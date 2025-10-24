Групповая
до 18 чел.
Личный гид для Вас в авто - Сафари-парк львов «Тайган»
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
1800 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Сафари парк львов «Тайган»
Начало: Пл. Нахимова 4. Доска Почета. Голубой зонт
Расписание: По средам и воскресеньям в 8.00.
2300 ₽ за человека
-
7%
Групповая
до 17 чел.
Сафари-парк львов «Тайган»: экзотика и приключения
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Среда и воскресенье с 8:00
2139 ₽
2300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Сафари-парк Тайган
Начало: Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Расписание: По субботам в 10:00
24 000 ₽ за всё до 10 чел.
- VV382926224 октября 2025Парк замечательный! Достаточно времени, чтобы всё посмотреть. Очень хорошая экскурсовод Елена.
- ИИрина25 августа 2025В такую жару лучше приезжать к открытию, тк звери после завтра спят. Сам парк огромный, территория ухожена. Звери все довольные.
- ТТатьяна8 мая 2025Экскурсия отличная, и сам парк выше всяких похвал. Экскурсовод Татьяна Михайловна просто великолепна. Водитель Александр- замечательный. Много интересного узнали по дороге в Тайган.
- ББалтрушевич19 сентября 2022Поездка очень понравилась, хороший водитель и замечательный гид Татьяна Михайловна по дороге очень интересно рассказывала о достопримечательностях и исторических фигурах, посещавших и живших в Крыму. Спасибо.
- eeterenti5 октября 2021Отличный парк. Очень понравилось
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в марте 2026
Сейчас в Севастополе в категории "Тайган" можно забронировать 4 экскурсии от 1800 до 24 000 со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
