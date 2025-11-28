Единственный в Европе парк львов

Экскурсия знакомит с сафари-парком «Тайган» — единственным в Европе парком, где львы содержатся в условиях естественной природы Крыма. На территории площадью более 30 гектаров живут 60 львов, 40 тигров и другие хищники — пумы, ягуары и леопарды.

Уникальная коллекция животных

Особенность парка — коллекция белых львов, которых привезли из Южно-Африканской республики. Этих животных нет в других зоопарках стран СНГ. Также в парке содержатся слоны, различные виды птиц и другие представители фауны.

История создания парка

Животных для парка собирали в течение многих лет из различных коллекций России и Европы. Создатели парка создали условия, максимально приближенные к естественной среде обитания хищников, что позволяет наблюдать за их поведением в природной обстановке. Важная информация: