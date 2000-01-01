Сафари-парк львов «Тайган»

Путешествие и экскурсия к единственному сафари-парку львов в Европе «Тайган»

5
3 отзыва
Путешествие и экскурсия к единственному сафари-парку львов в Европе «Тайган».

Среди животных парка: белые львы и тигры, пумы, ягуары, леопарды и многие другие животные. На территории работает детский контактный зоопарк.
Сафари-парк львов «Тайган»
Сафари-парк львов «Тайган»
Сафари-парк львов «Тайган»
Сафари-парк львов «Тайган»
Сафари-парк львов «Тайган»
Сафари-парк львов «Тайган»

Что вы увидите 🤩

  • Парк львов «Тайган» крупнейший в Европе питомник различных пород львов и многих других видов животных
  • в основном крупных млекопитающих хищников.
Путешествие и экскурсия к единственному сафари-парку львов в Европе «Тайган».

Среди животных парка:

  • белые львы
  • белые тигры
  • пумы
  • львы
  • леопарды
  • ягуары
  • тигры
  • носухи
  • жирафы
  • Для маленьких посетителей работает контактный зоопарк.
  • Около 60 африканских львов выпущены на площадь более чем 30 гектаров крымского предгорья. Парки львов не редкость для стран Африки, они существуют в Танзании, Кении, но создать такой парк в роскошном месте Крыма, неподалеку от живописного водохранилища «Тайган», в честь которого и назван парк, было новой и свежей идеей.
  • Для создания парка львов пришлось приложить немало усилий. Животные более пяти лет собирались из различных коллекций России, Украины, Европы, а некоторые были специально привезены из Южно-Африканской республики, как, к примеру, уникальные белые львы, которых нет ни в одном зоопарке СНГ.
Важная информация
  • В стоимость экскурсии не входит входной билет в сафари-парк. Расчет только наличными, безналичного обслуживания нет.
  • При посещении парка пригодится удобная одежда и обувь.
  • На территории парка есть кафе и гостиница.
  • Для детей в возрасте 4 — 14 лет действуют скидки.

Цены на экскурсию

Для группы 1-18 человек
Взрослый билет (14+)
1 800 ₽
Детский билет (4-14 лет)
1 600 ₽
Детский билет (0-4 лет)
900 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • поддержка 24/7. Наши менеджеры на связи 24 часа в сутки, 365 дней в году
  • официальное оформление. Договоры, чеки, что дает Вам защиту в случае форс-мажорных обстоятельств
  • полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия
  • мы заберем Вас из любого удобного места
  • аттестованный гид
  • транспортное обслуживание
  • детям в возрасте 4 — 14 лет скидки
Что не входит
  • Стоимость входного билета в сафари-парк:
  • взрослые – 1000 руб.
  • дети (от 3 до 10 лет) – 500 руб.
  • Расчет только наличными.
Место начала и завершения
площадь Нахимова, доска Почета
Когда и сколько длится?
Когда: среда и воскресенье, 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

среда и воскресенье, 08:00

Марина К.
Марина К.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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