Вас ждут основные достопримечательности Севастополя:
Площадь Нахимова. В далеком прошлом именно здесь начинался город с 4 первых каменных построек Севастополя. На современном этапе Нахимовская площадь является местом, где проводят различные городские мероприятия
Графская пристань — самая известная пристань в черте города. С ней связана вся история города от основания до сегодняшнего дня.
Севастопольская бухта — одна из «призовой тройки» лучших флотских баз в мире.
Памятник Затопленным кораблям — самая известная достопримечательность Севастополя. С 1969 года изображение памятника появилось на гербе города.
Приморский и Матросский бульвары — самые популярные у севастопольцев места отдыха. Здесь находятся памятники и достопримечательности, которые отображают события, происходившие в Севастополе.
Большой городской холм словно зал музея, хранит в своей заповедной тишине историю города.
Владимирский собор (усыпальница адмиралов) — одно из самых святых мест Севастополя, это место пропитано историй города, его сутью и верой.
Сапун-гора — возвышенность, находящаяся к юго-востоку от Севастополя. Здесь находится мемориальный комплекс, выставка боевой техники и диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944г»
Малахов Курган — тактически важная высота на Корабельной стороне Севастополя, получившая всемирную известность во время Крымской войны
Севастопольский военно-исторический музей-заповедник — самое большое музейное объединение города Севастополь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
6 600 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Автомобильное сопровождение кроссовер Chery Tiggo 7 Pro с панорамной крышей
Работа гида
Что не входит
Входные билеты в музеи
Место начала и завершения
площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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