Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы приглашаем вас провести выходные в Крыму.



Мы подготовили маршрутные туры таким образом, чтобы вы смогли насладиться отдыхом, комфортно путешествуя. Мы встречаем на вокзале, привозим в отель, в городе Севастополь.



Путешествуем на микроавтобусе с гидом, только по самым красивым, уникальным местам севастополя и Крыма. Почасовая оплата - время определяете Вы

Светлана Ваш гид в Севастополе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -5% 7500 ₽ выгода 375 ₽ 7125 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4 часа 1-5 человек Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии четырехчасовая экскурсия для тех, кто хочет увидеть наиболее интересные места в городе, сделать яркие фото, получить массу приятных эмоций, с интересом и пользой провести время в нашем городе. Начало на пл. Нахимова. Если вам нужна подача авто в другое место - за доплату заберем из удобного Вам места в черте города Варианты маршрутов: 1. вариант Увидим: центр города, достопримечательности и история. Графская пристань, Памятник затопленным кораблям - славная история города - героя. Херсонес - Древний и новый. Владимирский собор, базилика. На территории Нового Херсонеса множество интерактивных музеев Длительность 3,5 часа 2 вариант Историческая часть города, город его история, знаковые места. Центральный холм: Владимирский собор - усыпальница адмиралов. Сапун гора - мемориальный комплекс, посвященный освобождению Севастополя 1944г Малахов курган - мемориально-парковый комплекс 1854-1855гг. История города, военная слава. Длительность 3,5 часа **Если у Вас есть желание провести больше времени в нашем городе: Места, которые мы, также рекомендуем к посещению: Фиолент - потухший вулкан, в великолепными видами, Свято Георгиевский монастырь, скалы Балаклава и ее секреты + выход в море на катере Инкерман - внутрискальный монастырь, крепость Каламита Мы с удовольствием покажем их Вам. __________ ** Можно объединить несколько маршрутов в один

ежедневно, по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Севастополь

Графская пристань

Центр города

Памятник затопленным кораблям

Херсонес Что включено Встреча,

Услуги гида,

Трансфер. Что не входит в цену Питание,

Посещение музеев,

Морские экскурсии,

Канатная дорога,

Джипинг. Где начинаем и завершаем? Начало: Место проживания, в Севастополе Завершение: Место проживания Когда и сколько длится? Когда: ежедневно, по договоренности Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.