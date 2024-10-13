Н Наиля Самое интересное о Серпухове Благодарю Татьяну за прекрасную экскурсию, было очень познавательно и интересно! Время прошло так быстро, но хотелось еще и еще! Все супер! 😊

Т Татьяна Серпухов сквозь столетия Спасибо за экскурсию, за небольшое время удалось посмотреть и узнать достаточно много, сами бы таким маршрутом точно не прошли. Приятный бонус к экскурсии - отличные фотографии от Марианны.

A Anna Серпухов сквозь столетия Прекрасная экскурсия, необычный маршрут! И замечательные фото на память ☀️

Н Нвгения Серпухов сквозь столетия Марианна отличный рассказчик и очень приятный человек! Время пролетело незаметно. Было очень интенесно!

Е Екатерина Самое интересное о Серпухове Мне очень понравилось. Спасибо