Как интересно и понятно рассказать детям о Серпухове? Конечно, в формате игры и сказки! В ходе выполнения различный заданий они узнают историю города, перекликающуюся с историей страны. Побывают на Соборной горе, изучат памятники и заложенные в них смыслы.

Описание экскурсии

Мы сфотографируемся у бронзовых фигур рыбаков и стрельцов , разберёмся, почему они здесь установлены

Поговорим о героях Куликовской битвы из Серпухова и посмотрим на памятный крест , им посвящённый

Поднимемся на самую высокую точку древнего города и сделаем фото на фоне городского посада с тремя церквями

Увидим, что случилось с Серпуховским белокаменным кремлём

Постоим у Вечного огня и памятника воину-освободителю и узнаем, как один танкист спас Серпухов

Найдём единственную сохранившуюся в городе огневую точку 80-летней давности

В виде сказки простым и доступным для детей языком я расскажу о появлении Серпухова, его первых князьях, гербе и занятиях серпуховичей. На память детям останется ручка и яркий блокнот, в который они будут вписывать или зарисовывать всё самое интересное с экскурсии. А за выполнение заданий они получат приз!

Достопримечательности по маршруту

Скульптурная композиция «Рыбачок» — набережная реки Нара — скульптурная композиция «Стрельцы» — Соборная гора со смотровой площадкой и фрагментами кремлёвской стены — памятный крест о героях Куликовской битвы — памятник Евгению Вучетичу — единственная в городе железобетонная огневая точка времён Великой Отечественной войны.

Организационные детали