Севастополь — город, который привлекает своей богатой историей и обилием достопримечательностей. Каждая эпоха оставила в нем свой след в виде множества достопримечательностей. Их все невозможно обойти за один день. Поэтому я предлагаю изучить лучшие из лучших мест этого прекрасного города-героя.
Мы прогуляемся по центральным бульварам, съездим на прекрасную Сапун-гору и посетим самое большое музейное объединение города Севастополь.
Мы прогуляемся по центральным бульварам, съездим на прекрасную Сапун-гору и посетим самое большое музейное объединение города Севастополь.
Описание экскурсии
Вас ждут основные достопримечательности Севастополя:
- Площадь Нахимова. В далеком прошлом именно здесь начинался город с 4 первых каменных построек Севастополя. На современном этапе Нахимовская площадь является местом, где проводят различные городские мероприятия • Графская пристань — самая известная пристань в черте города. С ней связана вся история города от основания до сегодняшнего дня.
- Севастопольская бухта — одна из «призовой тройки» лучших флотских баз в мире.
- Памятник Затопленным кораблям — самая известная достопримечательность Севастополя. С 1969 года изображение памятника появилось на гербе города.
- Приморский и Матросский бульвары — самые популярные у севастопольцев места отдыха. Здесь находятся памятники и достопримечательности, которые отображают события, происходившие в Севастополе.
- Большой городской холм словно зал музея, хранит в своей заповедной тишине историю города.
- Владимирский собор (усыпальница адмиралов) — одно из самых святых мест Севастополя, это место пропитано историй города, его сутью и верой.
- Сапун-гора — возвышенность, находящаяся к юго-востоку от Севастополя. Здесь находится мемориальный комплекс, выставка боевой техники и диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944г» • Малахов Курган — тактически важная высота на Корабельной стороне Севастополя, получившая всемирную известность во время Крымской войны • Севастопольский военно-исторический музей-заповедник — самое большое музейное объединение города Севастополь.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Затопленным кораблям
- Графская пристань
- Памятник Казарскому
- Владимирский собор
- Малахов курган
- Сапун-гора
- Херсонес Таврический
- Севастопольская бухта
- Приморский и Матросский бульвары
- Большой городской холм
- Музей-заповедник
Что включено
- Автомобильное сопровождение кроссовер Chery Tiggo 7 Pro с панорамной крышей
- Работа гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
Место начала и завершения?
Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Благодарим Светлану за чудесную поездку в Севастополь. Вместе с ней мы (2взрослых и 2детей 13лет) познакомились не только с Севастополем, но и с окрестностями. Побывали в Балаклаве и на секретном объекте, искупались в море в Форосе, и даже покушали в замечательном кафе. Экскурсия получилась индивидуальная по нашим интересам. Все остались очень довольны! Светлана, спасибо за всё! С уважением, мы.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Мы в полном восторге, экскурсия насыщенная, познавательная, четко организованная. Идеально для знакомства с городом. Алёна очень приятный человек, прекрасный гид. Путешествие с Аленой было комфортным, учтены все пожелания. Вы обязательно увидите всё, что запланировано, даже если не впишитесь в тайминг) Собираемся поехать на другую экскурсию с Аленой через неделю) Рекомендуем)
Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Мы в полном восторге, экскурсия насыщенная, познавательная, четко организованная. Идеально для знакомства с городом. Алёна очень приятный человек, прекрасный гид. Путешествие с Аленой было комфортным, учтены все пожелания. Вы обязательно увидите всё, что запланировано, даже если не впишитесь в тайминг) Собираемся поехать на другую экскурсию с Аленой через неделю) Рекомендуем)
Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Мы в полном восторге, экскурсия насыщенная, познавательная, четко организованная. Идеально для знакомства с городом. Алёна очень приятный человек, прекрасный гид. Путешествие с Аленой было комфортным, учтены все пожелания. Вы обязательно увидите всё, что запланировано, даже если не впишитесь в тайминг) Собираемся поехать на другую экскурсию с Аленой через неделю) Рекомендуем)
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Отличная экскурсия. Ездили с двумя детьми, мальчики 14 и 11 лет. Алена составила программу, маршрут под наши пожелания. Погуляли по центральной части Севастополя, посмотрели на город с моря, прокатившись на пароме, посмотрели места боевой славы. Неизгладимые впечатления!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Отличная экскурсия. Ездили с двумя детьми, мальчики 14 и 11 лет. Алена составила программу, маршрут под наши пожелания. Погуляли по центральной части Севастополя, посмотрели на город с моря, прокатившись на пароме, посмотрели места боевой славы. Неизгладимые впечатления!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Севастополя
Похожие экскурсии на «Большая Севастопольская экскурсия»
Групповая
до 20 чел.
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00 и 11:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
Первое знакомство с Севастополем: трижды рождённый
Начало: Центр города: площадь Нахимова
Расписание: Согласно расписанию в календаре
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Севастополь - город, достойный поклонения
Начало: Площадь Нахимова, городская доска почета
Расписание: Суббота и Воскресенье с 9.00 до 17.00
2000 ₽ за всё до 4 чел.
11 600 ₽ за экскурсию