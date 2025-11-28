Посетите единственный в Европе сафари-парк львов, где в естественных условиях содержатся более 60 львов, 40 тигров и другие хищники. Парк известен коллекцией белых львов, привезенных из Южно-Африканской республики.
Описание экскурсии
Единственный в Европе парк львов
Экскурсия знакомит с сафари-парком «Тайган» — единственным в Европе парком, где львы содержатся в условиях естественной природы Крыма. На территории площадью более 30 гектаров живут 60 львов, 40 тигров и другие хищники — пумы, ягуары и леопарды.
Уникальная коллекция животных
Особенность парка — коллекция белых львов, которых привезли из Южно-Африканской республики. Этих животных нет в других зоопарках стран СНГ. Также в парке содержатся слоны, различные виды птиц и другие представители фауны.
История создания парка
Животных для парка собирали в течение многих лет из различных коллекций России и Европы. Создатели парка создали условия, максимально приближенные к естественной среде обитания хищников, что позволяет наблюдать за их поведением в природной обстановке. Важная информация:
- Экскурсия подходит для посещения с детьми.
- На территории парка есть кафе и зоны отдыха.
- Рекомендуется соблюдать правила безопасности при наблюдении за животными.
По субботам в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Территория сафари-парка «Тайган»
- Вольеры с львами и тиграми
- Зона содержания белых львов
- Территория с другими хищниками и животными
Что включено
- Трансфер
- Путевой экскурсовод
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты в сафари-парк «Тайган»
Место начала и завершения?
Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия подходит для посещения с детьми
- На территории парка есть кафе и зоны отдыха
- Рекомендуется соблюдать правила безопасности при наблюдении за животными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
