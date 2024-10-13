Памятник воину-освободителю – экскурсии в Серпухове

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник воину-освободителю» в Серпухове, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Серпухов сквозь столетия
Пешая
41 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов сквозь столетия: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с южным форпостом Руси на индивидуальной экскурсии по Серпухову. Узнайте, как город развивался и чем знаменит
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 400 за всё до 4 чел.
Самое интересное о Серпухове
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Самое интересное о Серпухове
Пройти по главным местам города и прикоснуться к его истории на обзорной экскурсии
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 950 за всё до 10 чел.
Сказочное путешествие по Серпухову - для детей и их родителей
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочное путешествие по Серпухову - для детей и их родителей
Узнать главное о городе в формате игры
Начало: У композиции «Рыбачок»
5 300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наиля
    13 октября 2024
    Самое интересное о Серпухове
    Благодарю Татьяну за прекрасную экскурсию, было очень познавательно и интересно! Время прошло так быстро, но хотелось еще и еще! Все супер! 😊
  • Т
    Татьяна
    10 октября 2024
    Серпухов сквозь столетия
    Спасибо за экскурсию, за небольшое время удалось посмотреть и узнать достаточно много, сами бы таким маршрутом точно не прошли. Приятный бонус к экскурсии - отличные фотографии от Марианны.
  • A
    Anna
    30 сентября 2024
    Серпухов сквозь столетия
    Прекрасная экскурсия, необычный маршрут! И замечательные фото на память ☀️
  • Н
    Нвгения
    30 сентября 2024
    Серпухов сквозь столетия
    Марианна отличный рассказчик и очень приятный человек! Время пролетело незаметно. Было очень интенесно!
  • Е
    Екатерина
    15 сентября 2024
    Самое интересное о Серпухове
    Мне очень понравилось. Спасибо
  • А
    Анастасия
    9 сентября 2024
    Самое интересное о Серпухове
    Очень интересная экскурсия. Большое спасибо Татьяне!

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Памятник воину-освободителю»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Серпухове
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Серпухов сквозь столетия
  2. Самое интересное о Серпухове
  3. Сказочное путешествие по Серпухову - для детей и их родителей
Какие места ещё посмотреть в Серпухове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Серпуховский кремль
  2. Самое главное
  3. Высоцкий монастырь
  4. Соборная гора
  5. Троицкий собор
  6. Введенский Владычный Женский Монастырь
  7. Площадь Ленина
  8. Набережная
  9. Покровская церковь
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в октябре 2024
Сейчас в Серпухове в категории "Памятник воину-освободителю" можно забронировать 3 экскурсии от 2 400 до 5 950. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Серпухове на 2024 год по теме «Памятник воину-освободителю», 47 ⭐ отзывов, цены от 2400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам