Зимний Сергиев Посад с чаем и глинтвейном
Приглашаю Вас на обзорную экскурсию на винтажном автомобиле с прозрачной крышей по родному Сергиеву Посаду.
Мощный обогреватель, горячий чай, вкусный сюрприз или глинтвейн помогут оказаться в атмосфере праздника. Со мной вы переместитесь на 150 лет назад и узнаете о жизни города в прошлом и настоящем.
Наш маршрут пройдет вокруг Лавры, мы проедем по крутым переулкам, куда не добираются обычные туристы. Откройте для себя древний Посад.
Мощный обогреватель, горячий чай, вкусный сюрприз или глинтвейн помогут оказаться в атмосфере праздника. Со мной вы переместитесь на 150 лет назад и узнаете о жизни города в прошлом и настоящем.
Наш маршрут пройдет вокруг Лавры, мы проедем по крутым переулкам, куда не добираются обычные туристы. Откройте для себя древний Посад.
Ближайшие даты:
17
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|от 1 300 ₽
|Детский (до 12 лет)
|от 1 000 ₽
|Чай + вкусный сюрприз
|200 ₽
|Глинтвейн
|1 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Виды Лавры с северной, западной и южной стороны
- Старый город
- Набережные рек Вондюги, Кончуры и Копнинки
- Ильинскую, Воскресенскую и Всехсвятскую церкви
- Пафнутьев сад
- Источник Саввы Сторожевского
- Памятник Петру и Февронье
- Келарский и Банный пруд
- Музей Бартрама
- Красную горку
- Блинную горку
- Бульвар Кузнецова
- Музей Жили-Были
Описание
Что вас ожидает: Интересный рассказ и красивые виды. Мы проедем по всем основным видовым площадкам, и старому городу с его крутыми переулками, куда обычные туристы не заглядывают, это позволит увидеть подлинную красоту Сергиева Посада и Лавры. Друзья на новогодние праздники цена выше на 20%. пока не изменили цену можно бронировать по старой цене. Вы сможете сделать красивые фото, увидеть старый город, его слободы, значимые дома, памятники набережные и крутые переулки. Прогулка занимает около 50 минут за это время посетим все интересные окрестности. Зимой мы едем под прозрачной крышей, включаем мощный автономный отопитель, можно заказать чай и глинтвейн. Друзья чай и вкусный сюрприз стоит 400 рублей на всех, глинтвейн 1100 на всех. Важная информация:
- Можем забрать Вас из отеля и вернуть в отель это стоит 400 рублей, при наличии свободного от заказов времени, обычно возможно в будни.
- Можете продлить экскурсию еще на 30 мин это стоит 250 рублей.
- Минимальный состав группы 3 человека. - Есть вечерняя романтическая прогулка для двоих с чаем, конфетами и глинтвейном 4 т. р.
По выходным с 10:00, каждый час до 16
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Прогулка на авто
- Что не входит
- Личные расходы (сувениры)
- Чай, конфеты, глинтвейн (приобретаются дополнительным билетом)
- Продление экскурсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выходным с 10:00, каждый час до 16Экскурсия длится около 51 минутыБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
4 дек 2023
О
Ольга
27 ноя 2023
Увидели много интересных, затерянных в памяти человека мест. Превосходный вид на Лавру со смотровой площадки. Если бы не экскурсия, мы вообще могли бы не узнать много интересного о Сергиевом Пассаде. До поездки мы знали только о Лавре, и ничего о жизни и быте города с древних времен.
Л
Лариса
7 ноя 2023
Покатались на ретро автомобиле), сделали памятные фото. Город понравился, красивый, чистый, душевный. Ни чая ни глинтвейна предложено не было.
А
Анна
3 ноя 2023
Е
Евсеева
23 окт 2023
О
Олеся
22 окт 2023
Отличная экскурсия по центральной части Сергиева посада, замечательный экскурсовод и водитель Вячеслав, всем рекомендую!
Н
Наталья
21 окт 2023
Отличный формат прогулки для знакомства с городом! Мы посетили город впервые. Получили массу впечатлений от поездки!
Влюбленный в город гид за рулем комфортного ретроавто.
Спасибо, Вячеслав, за удивительное путешествие во времени.
Влюбленный в город гид за рулем комфортного ретроавто.
Спасибо, Вячеслав, за удивительное путешествие во времени.
Н
Наталья
1 окт 2023
Проехали по всему небольшому городу, посмотрели много интересных мест, послушали истории зданий, что в какие годы в них располагалось. Рассказ сопровождался посещением исторических мест, где происходили знаковые события города, связанные с историей Москвы и России.
Можно брать как первую экскурсию для знакомства с городом, потом легче ориентироваться. Отдельно брать экскурсию по посещению Троице-Сергиевой Лавры.
Можно брать как первую экскурсию для знакомства с городом, потом легче ориентироваться. Отдельно брать экскурсию по посещению Троице-Сергиевой Лавры.
А
Алексей
14 сен 2023
О
Олеся
29 авг 2023
Отличная обзорная экскурсия особенно для тех у кого есть детки. Спасибо Евгению, что показал нам окрестности Лавры и укромные места Посада, за любовь к своему городу и своему делу. Отдельная благодарность за посещение "Жили-были" и знакомство с удивительно светлым человеком Виктором Юрьевичем. Вернёмся ещё и думаю не раз.
T
Tatyana
25 авг 2023
Супер гид, провёз по всему городу. Очень интересно рассказывал о прошлом города и о том как он меняется и развивается сейчас.
В
Виктория
2 авг 2023
Нам понравилось абсолютно все! Интересная, увлекательная экскурсия. Заехали в самые необычные уголки Сергиев-Посада, посмотрели город с разных ракурсов. Своим ходом конечно такое не осилить, а на автомобиле очень даже можно. Время пролетело не заметно. Набрались впечатлений от города. Спасибо!
М
Майя
28 июля 2023
Увидели всё! Замечательное знакомство с городом! Очень интересный рассказ! Великолепный экскурсовод!!! Прекрасная машина!!!
В полном восторге!
В полном восторге!
Е
Елена
13 июня 2023
Экскурсия очень понравилась. Во-первых, сам автомобиль- раритет, прохожие все обращают внимание) Во-вторых, экскурсовод отличный, очень все интересно, познавательно и самое главное, не скучно. В-третьих, прокатились по таким местам, пешком куда точно не добраться. Получили массу положительных эмоций, фотографий и знаний. Всем рекомендую!
Т
Татьяна
2 июня 2023
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