Севастополь — город, который привлекает своей богатой историей и обилием достопримечательностей.



Каждая эпоха оставила в нем свой след в виде множества достопримечательностей.



Их все невозможно обойти за один день.



Поэтому я предлагаю изучить лучшие из лучших мест этого прекрасного города-героя.



Мы прогуляемся по центральным бульварам, съездим на прекрасную Сапун-гору и посетим самое большое музейное объединение города Севастополь.