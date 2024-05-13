Экскурсии к Сапун-горе

Найдено 5 экскурсий в категории «Гора Сапун» в Севастополе, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большая Севастопольская экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Большая Севастопольская экскурсия
Начало: Площадь Нахимова
«Сапун-гора — возвышенность, находящаяся к юго-востоку от Севастополя»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Две войны Севастополя. Люди, события, виды
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Две войны Севастополя. Люди, события, виды
Начало: Площадь Суворова
«Из исторического центра мы отправимся на Малахов курган и Сапун-Гору — место героических сражений и в Крымскую войну»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500 за всё до 3 чел.
Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день
Начало: Пл. Нахимова
«Сапун-гора - с неё начиналось освобождение города от фашистских захватчиков»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00 и 11:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Сити-тур Севастопольский экспресс
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
71 отзыв
Сити-тур Севастопольский экспресс: путешествие по историческим местам
Исследуйте культурное наследие Севастополя, от Малахова кургана до Херсонеса Таврического, в увлекательной групповой экскурсии
«Обратите внимание, что есть экскурсия с посещением Малахова кургана, Сапун-Горы, Херсонеса и без посещения их»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 000 за человека
Обзорная по Севастополю. Персональный гид к вам в авто
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Обзорная по Севастополю. Персональный гид к вам в авто
Начало: Заберем вас с удобного для вас места
«Мемориал Сапун-гора Это 8-километровый отрог Крымских гор в 12 км»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Две войны Севастополя. Люди, события, виды
    Экскурсия и гиды очень понравились. Люди знающие историю и влюблённые в свой город. Спасибо за интересную экскурсию.
  • О
    Ольга
    9 мая 2024
    Две войны Севастополя. Люди, события, виды
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсоводы очень увлечённые и знающие истории свой город люди. Получили даже больше, чем ожидали
  • П
    Полина
    2 мая 2024
    Две войны Севастополя. Люди, события, виды
    Всем добрый день. Давно собирались посетить Крым. Как то все не получалось. Решили поехать в конце апреля. Последний день отпуска
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    оставили на осмотр Севастополя. Нам очень повезло, что гидами оказались профи с большой буквы - Манита и Юрий, тактичные, внимательные и живущие тем, что делают. За почти пять часов экскурсии они показали обзорную пешеходную и автомобильную экскурсию многих исторических и знаменитых памятников. Манита и Юрий очень грамотно рассказывали об исторических событиях Крымской войны и оккупации немцами. Они знают всю историю Севастополя. Мы так благодарны им за изумительную познавательную экскурсию по Севастополю, что решили еще вернуться и только к ним. Друзьям и знакомым будем советовать только их. Манита и Юрий спасибо огромное за экскурсию. Полина и Виктор Рязань.

  • А
    Александр
    26 сентября 2022
    Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день
    Посетили эту экскурсию. Очень интересно и познавательно, нам понравилось, рекомендую всем. Посетили исторический центр, завод в Балаклаве, Сапун гору, Малахов курган, очень впечатлило. Гид - очень интересный и грамотный рассказчик, город свой очень любит и гордится, чувствуется. Спасибо за экскурсию!
  • Ж
    Журавлева
    20 августа 2022
    Большая Севастопольская экскурсия
    Мы в полном восторге, экскурсия насыщенная, познавательная, четко организованная. Идеально для знакомства с городом. Алёна очень приятный человек, прекрасный гид.
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    Путешествие с Аленой было комфортным, учтены все пожелания. Вы обязательно увидите всё, что запланировано, даже если не впишитесь в тайминг) Собираемся поехать на другую экскурсию с Аленой через неделю) Рекомендуем)

  • А
    Артем
    9 августа 2022
    Первое знакомство с Севастополем: трижды рождённый
    Лучший экскурсовод, до сих пор под впечатлением. Экскурсия интересная и не изматывающая.
  • Е
    Елена
    10 января 2022
    Первое знакомство с Севастополем: трижды рождённый
    Экскурсия замечательная

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Гора Сапун»

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  4. Сити-тур Севастопольский экспресс
  5. Обзорная по Севастополю. Персональный гид к вам в авто
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  7. Завод вин Инкерман
  8. Чатыр-Даг
  9. Мраморная пещера
  10. Никитский ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Гора Сапун" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 000 до 6 800. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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