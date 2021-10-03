Что вас ожидает

Архитектура старинного Серпухова

В сердце города я расскажу о серпуховских купцах и познакомлю с наследием, которое они оставили Серпухову: строениями на улицах Чехова, Калужской и площади Ленина, бывшей Торговой. Вы узнаете о единственном в Подмосковье музыкально-драматическом театре и крупнейшей картинной галерее области. Переехав Варгинский мост, окажетесь в районе Занарье, где увидите старинную усадьбу, палаты и церковь на улице Пролетарской. А позже вам предстоит открыть несколько секретов на улицах Красный текстильщик, Пушкина и 1-я Московская.

Купцы Коншины

Поговорим о влиятельной старинной династии, чья ткацкая империя входила в тройку крупнейших хлопчатобумажных производств страны. Вы узнаете о фабриках, которые они создали в Серпухове: парусно-полотняной, бумаготкацкой, ситценабивной, прядильной. О крупных госзаказах и участии в международных выставках. А также о том, как потрясения 20 века повлияли на судьбу предприятий и самих купцов.

В одном из крупнейших промышленных комплексов старого Серпухова вы познакомитесь с историей фабрики «Новая мыза». И здесь же обнаружите культурные слои 14-18 вв. с руинами фортификационных и религиозных построек.

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