18 августа 2025Мы были на экскурсии тремя поколениями бабушки, мама и дочка 8 лет, всем очень понравилось. Гид Дмитрий – настоящий профессионал
