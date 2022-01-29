Мы подготовили маршрутные туры таким образом, чтобы Вы смогли насладиться отдыхом, комфортно путешествуя один или с близкими.
Мы встречаем в аэропорту, привозим в отель, в городе Севастополь.
Путешествуем на микроавтобусе с гидом, только по самым красивым, уникальным местам Крыма и ЮБК.
Ночевка в Севастополе и Ялте
Гостиница в центре города: двухместное размещение в номере «стандарт».
День 1
Встреча. Переезд в гостиницу Севастополя
Свободное время. При утреннем прибытии – авто-пешеходная ознакомительная экскурсия по городу от 2х до 4х часов, в зависимости от времени прибытия.
День 2
Выезжаем из гостиницы и отправляемся в Ялту по одной из самых красивых дорог ЮБК между скалами и морем. По пути осмотрим:
- Форосский храм,
- Воронцовский дворец — прогулка по парку,
- Ай Петри — канатная дорога (если работает),
- Ласточкино гнездо,
- Ливадийский дворец — летняя резиденция Николая II.
- Заселимся в гостиницу в Ялте. Далее у вас свободное время.
День 3
Выезжаем из гостиницы. Сегодня нас ждет экскурсия по морю, вдоль Южного берега Крыма, осмотр Ласточкиного гнезда с моря.
Мы посетим Массандру – завод, Гурзуф, увидим гору Демерджи.
Важно знать
Данное предложение рассчитано на двоих взрослых с проживанием.
Для дружных компаний (нескольких семей) стоимость может меняться с учетом стоимости отеля.
В стоимость экскурсии включено:
- встреча,
- проживание в двухместном номере (для двоих или двое взрослых + ребенок), без питания. Если количество людей больше — мы закажем для вас номер побольше или два\три отдельных номера за доп плату,
- услуги гида,
- трансфер.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- питание,
- посещение музеев,
- морские экскурсии,
- канатная дорога,
- джипинг.