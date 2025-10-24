Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Интересная и познавательная экскурсия для всей семьи в парк львов "Тайган", где Вы увидите диких животных в естественной природе и познакомитесь с более чем 2 тысячами экземпляров животных и птиц со всех континентов. 5 2 отзыва

Наиля Ваш гид в Севастополе
Групповая экскурсия
Длитель­ность 9 часов
Размер группы 1-18 человек
На чём проводится На автобусе
Можно с детьми Да
Когда По средам и воскресеньям в 8.00.
2000 ₽ за человека

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Супер познавательная и увлекательная экскурсия для детей и взрослых в уникальный сафари - парк "Тайган", который открылся в 2012 году в предгорном Крыму, на берегу Тайганьского водохранилища. Сегодня это самый крупный в Европе сафари- парк львов и других крупных хищников. Сегодня на территории парка живут более 60 львов, 40 тигров и других животных со всех континентов. Вас встретят красивые, ухоженные леопарды, пумы, ягуары, слоны, рыси, жирафы и многие другие животные. Всего в парке "Тайган" проживают около 2х тысяч экземпляров животных и птиц. Парк львов не только место обитания животных, но и крупный центр воспроизводства львов и тигров, некоторые из них даже отправляются в естественную среду обитания. Парк львов- прекрасное, комфортное место для отдыха и детей, и взрослых. Кафе, детские уголки, контактный зоопарк, фото с малышами львов и тигров - прекрасное дополнение к общению с дикими животными. Время нахождения в парке "Тайган"- около 4 часов. Время в пути в одну сторону- около 2х часов. 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 12 часов. При более позднем бронировании и наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Общее время экскурсии ориентировочно 9 часов, в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, количества туристов и темпа движения группы. Важная информация: Экскурсия авто- пешеходная. Степень сложности- легкая. Иметь удобную обувь и головной убор.

По средам и воскресеньям в 8.00. Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Транспортные услуги. Автобус с кондиционером под управлением опытного водителя. Что не входит в цену Входной билет в сафари - парк. Взрослый 2500р. / детский 1000р. (3-10 лет).

Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Нахимова 4. Доска Почета. Голубой зонт
Завершение: Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и воскресеньям в 8.00.
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.

Степень сложности - легкая

Иметь удобную обувь и головной убор