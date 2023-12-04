Можем забрать Вас из отеля и вернуть в отель это стоит 400 рублей, при наличии свободного от заказов времени, обычно возможно в будни.

Можете продлить экскурсию еще на 30 мин это стоит 250 рублей.

Минимальный состав группы 3 человека. - Есть вечерняя романтическая прогулка для двоих с чаем, конфетами и глинтвейном 4 т. р.

Что вас ожидает: Интересный рассказ и красивые виды. Мы проедем по всем основным видовым площадкам, и старому городу с его крутыми переулками, куда обычные туристы не заглядывают, это позволит увидеть подлинную красоту Сергиева Посада и Лавры. Друзья на новогодние праздники цена выше на 20%. пока не изменили цену можно бронировать по старой цене. Вы сможете сделать красивые фото, увидеть старый город, его слободы, значимые дома, памятники набережные и крутые переулки. Прогулка занимает около 50 минут за это время посетим все интересные окрестности. Зимой мы едем под прозрачной крышей, включаем мощный автономный отопитель, можно заказать чай и глинтвейн. Друзья чай и вкусный сюрприз стоит 400 рублей на всех, глинтвейн 1100 на всех. Важная информация: