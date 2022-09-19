Найдено 3 экскурсии в категории « Сафари » в Севастополе, цены от 1100 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая На автобусе 10 часов 5 отзывов Групповая до 18 чел. Личный гид к Вам в авто - Сафари-парк львов «Тайган» Путешествие в уникальный сафари-парк львов «Тайган» в Севастополе. Белые львы, тигры, пумы, ягуары и контактный зоопарк для детей. Незабываемые впечатления Начало: Встретим Вас в любом удобном месте «Путешествие и экскурсия к единственному сафари-парку львов в Европе «Тайган»» Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00 1100 ₽ за человека Пешая На автобусе 9 часов Групповая до 20 чел. Сафари-парк львов «Тайган» - уникальная экскурсия для всей семьи Туристическая фирма "Зебра" приглашает вас в Сафари-парк львов "Тайган"! Насладитесь уникальной коллекцией редких животных и мини-зоопарком для детей Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета «Сафари-парк «Тайган» — единственный парк львов в Европе» Расписание: Среда и воскресенье с 8:00 2100 ₽ за человека На автобусе 10 часов Групповая до 18 чел. Сафари парк львов «Тайган» Увлекательное путешествие в парк «Тайган», где можно увидеть более 60 львов и 40 тигров в их естественной среде. Прекрасное место для отдыха всей семьей Начало: Пл. Нахимова 4. Доска Почета. Голубой зонт «Супер познавательная и увлекательная экскурсия для детей и взрослых в уникальный сафари - парк "Тайган", который открылся в 2012 году в предгорном Крыму, на берегу Тайганьского водохранилища» Расписание: По средам и воскресеньям в 8.00. 1800 ₽ за человека Другие экскурсии Севастополя Последние отзывы на экскурсии Б Балтрушевич Личный гид для Вас с авто - Сафари-парк львов «Тайган» Поездка очень понравилась, хороший водитель и замечательный гид Татьяна Михайловна по дороге очень интересно рассказывала о достопримечательностях и исторических фигурах, посещавших и живших в Крыму. Спасибо.

e eterenti Личный гид для Вас с авто - Сафари-парк львов «Тайган» Отличный парк. Очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Сафари»

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