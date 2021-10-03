Погулять по историческому центру, узнать о купеческих династиях и погрузиться в атмосферу провинции

5
1 отзыв
В 100 км от Москвы находится один из старейших городов области и южный защитник столицы, где чудом уцелел уголок 19 века.

На экскурсии вы познакомитесь с уютными памятниками той эпохи: бывшими усадьбами и присутственными местами, остатками фабрик и монастырей.

Узнаете о знаменитых купцах и поймете их вклад в жизнь города.
Серпухов купеческий
Серпухов купеческий
Серпухов купеческий
Серпухов купеческий
Серпухов купеческий
Серпухов купеческий
Серпухов купеческий
Серпухов купеческий
Серпухов купеческий
Серпухов купеческий

Что вас ожидает

Архитектура старинного Серпухова

В сердце города я расскажу о серпуховских купцах и познакомлю с наследием, которое они оставили Серпухову: строениями на улицах Чехова, Калужской и площади Ленина, бывшей Торговой. Вы узнаете о единственном в Подмосковье музыкально-драматическом театре и крупнейшей картинной галерее области. Переехав Варгинский мост, окажетесь в районе Занарье, где увидите старинную усадьбу, палаты и церковь на улице Пролетарской. А позже вам предстоит открыть несколько секретов на улицах Красный текстильщик, Пушкина и 1-я Московская.

Купцы Коншины

Поговорим о влиятельной старинной династии, чья ткацкая империя входила в тройку крупнейших хлопчатобумажных производств страны. Вы узнаете о фабриках, которые они создали в Серпухове: парусно-полотняной, бумаготкацкой, ситценабивной, прядильной. О крупных госзаказах и участии в международных выставках. А также о том, как потрясения 20 века повлияли на судьбу предприятий и самих купцов.

В одном из крупнейших промышленных комплексов старого Серпухова вы познакомитесь с историей фабрики «Новая мыза». И здесь же обнаружите культурные слои 14-18 вв. с руинами фортификационных и религиозных построек.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Lada Vesta SW Cross (гид + максимально 3 человека). В пределах города трансфер входит в стоимость, встреча в других соседних городах обсуждается в переписке к заказу.
  • Возможен только пешеходный вариант. Прогулки провожу при любой погоде, но подготовка важна, позаботьтесь о дождевиках/зонтах/головном уборе, в зависимости от погодных условий.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Алина
Алина
Искательница новых маршрутов, выпускница истфака МГУ. В качестве гида освоила 5 российских городов — Серпухов, Тулу, Зарайск, Наро-Фоминск, Венёв. Для каждого гостя я подбираю программы по интересам. В древний Серпухов влюблена, изучаю его уже 5 лет и готова познакомить с его наследием в любое время суток: днем, атмосферным вечером или даже в предрассветные часы.
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1 реальный отзыв

В
3 окт 2021
Алина замечательный экскурсовод и очень приятная в общении девушка. Экскурсия проходила в спокойном режиме прогулки. Прекрасно провели время. Вернёмся ещё.

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