1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов сквозь столетия: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с южным форпостом Руси на индивидуальной экскурсии по Серпухову. Узнайте, как город развивался и чем знаменит
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 400₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Самое интересное о Серпухове
Пройти по главным местам города и прикоснуться к его истории на обзорной экскурсии
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 950₽ за всё до 10 чел.
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочное путешествие по Серпухову - для детей и их родителей
Узнать главное о городе в формате игры
Начало: У композиции «Рыбачок»
5 300₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаиля13 октября 2024Благодарю Татьяну за прекрасную экскурсию, было очень познавательно и интересно! Время прошло так быстро, но хотелось еще и еще! Все супер! 😊
- ТТатьяна10 октября 2024Спасибо за экскурсию, за небольшое время удалось посмотреть и узнать достаточно много, сами бы таким маршрутом точно не прошли. Приятный бонус к экскурсии - отличные фотографии от Марианны.
- AAnna30 сентября 2024Прекрасная экскурсия, необычный маршрут! И замечательные фото на память ☀️
- ННвгения30 сентября 2024Марианна отличный рассказчик и очень приятный человек! Время пролетело незаметно. Было очень интенесно!
- ЕЕкатерина15 сентября 2024Мне очень понравилось. Спасибо
- ААнастасия9 сентября 2024Очень интересная экскурсия. Большое спасибо Татьяне!
Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Памятник воину-освободителю»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Серпухове
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Серпухове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в октябре 2024
Сейчас в Серпухове в категории "Памятник воину-освободителю" можно забронировать 3 экскурсии от 2 400 до 5 950. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Серпухове на 2024 год по теме «Памятник воину-освободителю», 47 ⭐ отзывов, цены от 2400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь