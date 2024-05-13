1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Большая Севастопольская экскурсия
Начало: Площадь Нахимова
«Сапун-гора — возвышенность, находящаяся к юго-востоку от Севастополя»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Две войны Севастополя. Люди, события, виды
Начало: Площадь Суворова
«Из исторического центра мы отправимся на Малахов курган и Сапун-Гору — место героических сражений и в Крымскую войну»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день
Начало: Пл. Нахимова
«Сапун-гора - с неё начиналось освобождение города от фашистских захватчиков»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00 и 11:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
Сити-тур Севастопольский экспресс: путешествие по историческим местам
Исследуйте культурное наследие Севастополя, от Малахова кургана до Херсонеса Таврического, в увлекательной групповой экскурсии
«Обратите внимание, что есть экскурсия с посещением Малахова кургана, Сапун-Горы, Херсонеса и без посещения их»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Обзорная по Севастополю. Персональный гид к вам в авто
Начало: Заберем вас с удобного для вас места
«Мемориал Сапун-гора Это 8-километровый отрог Крымских гор в 12 км»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина13 мая 2024Экскурсия и гиды очень понравились. Люди знающие историю и влюблённые в свой город. Спасибо за интересную экскурсию.
- ООльга9 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсоводы очень увлечённые и знающие истории свой город люди. Получили даже больше, чем ожидали
- ППолина2 мая 2024Всем добрый день. Давно собирались посетить Крым. Как то все не получалось. Решили поехать в конце апреля. Последний день отпуска
- ААлександр26 сентября 2022Посетили эту экскурсию. Очень интересно и познавательно, нам понравилось, рекомендую всем. Посетили исторический центр, завод в Балаклаве, Сапун гору, Малахов курган, очень впечатлило. Гид - очень интересный и грамотный рассказчик, город свой очень любит и гордится, чувствуется. Спасибо за экскурсию!
- ЖЖуравлева20 августа 2022Мы в полном восторге, экскурсия насыщенная, познавательная, четко организованная. Идеально для знакомства с городом. Алёна очень приятный человек, прекрасный гид.
- ААртем9 августа 2022Первое знакомство с Севастополем: трижды рождённыйЛучший экскурсовод, до сих пор под впечатлением. Экскурсия интересная и не изматывающая.
- ЕЕлена10 января 2022Первое знакомство с Севастополем: трижды рождённыйЭкскурсия замечательная
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Гора Сапун»
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