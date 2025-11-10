Как интересно и понятно рассказать детям о Серпухове? Конечно, в формате игры и сказки! В ходе выполнения различный заданий они узнают историю города, перекликающуюся с историей страны. Побывают на Соборной горе, изучат памятники и заложенные в них смыслы.
Описание экскурсии
- Мы сфотографируемся у бронзовых фигур рыбаков и стрельцов, разберёмся, почему они здесь установлены
- Поговорим о героях Куликовской битвы из Серпухова и посмотрим на памятный крест, им посвящённый
- Поднимемся на самую высокую точку древнего города и сделаем фото на фоне городского посада с тремя церквями
- Увидим, что случилось с Серпуховским белокаменным кремлём
- Постоим у Вечного огня и памятника воину-освободителю и узнаем, как один танкист спас Серпухов
- Найдём единственную сохранившуюся в городе огневую точку 80-летней давности
В виде сказки простым и доступным для детей языком я расскажу о появлении Серпухова, его первых князьях, гербе и занятиях серпуховичей. На память детям останется ручка и яркий блокнот, в который они будут вписывать или зарисовывать всё самое интересное с экскурсии. А за выполнение заданий они получат приз!
Достопримечательности по маршруту
Скульптурная композиция «Рыбачок» — набережная реки Нара — скульптурная композиция «Стрельцы» — Соборная гора со смотровой площадкой и фрагментами кремлёвской стены — памятный крест о героях Куликовской битвы — памятник Евгению Вучетичу — единственная в городе железобетонная огневая точка времён Великой Отечественной войны.
Организационные детали
- Эта экскурсия для семей с детьми от 5 до 10 лет
- Отдельно оплачивается блокнот путешественника для каждого ребёнка, ручка и приз за выполнение заданий — 300 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У композиции «Рыбачок»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Серпухове
Провела экскурсии для 550 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Я коренная серпуховичка и журналист, пишущий о культуре. Гид-экскурсовод, аккредитованный Министерством культуры Московской области. Создала в Серпухове Музей печати. Много путешествую и знаю, что интересно гостям. Жду вас на своих экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
10 ноя 2025
Снова большое спасибо Tripster за прекрасную встречу! Очень понравилась прогулка, содержание на 100% отвечало нашему запросу. У Татьяны такая прекрасная речь, что я бы слушала о чем угодно вообще. Мы
Входит в следующие категории Серпухова
