Мы подготовили маршрутные туры таким образом, чтобы Вы смогли насладиться отдыхом, комфортно путешествуя один или с близкими.

Мы встречаем в аэропорту, привозим в отель, в городе Севастополь.

Путешествуем на микроавтобусе с гидом, только по самым красивым, уникальным местам Крыма и ЮБК.

Ночевка в Севастополе и Ялте

Гостиница в центре города: двухместное размещение в номере «стандарт».

День 1

Встреча. Переезд в гостиницу Севастополя

Свободное время. При утреннем прибытии – авто-пешеходная ознакомительная экскурсия по городу от 2х до 4х часов, в зависимости от времени прибытия.

День 2

Выезжаем из гостиницы и отправляемся в Ялту по одной из самых красивых дорог ЮБК между скалами и морем. По пути осмотрим:

Форосский храм,

Воронцовский дворец — прогулка по парку,

Ай Петри — канатная дорога (если работает),

Ласточкино гнездо,

Ливадийский дворец — летняя резиденция Николая II.

Заселимся в гостиницу в Ялте. Далее у вас свободное время.

День 3

Выезжаем из гостиницы. Сегодня нас ждет экскурсия по морю, вдоль Южного берега Крыма, осмотр Ласточкиного гнезда с моря.

Мы посетим Массандру – завод, Гурзуф, увидим гору Демерджи.

Важно знать

Данное предложение рассчитано на двоих взрослых с проживанием.

Для дружных компаний (нескольких семей) стоимость может меняться с учетом стоимости отеля.

В стоимость экскурсии включено:

встреча,

проживание в двухместном номере (для двоих или двое взрослых + ребенок), без питания. Если количество людей больше — мы закажем для вас номер побольше или два\три отдельных номера за доп плату,

услуги гида,

трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно: