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Н Наталия Благодарим Светлану за чудесную поездку в Севастополь. Вместе с ней мы (2взрослых и 2детей 13лет) познакомились не только с Севастополем, но и с окрестностями. Побывали в Балаклаве и на секретном объекте, искупались в море в Форосе, и даже покушали в замечательном кафе. Экскурсия получилась индивидуальная по нашим интересам. Все остались очень довольны! Светлана, спасибо за всё! С уважением, мы. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мария Мы в полном восторге, экскурсия насыщенная, познавательная, четко организованная. Идеально для знакомства с городом. Алёна очень приятный человек, прекрасный гид. Путешествие с Аленой было комфортным, учтены все пожелания. Вы обязательно увидите всё, что запланировано, даже если не впишитесь в тайминг) Собираемся поехать на другую экскурсию с Аленой через неделю) Рекомендуем) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ж Журавлева Мы в полном восторге, экскурсия насыщенная, познавательная, четко организованная. Идеально для знакомства с городом. Алёна очень приятный человек, прекрасный гид. Путешествие с Аленой было комфортным, учтены все пожелания. Вы обязательно увидите всё, что запланировано, даже если не впишитесь в тайминг) Собираемся поехать на другую экскурсию с Аленой через неделю) Рекомендуем) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ж Журавлева Мы в полном восторге, экскурсия насыщенная, познавательная, четко организованная. Идеально для знакомства с городом. Алёна очень приятный человек, прекрасный гид. Путешествие с Аленой было комфортным, учтены все пожелания. Вы обязательно увидите всё, что запланировано, даже если не впишитесь в тайминг) Собираемся поехать на другую экскурсию с Аленой через неделю) Рекомендуем) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Отличная экскурсия. Ездили с двумя детьми, мальчики 14 и 11 лет. Алена составила программу, маршрут под наши пожелания. Погуляли по центральной части Севастополя, посмотрели на город с моря, прокатившись на пароме, посмотрели места боевой славы. Неизгладимые впечатления! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет