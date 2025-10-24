Мои заказы

Тайган – экскурсии в Севастополе

Найдено 4 экскурсии в категории «Тайган» в Севастополе, цены от 1800 ₽, скидки до 7%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Личный гид для Вас в авто - Сафари-парк львов «Тайган»
Пешая
На автобусе
10 часов
10 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Личный гид для Вас в авто - Сафари-парк львов «Тайган»
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
1800 ₽ за человека
Сафари парк львов «Тайган»
На автобусе
9 часов
2 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Сафари парк львов «Тайган»
Начало: Пл. Нахимова 4. Доска Почета. Голубой зонт
Расписание: По средам и воскресеньям в 8.00.
2300 ₽ за человека
Сафари-парк львов «Тайган»: экзотика и приключения
Пешая
На автобусе
8 часов
-
7%
2 отзыва
Групповая
до 17 чел.
Сафари-парк львов «Тайган»: экзотика и приключения
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Среда и воскресенье с 8:00
2139 ₽2300 ₽ за человека
Сафари-парк Тайган
Пешая
На автобусе
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сафари-парк Тайган
Начало: Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Расписание: По субботам в 10:00
24 000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    V3829262
    24 октября 2025
    Сафари парк львов «Тайган»
    Парк замечательный! Достаточно времени, чтобы всё посмотреть. Очень хорошая экскурсовод Елена.
  • И
    Ирина
    25 августа 2025
    Личный гид для Вас в авто - Сафари-парк львов «Тайган»
    В такую жару лучше приезжать к открытию, тк звери после завтра спят. Сам парк огромный, территория ухожена. Звери все довольные.
    читать дальше

    Кого жалко-так это маленьких тигрят и львят,которые вынуждены работать для фотографии. Им жарко,они устают от людей.
    Парк хороший со своими плюсами и минусами.

  • Т
    Татьяна
    8 мая 2025
    Сафари парк львов «Тайган»
    Экскурсия отличная, и сам парк выше всяких похвал. Экскурсовод Татьяна Михайловна просто великолепна. Водитель Александр- замечательный. Много интересного узнали по дороге в Тайган.
  • Б
    Балтрушевич
    19 сентября 2022
    Личный гид для Вас в авто - Сафари-парк львов «Тайган»
    Поездка очень понравилась, хороший водитель и замечательный гид Татьяна Михайловна по дороге очень интересно рассказывала о достопримечательностях и исторических фигурах, посещавших и живших в Крыму. Спасибо.
  • Б
    Балтрушевич
    19 сентября 2022
    Личный гид для Вас в авто - Сафари-парк львов «Тайган»
    Поездка очень понравилась, хороший водитель и замечательный гид Татьяна Михайловна по дороге очень интересно рассказывала о достопримечательностях и исторических фигурах, посещавших и живших в Крыму. Спасибо.
  • e
    eterenti
    5 октября 2021
    Личный гид для Вас в авто - Сафари-парк львов «Тайган»
    Отличный парк. Очень понравилось

