Большая Севастопольская экскурсия

Севастополь - город, который привлекает своей богатой историей и обилием достопримечательностей

4.5
2 отзыва
Севастополь — город, который привлекает своей богатой историей и обилием достопримечательностей.

Каждая эпоха оставила в нем свой след в виде множества достопримечательностей.

Их все невозможно обойти за один день.

Поэтому я предлагаю изучить лучшие из лучших мест этого прекрасного города-героя.

Мы прогуляемся по центральным бульварам, съездим на прекрасную Сапун-гору и посетим самое большое музейное объединение города Севастополь.
Большая Севастопольская экскурсия
Большая Севастопольская экскурсия
Большая Севастопольская экскурсия
Большая Севастопольская экскурсия
Большая Севастопольская экскурсия
Большая Севастопольская экскурсия
Большая Севастопольская экскурсия

Что вы увидите 🤩

  • Памятник Затопленным кораблям
  • Графская пристань
  • Памятник Казарскому
  • Владимирский собор
  • Малахов курган
  • Сапун-гора
  • Херсонес Таврический
  • Севастопольская бухта
  • Приморский и Матросский бульвары
  • Большой городской холм
  • Музей-заповедник

Вас ждут основные достопримечательности Севастополя:

  • Площадь Нахимова. В далеком прошлом именно здесь начинался город с 4 первых каменных построек Севастополя. На современном этапе Нахимовская площадь является местом, где проводят различные городские мероприятия
  • Графская пристань — самая известная пристань в черте города. С ней связана вся история города от основания до сегодняшнего дня.
  • Севастопольская бухта — одна из «призовой тройки» лучших флотских баз в мире.
  • Памятник Затопленным кораблям — самая известная достопримечательность Севастополя. С 1969 года изображение памятника появилось на гербе города.
  • Приморский и Матросский бульвары — самые популярные у севастопольцев места отдыха. Здесь находятся памятники и достопримечательности, которые отображают события, происходившие в Севастополе.
  • Большой городской холм словно зал музея, хранит в своей заповедной тишине историю города.
  • Владимирский собор (усыпальница адмиралов) — одно из самых святых мест Севастополя, это место пропитано историй города, его сутью и верой.
  • Сапун-гора — возвышенность, находящаяся к юго-востоку от Севастополя. Здесь находится мемориальный комплекс, выставка боевой техники и диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944г»
  • Малахов Курган — тактически важная высота на Корабельной стороне Севастополя, получившая всемирную известность во время Крымской войны​
  • Севастопольский военно-исторический музей-заповедник — самое большое музейное объединение города Севастополь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
6 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автомобильное сопровождение кроссовер Chery Tiggo 7 Pro с панорамной крышей
  • Работа гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
Место начала и завершения
площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Алена Н.
Алена Н.
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