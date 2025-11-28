Мои заказы

Сафари-парк Тайган

Посетите единственный в Европе сафари-парк львов, где в естественных условиях содержатся более 60 львов, 40 тигров и другие хищники. Парк известен коллекцией белых львов, привезенных из Южно-Африканской республики.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
  • скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
  • не действует на трансферы и входные билеты
  • работает при предоплате или полной оплате на сайте
  • не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии

Единственный в Европе парк львов

Экскурсия знакомит с сафари-парком «Тайган» — единственным в Европе парком, где львы содержатся в условиях естественной природы Крыма. На территории площадью более 30 гектаров живут 60 львов, 40 тигров и другие хищники — пумы, ягуары и леопарды.

Уникальная коллекция животных

Особенность парка — коллекция белых львов, которых привезли из Южно-Африканской республики. Этих животных нет в других зоопарках стран СНГ. Также в парке содержатся слоны, различные виды птиц и другие представители фауны.

История создания парка

Животных для парка собирали в течение многих лет из различных коллекций России и Европы. Создатели парка создали условия, максимально приближенные к естественной среде обитания хищников, что позволяет наблюдать за их поведением в природной обстановке. Важная информация:
  • Экскурсия подходит для посещения с детьми.
  • На территории парка есть кафе и зоны отдыха.
  • Рекомендуется соблюдать правила безопасности при наблюдении за животными.

По субботам в 10:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Территория сафари-парка «Тайган»
  • Вольеры с львами и тиграми
  • Зона содержания белых львов
  • Территория с другими хищниками и животными
Что включено
  • Трансфер
  • Путевой экскурсовод
Что не входит в цену
  • Питание
  • Входные билеты в сафари-парк «Тайган»
Место начала и завершения?
Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Экскурсия подходит для посещения с детьми
  • На территории парка есть кафе и зоны отдыха
  • Рекомендуется соблюдать правила безопасности при наблюдении за животными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Севастополя

