Ночные прогулки и экскурсии Сергиева Посада

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Сергиевом Посаде, цены от 3200 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
Пешая
1.5 часа
197 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Узнать историю страны через обаяние русской провинции в компании художника-урбаниста
Начало: У памятника родителям Сергия Радонежского
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
5900 ₽ за всё до 8 чел.
Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
На машине
3 часа
58 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Необязательно ехать на Кавказ, чтобы увидеть водопады. В Сергиевом Посаде есть уникальный источник и монастырь с пещерами, который стоит посетить
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Троице-Сергиева лавра - взгляд сквозь столетия
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Познакомиться с обителью через историю страны и мировую культуру
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 08:30
24 ноя в 08:00
3200 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Подорова
    20 июля 2025
    Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
    Дата посещения: 19 июля 2025
    Спасибо Дмитрию за чудесную экскурсию. И познавательно, и интересно, и душевно!!!
  • Е
    Елена
    21 ноября 2025
    Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
    Отличная экскурсия! Максимально понятная и интересная!
  • Е
    Елена
    7 ноября 2025
    Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
    Михаил! Потрясающая, интересная и необычная информация! Очень понравилась подача, умение рассказать, заинтересовать и взрослых и ребёнка 8 лет) Когда вернулись домой, хвастались новыми знаниями и интересными фактами о городе) Теперь точно знаем, что Сергиев Посад - это не только Лавра!

    Спасибо!
  • Л
    Лидия
    5 ноября 2025
    Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
    Михаил!
    Что важно для нас всегда - был пунктуален, не опоздал и был в хорошем настроении.
    Сразу говорит о том, что он
    не историк, однако, у него интересная профессия. Экскурсия отличается от стандартных тем, что нет засилия дат. Нам прямо это понравилось, так как нет эффекта зевания, а наоборот, полтора часа прошли на одном дыхании. Михаил виртуозно удерживал наше внимание, задавая вопросы и проводя связь между наши днями и тем, что было на том или ином месте тридцать лет назад или сто. Можно назвать эту экскурсию авторской, легкой, удивляющей. Также Михаил ответил нам на все вопросы про подарки и сувениры и мы купили коврижки - такие мягкие пряники! Привезли их в подарки- было вкусно! Поэтому мы рекомендуем всем попробовать! То ли экскурсия нам так настроила, но Сергиев Посад нам очень понравился. Город с особенной атмосферой, уникальный! Так понравилось, что мы сюда еще вернемся. Воообще, мы тут для себя поняли одно, экскурсовод очень важен при первом знакомстве с городом! Поэтому Михаилу респект и творческого процветания! Городу стоять и не утратить своей уникальности!

    Михаил!Михаил!Михаил!
  • О
    Оксана
    28 октября 2025
    Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
    Отличная экскурсия!
    Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!
  • Т
    Татьяна
    27 октября 2025
    Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
    Спасибо Михаилу за экскурсию.
    Интересные факты о городе, людях, мероприятиях.
    Были семьёй в трёх поколениях, всем было интересно, познавательно.
    Увидели Сергиев Посад совсем с другой стороны. Этот город не только Лавра. Он живёт, развивается.
    Михаилу творческих успехов, счастья!
  • Я
    Яна
    15 октября 2025
    Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
    Спасибо большое за интересную и увлекательную экскурсию 🙄
  • Н
    Наталья
    9 октября 2025
    Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
    Михаил великолепный рассказчик!
    Маршрут прекрасный, столько всего интересного и необычного нам показали, мы зашли и в подворотню (прям как я люблю), и подарок нам в заключение вручили!

    А главное - это редкая экскурсия по Сергиеву Посаду не про Лавру!!!
  • Ю
    Юлия
    27 сентября 2025
    Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
    Были на экскурсии с Михаилом организованной группой из 8 человек. Идеальный формат! Прогуливаясь по улочкам Сергиев Пасада, мы акцентируем внимание
    на зданиях,скверах,улочках,беседуем,и это не сухие факты и многочисленные даты,а легкая для восприятия непринужденная беседа. Хочется отметить красивую,грамотную речь,комфортное общение! 1.5 часа пролетели мгновенно,т. к было очень интересно! . Настоятельно рекомендую!!!

  • С
    Суторнина
    23 сентября 2025
    Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
    Добрый день! Оценка за экскурсию ОТЛИЧНО! Нас встретил Сергей у памятника Сергию Радонежскому в 10-00, как и договаривались. По дороге
    в Гремячий Ключ рассказал о городе. о его истории, о известных людях. Провел экскурсию по Гремячему ключу. Далее мы поехали в Гефсиманский (Черниговский) скит. Там тоже Сергей очень интересно рассказывал об истории скита и его архитектуре. Помог организовать экскурсию в пещеры под храмом скита. Большое спасибо Сергею за его внимание и доброжелательность. Благополучие и процветание вашей фирме.

  • Б
    Батурина
    20 сентября 2025
    Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
    Просто 10 из 10! Так тонко чувствовать людей, сумел вовлечь детишек и взрослых!!!!
  • Л
    Людмила
    16 сентября 2025
    Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
    Для тех, кому интересно узнать о жизни города вне стен Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в прошлом и сегодня. Немного не хватило времени.
  • Р
    Ринат
    12 сентября 2025
    Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
    Все было интересно и захватывающе. Рекомендую
  • Н
    Надежда
    11 сентября 2025
    Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
    Поездка была интересной, узнали много нового. Водитель, он же экскурсовод, приятный в общении молодой человек. Рекомендую.
  • Л
    Лада
    8 сентября 2025
    Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
    Михаил -- интеллектуал с тонким чувством юмора, который очень любит свой город. Полутора часов явно мало, чтобы насладиться и общением, и рассказами Михаила с легким мистическим флером. Очень душевно, очень познавательно и очень интересно. Огромное спасибо!
  • С
    Светлана
    31 августа 2025
    Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
    Очень интересная экскурсия. Красивые места, куда хочется вернуться. Спасибо Сергею, за занимательные истории и взаимодействие с 12 летним ребёнком. Внучка сказала, что Сергей "прикольный".
  • о
    ольга
    31 августа 2025
    Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
    Мы были на этой экскурсии, нам очень понравилось! И Михаил и материал))) Очень легко и интересно, максимально понятно, есть шанс, что дети (18,19, 22), запомнят общую картину. Так что 5+.
  • К
    Кирилл
    31 августа 2025
    Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
    Отличная экскурсия, остались в восторге. Понравилось все и мне и мужу и ребенку 11 лет.
  • С
    Светлана
    31 августа 2025
    Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
    Замечательная, познавательная пешая экскурсия. Сочетание исторических фактов и городских легенд. Огромное спасибо Михаилу от нашей семьи!
  • М
    Мария
    18 августа 2025
    Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
    Мы были на экскурсии тремя поколениями бабушки, мама и дочка 8 лет, всем очень понравилось. Гид Дмитрий – настоящий профессионал
    своего дела, глубокие знания, прекрасная речь и умение увлечь аудиторию (и детей и взрослых) - все на высшем уровне. Кроме того, экскурсия проходила в теплой и непринужденной атмосфере, 3 часа пролетели незаметно.
    Рекомендую всем, кто хочет интересно и познавательно провести время в Сергиевом Посаде.

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Ночные»

  1. Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
  2. Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
  3. Троице-Сергиева лавра - взгляд сквозь столетия
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  3. Троицкий собор
  4. Успенский Собор
  5. Старый город
  6. Черниговский скит
  7. Гремячий ключ
