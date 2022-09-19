Групповая
до 18 чел.
Личный гид к Вам в авто - Сафари-парк львов «Тайган»
Путешествие в уникальный сафари-парк львов «Тайган» в Севастополе. Белые львы, тигры, пумы, ягуары и контактный зоопарк для детей. Незабываемые впечатления
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
«Путешествие и экскурсия к единственному сафари-парку львов в Европе «Тайган»»
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1100 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Сафари-парк львов «Тайган» - уникальная экскурсия для всей семьи
Туристическая фирма "Зебра" приглашает вас в Сафари-парк львов "Тайган"! Насладитесь уникальной коллекцией редких животных и мини-зоопарком для детей
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
«Сафари-парк «Тайган» — единственный парк львов в Европе»
Расписание: Среда и воскресенье с 8:00
20 июл в 08:00
23 июл в 08:00
2100 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Сафари парк львов «Тайган»
Увлекательное путешествие в парк «Тайган», где можно увидеть более 60 львов и 40 тигров в их естественной среде. Прекрасное место для отдыха всей семьей
Начало: Пл. Нахимова 4. Доска Почета. Голубой зонт
«Супер познавательная и увлекательная экскурсия для детей и взрослых в уникальный сафари - парк "Тайган", который открылся в 2012 году в предгорном Крыму, на берегу Тайганьского водохранилища»
Расписание: По средам и воскресеньям в 8.00.
20 июл в 08:00
23 июл в 08:00
1800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ББалтрушевич19 сентября 2022Личный гид для Вас с авто - Сафари-парк львов «Тайган»Поездка очень понравилась, хороший водитель и замечательный гид Татьяна Михайловна по дороге очень интересно рассказывала о достопримечательностях и исторических фигурах, посещавших и живших в Крыму. Спасибо.
- eeterenti5 октября 2021Личный гид для Вас с авто - Сафари-парк львов «Тайган»Отличный парк. Очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Сафари»
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Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июле 2025
Сейчас в Севастополе в категории "Сафари" можно забронировать 3 экскурсии от 1100 до 2100. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Цены на сафари в Севастополе, самые популярные экскурсии 2025 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь