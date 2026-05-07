Мы приглашаем вас провести выходные в Крыму.
Мы подготовили маршрутные туры таким образом, чтобы вы смогли насладиться отдыхом, комфортно путешествуя. Мы встречаем на вокзале, привозим в отель, в городе Севастополь.
Путешествуем на микроавтобусе с гидом, только по самым красивым, уникальным местам севастополя и Крыма. Почасовая оплата - время определяете Вы
Мы подготовили маршрутные туры таким образом, чтобы вы смогли насладиться отдыхом, комфортно путешествуя. Мы встречаем на вокзале, привозим в отель, в городе Севастополь.
Путешествуем на микроавтобусе с гидом, только по самым красивым, уникальным местам севастополя и Крыма. Почасовая оплата - время определяете Вы
Описание экскурсиичетырехчасовая экскурсия для тех, кто хочет увидеть наиболее интересные места в городе, сделать яркие фото, получить массу приятных эмоций, с интересом и пользой провести время в нашем городе. Начало на пл. Нахимова. Если вам нужна подача авто в другое место - за доплату заберем из удобного Вам места в черте города Варианты маршрутов: 1. вариант Увидим: центр города, достопримечательности и история. Графская пристань, Памятник затопленным кораблям - славная история города - героя. Херсонес - Древний и новый. Владимирский собор, базилика. На территории Нового Херсонеса множество интерактивных музеев Длительность 3,5 часа 2 вариант Историческая часть города, город его история, знаковые места. Центральный холм: Владимирский собор - усыпальница адмиралов. Сапун гора - мемориальный комплекс, посвященный освобождению Севастополя 1944г Малахов курган - мемориально-парковый комплекс 1854-1855гг. История города, военная слава. Длительность 3,5 часа **Если у Вас есть желание провести больше времени в нашем городе: Места, которые мы, также рекомендуем к посещению: Фиолент - потухший вулкан, в великолепными видами, Свято Георгиевский монастырь, скалы Балаклава и ее секреты + выход в море на катере Инкерман - внутрискальный монастырь, крепость Каламита Мы с удовольствием покажем их Вам. __________ ** Можно объединить несколько маршрутов в один
ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Севастополь
- Графская пристань
- Центр города
- Памятник затопленным кораблям
- Херсонес
Что включено
- Встреча,
- Услуги гида,
- Трансфер.
Что не входит в цену
- Питание,
- Посещение музеев,
- Морские экскурсии,
- Канатная дорога,
- Джипинг.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место проживания, в Севастополе
Завершение: Место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Не люблю оставлять плохие отзывы, но тут у меня неоднозначное ощущение после экскурсии. Гид хорошо знает своё дело, всё доступно рассказывает, не занудно. Но выбирая экскурсию за 7.500 на 4
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