не историк, однако, у него интересная профессия. Экскурсия отличается от стандартных тем, что нет засилия дат. Нам прямо это понравилось, так как нет эффекта зевания, а наоборот, полтора часа прошли на одном дыхании. Михаил виртуозно удерживал наше внимание, задавая вопросы и проводя связь между наши днями и тем, что было на том или ином месте тридцать лет назад или сто. Можно назвать эту экскурсию авторской, легкой, удивляющей. Также Михаил ответил нам на все вопросы про подарки и сувениры и мы купили коврижки - такие мягкие пряники! Привезли их в подарки- было вкусно! Поэтому мы рекомендуем всем попробовать! То ли экскурсия нам так настроила, но Сергиев Посад нам очень понравился. Город с особенной атмосферой, уникальный! Так понравилось, что мы сюда еще вернемся. Воообще, мы тут для себя поняли одно, экскурсовод очень важен при первом знакомстве с городом! Поэтому Михаилу респект и творческого процветания! Городу стоять и не утратить своей уникальности!