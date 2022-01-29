Выходные в Крыму: три дня с проживанием

Мы приглашаем вас провести выходные в Крыму

Индивидуально
для 5 чел.
Мы приглашаем вас провести выходные в Крыму.

Мы подготовили маршрутные туры таким образом, чтобы вы смогли насладиться отдыхом, комфортно путешествуя.

Мы встречаем в аэропорту, привозим в отель, в городе Севастополь.

Путешествуем на микроавтобусе с гидом, только по самым красивым, уникальным местам Крыма и ЮБК.
Выходные в Крыму: три дня с проживанием
Выходные в Крыму: три дня с проживанием
Выходные в Крыму: три дня с проживанием
Выходные в Крыму: три дня с проживанием
Выходные в Крыму: три дня с проживанием

Что вы можете увидеть 🤩

  • Севастополь
  • Графская пристань
  • центр города
  • памятник затопленным кораблям
  • Исторический бульвар
  • Балаклава
  • Большая Ялта
  • Воронцовский дворец
  • Ливадийский дворец
  • набережная Ялты
  • Ласточкино гнездо.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Мы подготовили маршрутные туры таким образом, чтобы Вы смогли насладиться отдыхом, комфортно путешествуя один или с близкими.
Мы встречаем в аэропорту, привозим в отель, в городе Севастополь.
Путешествуем на микроавтобусе с гидом, только по самым красивым, уникальным местам Крыма и ЮБК.

Ночевка в Севастополе и Ялте

Гостиница в центре города: двухместное размещение в номере «стандарт».
День 1
Встреча. Переезд в гостиницу Севастополя
Свободное время. При утреннем прибытии – авто-пешеходная ознакомительная экскурсия по городу от 2х до 4х часов, в зависимости от времени прибытия.

День 2

Выезжаем из гостиницы и отправляемся в Ялту по одной из самых красивых дорог ЮБК между скалами и морем. По пути осмотрим:

  • Форосский храм,
  • Воронцовский дворец — прогулка по парку,
  • Ай Петри — канатная дорога (если работает),
  • Ласточкино гнездо,
  • Ливадийский дворец — летняя резиденция Николая II.
  • Заселимся в гостиницу в Ялте. Далее у вас свободное время.
День 3
Выезжаем из гостиницы. Сегодня нас ждет экскурсия по морю, вдоль Южного берега Крыма, осмотр Ласточкиного гнезда с моря.
Мы посетим Массандру – завод, Гурзуф, увидим гору Демерджи.
Важно знать
Данное предложение рассчитано на двоих взрослых с проживанием.
Для дружных компаний (нескольких семей) стоимость может меняться с учетом стоимости отеля.

В стоимость экскурсии включено:

  • встреча,
  • проживание в двухместном номере (для двоих или двое взрослых + ребенок), без питания. Если количество людей больше — мы закажем для вас номер побольше или два\три отдельных номера за доп плату,
  • услуги гида,
  • трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • питание,
  • посещение музеев,
  • морские экскурсии,
  • канатная дорога,
  • джипинг.

Ответы на вопросы

Что входит
  • встреча
  • Проживание в двухместном номере (для двоих или двое взрослых + ребенок), без питания. Если количество людей больше — мы закажем для вас номер побольше или два\три отдельных номера за доп плату
  • услуги гида
  • трансфер.
Что не входит
  • питание
  • посещение музеев
  • морские экскурсии
  • канатная дорога
  • джипинг.
Место начала и завершения?
Аэропорт Симферополь
Когда и сколько длится
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Если у вас есть уточняющие вопросы, задавайте.
  • Данное предложение рассчитано на двоих взрослых с проживанием.
  • Для дружных компаний (нескольких семей) стоимость может меняться с учетом стоимости отеля.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности

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